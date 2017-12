Alonso não fica na McLaren até o fim de 2009

17/VI/07

Regresso ao Brasil depois de pouco mais de duas semanas aqui na América do Norte convencido de que Fernando Alonso não termina seu contrato de três anos com a McLaren. A cada dia seu ambiente dentro da equipe torna-se mais insustentável. Os integrantes da escuderia inglesa o tratam muito bem, como a Lewis Hamilton, mas Alonso não se conforma com o fato de ser bicampeão do mundo e ter de passar por situações como a de ontem.

Na sua cabeça é tudo muito simples. E profundamente questionável. Ele já venceu Michael Schumacher na pista duas vezes, na luta pelo título, e em ocasiões como a de ontem, em Indianápolis, Ron Dennis deveria ter ordenado Hamilton não dificultar, como fez, a ultrapassagem. O punho direito cerrado bem próximo ao muro da McLaren, na reta dos boxes, logo em seguida, foi sua forma de protestar contra a política de deixar as coisas acontecerem.

É uma situação nova para ele. Nem é a vaidade que mais o incomoda, mas estar regularmente, agora, atrás de um estreante. Sua fama irretocável, afinal ganhou na pista de Michael Schumacher, começa a ser arranhada por perder para um jovem de 22 anos que está ainda se apresentando à Fórmula 1. Fica pensando, com certeza, no que seus milhões de fãs pensarão dele.

Vendo de trás do guard-rail parte de um treino em Mônaco e depois no Canadá, a impressão que tive é que Hamilton está acima do carro. Seu limite como piloto é maior do limite do equipamento. Tem tanto talento e guia com tanta naturalidade que se sua McLaren fosse ainda mais veloz a controlaria sem maiores dificuldades, apesar da falta de experiência.

Alonso já compreendeu que deverá ser ainda pior quando o brilhante inglês desvendar melhor mais segredos técnicos da Fórmula 1. Deu tudo de si e mais um pouco, ontem, e não conseguiu vencê-lo. Imagine quando Hamilton tiver maior intimidade com o carro e as pistas, dentre outros conhecimentos.

Não é isso que Alonso deseja para si: ser exposto a desgastes constantes como o do GP dos Estados Unidos. Tem uma imagem a zelar e, com apenas 25 anos, altas aspirações profissionais ainda. Provamente fora da McLaren. Onde é assunto para outra coluna.

