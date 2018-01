Bomba, bomba: Raikkonen alterou seu humor. Para pior.

GP de Bahrein

Livio Oricchio, de Manama

Quem diria, o homem-gelo derreteu, ontem. Não foi o calor do circuito no deserto de Sakhir que, claro, não combina com o gelo, mas o comportamento de Scott Speed, da Toro Rosso, lento, em plena trajetória dos carros mais velozes, como a Ferrari do finlandês.

Apesar da irritação, Raikkonen ficou com o melhor tempo nas duas sessões de treinos livres do GP de Bahrein. Felipe Massa, seu companheiro, foi terceiro na combinação dos tempos.

A fama de Raikkonen na Fórmula 1 é de não alterar-se, tenha vencido ou mesmo abandonado uma prova que liderava. Não é bem assim. O homem-gelo provou, ontem, também ter seus dias de mau humor.

“Fiquei, sim, furioso porque espelho é para isso, observar quem vem atrás”, afirmou Raikkonen, com tom de voz distinto do usual. “Speed estava no meio da curva, lento, quase colidimos.” Mandou-lhe o clássico sinal do dedo médio da mão estendido enquanto os demais se recolhem.

O finlandês está na Fórmula 1 desde 2001 e teve poucas reações como as de ontem. A mais conhecida foi no GP de San Marino de 2005, em Ímola. Liderava, depois de fazer a pole position, quando sua McLaren o deixou na mão, por rompimento de um semi-eixo.

“Vão perguntar a quem faz esses carros”, respondeu com rispidez aos jornalistas, sobre as causas do abandono. Na temporada anterior, colecionou quebras na mesma equipe, enquanto o parceiro, David Coulthard, concluía as corridas.

Foi duro com a impresa a respeito se tinha responsabilidade nas panes. “É só vocês olharem a velocidade dele e a minha. Óbvio que seu carro não vai quebrar, ele é lento.” Nunca, até hoje, referiu-se a ninguém dessa forma.

Sua ex-mulher, Jenni, certa ocasião em conversa com jornalistas, comentou: “Kimi é tranquilo, mas quando entra em casa, num dia como hoje (de abandono da prova), chuta a parede várias vezes.”

Então sua casa deve ter reforço estrutural. De 2002 a 2006, disputou 88 GPs pela McLaren e teve de retirar-se em 32 oportunidades. Ao anunciar que correria pela Ferrari, ano passado, falou, para explicar a escolha: “Desejo competir por um time que me permita terminar as corridas.” Até agora a equipe italiana está correspondendo.

Sobre a terceira etapa do Mundial, cuja sessão classificatória será realizada hoje, a partir das 8 horas (horário de Brasília), Raikkonen retomou seu otimismo, perdido na Malásia, diante da ótima performance da McLaren de Fernando Alonso e Lewis Hamilton, primeiro e segundo colocados.

“Acho que teremos o mesmo bom ritmo dos treinos de fevereiro. Apostaria que a vantagem voltou para o nosso lado, aqui.”

O líder do Mundial, Fernando Alonso, da McLaren, disse ter ficado impressionado com o tempo das voltas de Raikkonen e Massa de manhã. “Teremos uma prova diferente daquela da Malásia. Não vejo como acompanhá-los.”

Na realidade a McLaren avançou bastante com Alonso e essa diferença pode vir a ser menor da sugerida, amanhã, ao longo das 57 voltas do GP de Bahrein.

Ao contrário das duas etapas já disputadas, Austrália e Malásia, Massa não ficou em primeiro desta vez. “Minha preparação visou mais o ritmo de corrida, que nessa pista desgastante será muito importante. As indicações que temos me animam.”

Massa reconheceu não ter tirado o máximo do pneu novo, como será necessário hoje na tomada de tempo para o grid. Já a Honda deu sinais de melhora ao permitir Rubens Barrichello obter o 11º tempo.

