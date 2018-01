Ausência de Schumacher torna a F-1 mais emocionante

Livio Oricchio, de Manama, Bahrein

Da temporada de 2000 à que encerrou a carreira, ano passado, Michael Schumacher venceu, sempre com a Ferrari, cerca de 50% das corridas que disputou, além de ter conquistado nesse período de 7 anos nada menos de 5 títulos mundiais.

A sua ausência na competição é sentida por todos. Mas, ao mesmo tempo, celebrada. Parece não haver dúvida da relação entre sua aposentadoria das pistas e a divisão de vitórias experimentada na edição atual do campeonato.

Foram três etapas, Austrália, Malásia e Bahrein, e três pilotos distintos, de dois times, as venceram. Kimi Raikkonen, da Ferrari, em Melbourne, Fernando Alonso, McLaren, em Sepang, e ontem Felipe Massa, com Ferrari.

Incrivelmente, Alonso, Raikkonen e Hamilton estão empatados, na liderança, com 22 pontos, seguidos por Massa, 17.

A não presença de um piloto que se destaque demais em relação a seus adversários, como foi durante vários anos o caso de Schumacher, privilegia essa distribuição das conquistas. E torna a disputa mais emocionante.

Alonso é classificado um pouco acima dos concorrentes, mas atuações como a do fim de semana, sempre mais lento que o companheiro, o notável Lewis Hamilton, o colocam quase no mesmo nível dos que, com ele, irão lutar pelo título este ano.

Para o bem da Fórmula 1 também, a McLaren surpreendeu a todos ao produzir no MP4/22 um modelo competitivo. Não era esperado, ao menos no início do Mundial, por conta da perda de seus dois técnicos mais importantes, Adrian Newey, para a Red Bull, e Nicolas Tombazis, Ferrari.

Portanto, a ausência de Schumacher e a existência de quatro pilotos de capacidade relativamente semelhante, em duas equipes com carros de performance próximas, também em função de competirem com o mesmo pneu, Bridgestone, estão oferecendo um campeonato como há muito não se via.

Quem é capaz de dizer o que acontecerá a partir do GP da Espanha, dia 13? Apenas que os prováveis vencedores das provas serão Fernando Alonso, Felipe Massa, Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton. E como entre eles quase não há muita distinção, hoje, a disputa está completamente aberta. Deverá ser um grande ano para a Fórmula 1!

