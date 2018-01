Besenyei erra. Bonhomme é o campeão.

Amigos:

Desculpem-me por não ter respondido um único comentário nos últimos dias. Para acompanhar o Red Bull Air Race, um dos mais espetaculares eventos em que já estive, permaneci a maior parte do tempo ao ar livre, distante do computador, e me deslocando entre a praia de Botafogo, o Aeroporto Santos Dumont e o hotel no fim da praia de Copacabana. Mas como valeu a pena. Estou encantando com tudo o que vi. A seguir, o texto produzido para o Estadão e Jornal da Tarde.

Início

As cerca de um milhão de entusiasmadas pessoas que assistiram ontem, na enseada de Botafogo, no Rio de Janeiro, à segunda etapa do Red Bull Air Race não irão esquecer tão cedo as fortes emoções proporcionadas pelos 12 mais fantásticos pilotos do planeta. “Nós também não”, afirmou o vencedor da espetacular corrida de aviões, Paul Bonhomme, da Inglaterra, da equipe Matador.

Com seu Edge 540 Bonhomme derrotou, na final, o espanhol Alejandro MacLean, também com Edge 540, do time MRT. O inglês percorreu o circuito de 1.400 metros, pleno de obstáculos desafiadores, com o tempo de 1min32s45. “Gostei do traçado desde o primeiro dia, meus tempos mostram isso”, falou. “Confesso não esperar vencer, embora tivesse comigo ser possível.”

Com os 6 pontos da vitória, ontem, e os 4 do 3º lugar na etapa de abertura, em Abu Dhabi, Bonhomme é o líder do Red Bull Air Race, com 10 pontos, seguido do norte-americano Mike Mangold, 3º ontem, com Edge 540 da equipe Cobra, com 9. “Ser campeão? Não estou pensando nisso ainda. Tomara que eu esteja nessa posição nas provas finais, aí sim vou sonhar com o título”, falou Bonhomme.

Menos experiente, o espanhol conseguiu na final 1min36s53, seu melhor tempo do fim de semana, mas insuficiente para bater Bonhomme. “Essa diferença vem do piloto e do avião, ainda não no nível máximo”, explicou MacLean. “Da próxima vez quero chegar antes do Rio de Janeiro. Participamos, aqui, de um evento inesquecível.” Ninguém o apontava como finalista da corrida.

O húngaro Peter Besenyei, da escuderia Red Bull, favorito para vencer, perdeu ainda nas quartas-de-final para MacLean, surpreendentemente, já que o espanhol não tem o seu preparo. Besenyei, no entanto, foi eleito pela impressionante torcida como o “vencedor.” Depois da corrida, seu nome foi cantado por um coral de milhares de cidadãos. “O que fazer? Errei? Sabia que não precisaria buscar o limite máximo, mas assim que comecei o vôo me entusiasmei demais e…”

Cortou dois pilões infláveis, colunas feitas com material especial que permite os aviões tocarem, sem danos para a aeronave, utilizados para a demarcação do circuito. Tocá-los no entanto, implica a perda de 10 pontos. Besenyei, com seu Edge 540, cortou dois e nem concluiu o traçado, profundamente decepcionado. “Fui estúpido!” Besenyei ocupa o 3º lugar no Mundial, com 8 pontos.

O seu companheiro de equipe, o norte-americano Kirby Chambliss, campeão ano passado, também decepcionou. Tanto ele quanto Besenyei, pelos tempos nos treinos, pareciam que chegariam à final. “Cometi um erro básico. Corri pensando na fase seguinte. E estou pagando caro.”

Como seu adversário nas quartas-de-final era o austríaco Hannes Arch, estreante na competição este ano, Chambliss disse que iniciou o percurso pensando em treinar já para a semifinal. “Tinha certeza de que enfrentaria Peter Besenyei na fase seguinte e tentei uma manobra de aproximação mais agressiva, como um teste, e acabei com minhas chances. Foi um grande, grande erro.”

O evento foi um sucesso. A enseada de Botafogo ficou completamente lotada, bem como montanhas e edifícios de onde se avistava a praia. A organização, impecável, programou atrações para o dia todo. Assim, nos intervalos, os Cometas, Brigada de Infantaria de Pára-quedistas do Exército, a Esquadrilha da Fumaça e pilotos de acrobacia aérea deram um show. A próxima etapa do Red Bull Air Race será dia 12 de maio em Monument Valley, Arizona, nos Estados Unidos.

FIM