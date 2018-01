Bahrein: última chance para Massa

GP da Malásia

Livio Oricchio, de Kuala Lumpur

“Assumo. Errei. Mas não me arrependo”, começou dizendo Felipe Massa, depois da corrida. “Eu estava, talvez, mais rápido e o Fernando Alonso, na frente do Lewis Hamilton, se distanciava a cada volta. Tinha de tentar ultrapassar o Hamilton”, explicou, sem demonstrar abatimento.

“Desta vez não deu certo, espero que da próxima funcione.” Não há o que discutir, disse: “Os pilotos da McLaren largaram muito bem e chegaram à curva 1 numa condição melhor que a nossa. Alonso me passou e na curva seguinte, logo a seguir, ele freou e para não bater fiz o mesmo, o que permitiu a Hamilton, numa trajetória melhor, me ultrapassar também.”

A exemplo de Kimi Raikkonen, Massa deixou claro que tanto esperava mais de seu carro como menos da McLaren. Até mesmo a velocidade de reta da BMW mereceu elogios, já que permaneceu atrás de Nick Heidfeld da 6ª à 56ª volta. “Eles evoluíram muito. É um sinal para apertarmos ainda mais nosso trabalho também.” Jean Todt, diretor-geral da Ferrari, assumiu: “Hoje nossos adversários foram melhores do que nós.” Só não especificou se referia-se ao equipamento ou aos pilotos da McLaren.

A próxima etapa do Mundial, o GP de Bahrein, domingo, será na pista onde a vantagem da Ferrari sobre seus adversários foi maior nos testes de pré-temporada. E Massa sobrepôs-se a todos os pilotos. O favoritismo que lhe acabou sendo atribuído teve origem nos resultados nos testes do circuito de Sakhir, em Bahrein.

Será fundamental para Massa realizar uma grande e convincente performance, de preferência vencendo a prova. Depois das corridas na Austrália e na Malásia, somou apenas 7 pontos, resultantes de uma sexta e uma quinta colocações. Seu companheiro, Raikkonen, se classificou duas vezes no pódio, vitória em Melbourne e terceiro ontem, e é o vice-líder do Mundial, com 16 pontos diante de 18 de Alonso.

Para complicar as coisas para a Ferrari, a McLaren ampliou a vantagem no campeonato dos construtores, 32 a 23. Alonso e Hamilton chegaram ao pódio nas duas provas, assim como Raikkonen. O único piloto das duas escuderias que não subiu no podio é Massa, curiosamente tido como o favorito para conquistar o título.

A direção da Ferrari já viu que para ser campeã precisará concentrar seus interesses em um dos seus pilotos, no que for mais confiável para trazer pontos para casa. Alonso não é um concorrente qualquer. É especial. Depois de suas corridas, a vantagem de Raikkonen já é grande, 9 pontos (16 a 7) e está a apenas 2 pontos de Alonso.

Massa só reverterá essa tendência de o finlandês passar a contar com a preferência da Ferrari se for bem mais eficiente no GP de Bahrein e reduzir essas diferenças. “A corrida do próximo fim de semana deve ser mais favorável a nós, mas precisamos, agora, provar”, afirmou Massa.

Rubens Barrichello, da Honda, largou dos boxes. Optou por retornar ao carro titular depois de usar o reserva na classificação. Acabou em 11º. “Nunca dá para estar feliz com um resultado desses, mas comparado com nosso desempenho, ontem, não é de todo ruim.” A Honda precisa melhorar principalmente nas sessões de definição do grid, explicou. Na corrida, como Rubinho era 22º e apenas quatro abandonaram, então ultrapassou sete carros, dentre eles o companheiro, Jenson Button, 12º. Jacky Eekhlaert, chefe dos engenheiros, o elogiou bastante.

Também não deixou de sair em defesa de seu amigo Felipe Massa. “As pessoas não devem criticá-lo. Não vi a cena, não dá para falar nada. Mas se errou, todo grande piloto já errou e não deverá ser a última vez. O Massa tem enorme potencial e dará muitas alegrias à torcida.”

