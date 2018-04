Bate-papo diretamente do Autódromo de Jacarepaguá

17/XI/07

Olá amigos:

Estou aqui no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, para acompanhar a 11ª e penúltima etapa da Stock Car. Hoje e amanhã seriam meus dias de folga no Estadão, mas como depois da prova de Curitiba assisti às corridas da Stock só pela televisão, decidi vir para cá. De perto é sempre tudo muito diferente no automobilismo. Aprende-se bem mais.

A classificação acabou há pouco. Ricardo Sperafico, da equipe Vivanz 307 Racing, com carroçaria Peugeot, estabeleceu a pole position com 1min20s880, e Ricardo Maurício, da Medley/A.Mattheis, Chevrolet, ficou em segundo, 1min21s048. A diferença de 168 milésimos é grande para os padrões atuais da Stock Car.

Pouco tempo depois de acabar o treino, Ricardo Maurício e o terceiro colocado, Duda Pamplona, da Pamplona’s Motorsport, com Mitsubishi, tempo de 1min21s163, conversaram com a imprensa. Disseram que economizar um jogo de pneus, ontem, quando a pista esteve seca por bem pouco tempo, mostrou-se decisivo, hoje.

Esperamos, esperamos Ricardo Sperafico e nada de o combativo piloto do Paraná – o acompanhei na Fórmula 3000, na Europa, trata-se de um profissional de talento – comparecer na sala de imprensa. Sempre muito disponível, viu-se obrigado a atender a todas as convocações da TV Globo, antes da tradicional coletiva com a imprensa escrita.

Quebra total do protocolo. Não do piloto, claro. Obviamente quase não havia jornalistas quando Ricardo apareceu. Eu, por exemplo, já não estava lá. Por que a Globo não respeitou a rotina da programação e entrevistou Ricardo Sperafico em seguida à coletiva? É assim que se faz no mundo todo.

A categoria é bonita, amigos. Fiz um intensivão antes de o treino começar. Os carros estavam alinhados, fora dos boxes, e os percorri com a lista de inscritos na mão a fim de poder, depois, identificar ao menos a maioria quando na pista. Sem viver o dia-a-dia da Stock Car, imagino que haja vários problemas, mas ao menos o que parece impressiona quem a acompanha desde sua origem, em 1979. Como torcedor e depois como profissional de comunicação.

Aliás, foi aqui neste lugar que, em 1987, cobri meu primeiro GP de Fórmula 1. Já havia assistido a muitas corridas, no Brasil e no exterior. Mas a edição de 1987 foi a primeira como jornalista credenciado. Lembro de cada detalhe daquele fim de semana emocionante para mim. Tenho uma historinha bem interessante vivida com o projetista da revolucionária Lotus de Ayrton Senna, Gerard Ducarouge. O carro possuía suspensão ativa. Um dia eu conto.

Voltando à Stock Car, a prova tem tudo para ser bastante interessante. Os dois primeiros colocados no campeonato, Cacá Bueno, da Eurofarma RC, Mitsubishi, e Thiago Camilo, da Texaco Vogel, Chevrolet, vão largar lá atrás. Cacá, com 272 pontos, sai em 16º e Thiago, 247, em 15º.

Quem tem excelente chance de inserir-se diretamente na luta pelo título é o terceiro colocado no campeonato, Rodrigo Sperafico, da Genéricos Biosintética, com Volkswagen. O irmão gêmeo de Ricardo, que também vi correr na Fórmula 3000, soma depois de duas rodadas do playoff 242 pontos. São 30 a menos de Cacá e 5 de Thiago. Mas hoje Rodrigo larga em sexto.

Se conseguir amanhã, ao longo dos 50 minutos da corrida, com largada às 11 horas e transmissão ao vivo pela TV Globo, manter a mesma regularidade de hoje, Rodrigo terá excelente oportunidade de reduzir significativamente a diferença que o separa de Cacá e Thiago.

Já para o quarto piloto com chance, ainda, de ser campeão, Felipe Maluhy, da Terra/Avallone, com Mitsubishi, 227 pontos, ficou mais difícil. Com dificuldades, não conseguiu mais da 20ª colocação no grid.

O meu ídolo, Ingo Hoffmann, da AMG Motorsport, com Mitsubishi, estabeleceu o 14º tempo. Quem lê…14º tempo…pensa “ruim, hein?”. Mas para se ter uma idéia do que é a categoria que tanta gente ainda critica, sem vir ao autódromo para enxergar de perto quanto isto aqui é representativo em relação àquilo que sempre existiu no automobilismo brasileiro, a marca de Ingo, 1min21s312, é apenas 264 milésimos de segundo pior que a de Ricardo Maurício, segundo.

Como esculachar tanto a Stock Car diante de tamanha competitividade. É monomarca de chassi, motor e pneu, tudo bem, como alegam os que a depreciam, mas essa é a proposta do espetáculo: elevadíssimo grau de disputa, não importando se todos correm com o mesmo equipamento. Dia 9 de dezembro será disputada a última etapa do campeonato em Interlagos. Vá assistir, vá ver de perto como para quem gosta de automobilismo a Stock Car atende a uma série de expectativas.

Há outra disputa em curso ainda mais concorrida que a pelo título de pilotos. As 23 equipes incritas na competição, por vezes mais, lutam para terminar o campeonato entre as 16 melhores. Carlos Col, diretor da Vicar, promotora do evento, disse há pouco mais de uma semana, em São Paulo, que haverá acesso e descenso na Stock Car. Apenas as 16 primeiras da Copa Nextel, equivalente à Serie A, mais a campeã da Stock Car Light ficarão na Copa Nextel. As demais, junto das da Stock Car Light, que deixa de existir, competirão na Série B, com o mesmo equipamento da Série A. Todo ano as duas mais eficientes da B assumirão o lugar das duas piores da A.

Não há unanimidade de aceitação do já definido. Vou ouvir, agora, os descontentes, como Washington Bezzerra, cujo time, OWL, não está disputando a etapa do Rio de Janeiro. Ele argumenta que é um dos fundadores da Stock Car, assumiu a categoria no fim dos anos 80, quando a General Motors deixou a competição, e agora, por não passar seu melhor momento – foi campeão, por exemplo, três vezes seguidas com Chico Serra – não pode simplesmente ser excluído do evento, ao menos do principal.

Existem outros que não concordam com a regra de permitir apenas os 16 melhores em 2008 e prometem lutar na justiça desportiva e até comum. É atrás disso que vou, agora: ouvir dirigentes, pilotos e investidores para uma reportagem para o Estadão e Jornal da Tarde.

Um abraço, amigos!