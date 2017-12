Americanos quase exigem a permanência da corrida em Indianápolis

16/VI/07

GP dos EUA

Livio Oricchio, de Indianápolis

Início

Se depender de entidades como Convention & Visitors Association de Indianápolis, o melhor que Tony George, o proprietário do circuito, tem a fazer, “e o mais rápido possível”, é renovar o contrato com Bernie Ecclestone, promotor da Fórmula 1, para a competição permanecer na cidade. O futuro do GP dos EUA em Indianápolis é incerto.

Bob Schultz, assessor de imprensa da associação, oferece dados conclusivos: o evento rende por ano à cidade cerca de US$ 170 milhões. Como o GP dos Estados Unidos, em Indianápolis, se realiza desde 2000, a Fórmula 1 foi a responsável pela injeção de mais de US$ 1 bilhão na economia do estado de Indiana.

E há uma característica marcante no visitante da Fórmula 1, a grande maioria proveniente da Europa, sede de todas as equipes da competição: seu gosto mais apurado por quase tudo. “Não se importam em pagar mais”, diz Schultz. Os preços dos hotéis e até restaurantes são majorados, em alguns casos chegam a triplicar, nos dias de GP.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Estudos da associação apontam que cada fã ou integrante do universo da Fórmula 1 gasta, em média, US$ 1.708 na semana da corrida, soma mais elevada das três provas que o lendário autódromo recebe por ano. As outras duas são as 500 Milhas de Indianápolis, em maio, e a Brickyard 400, etapa da Nascar, em julho.

O menor público da Fórmula 1 no circuito ocorreu ano passado, pouco superior a 100 mil pessoas, número de espectadores esperado hoje. Joie Chitwood, presidente do Indianapolis Motor Speedway (IMS), diz que há interesse na definição de um contrato por um período longo, como o primeiro compromisso, vigente de 2000 a 2005.

Os problemas entre Tony George e Bernie Ecclestone começaram no último ano do contrato. O espetáculo do dirigente inglês representou um dos maiores fiascos da história da Fórmula 1, quando apenas os seis carros que competiam com Bridgestone disputaram a prova, sob talvez a maior vaia dos 57 anos de existência da Fórmula 1.

Nos próximos dias as negociações entre George e Ecclestone prosseguem visando a permanência do evento em Indianápolis. Se o norte-americano é pressionado pela cidade a renovar o contrato, do outro lado o inglês experimenta algo semelhante. Todas as equipes têm interesse em continuar competindo nos Estados Unidos. Seu mercado é um dos mais importantes do mundo. Normalmente a taxa paga pelos organizadores da corrida ao promotor é de US$ 25 milhões por ano. Nos Estados Unidos estima-se que seja a metade, por conta desse interesse da própria Fórmula 1.

FIM