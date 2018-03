Bruno Senna é o novo líder da GP2

24/V/08

Livio Oricchio, de Mônaco

O quinto lugar na sexta etapa da GP2, ontem em Mônaco, garantiu a Bruno Senna a liderança do campeonato. Sábado ele havia vencido de forma espetacular a quinta prova do calendário, também no principado, o que, pelo critério da competição, o fez largar, ontem, em oitavo.

É a primeira vez que Bruno Senna assume o primeiro lugar da GP2 desde a sua estréia, ano passado. “Superamos uma fase esquisita”, definiu. Na série asiática da competição, apesar da sua evolução como piloto e do bom carro da sua equipe, ISport, não conseguiu vencer a disputa. “Acredito que a tendência, agora, é nos impormos no campeonato.”

O vencedor da corrida, ontem, foi o inglês Mike Conway, da Trident, seguido por seu companheiro, Ho-Pin Tung, chinês nascido e criado na Holanda que nem mesmo fala chinês. O bom piloto português Álvaro Parente, da SuperNova, completou o pódio.

Com a vitória e melhor volta, sexta-feira, e a quinta colocação, ontem, Bruno somou 13 pontos aos 11 que possuía e chegou a 24, mesmo número de pontos do veterano italiano Giorgio Pantano, da Racing Engineering. Ambos empatam em vitórias, uma cada, mas o brasileiro tem um segundo lugar diante de um quarto do italiano.

Dois outros brasileiros disputam a GP2, Diego Nunes, da DPR, e Alberto Valério, da Durango, ambos estreantes. Ontem, Nunes realizou bom trabalho e terminou em nono, enquanto Valério bateu antes da Mirabeau. A próxima etapa da GP2 será dia 22 de junho, em Magny-Cours, preliminar do GP da França de Fórmula 1.

Alain Prost

Um velho amigo, depois desafeto e por fim amigo de Ayrton de novo, o francês Alain Prost, deixou seu apartamento para ir ao paddock do circuito após ver Bruno na TV, sexta-feira. “Liguei a TV e vi um Senna na frente, em Mônaco, desci imediatamente”, contou, rindo. “O sigo há um ano, conversarmos em breves momentos. Bruno é um piloto em progressão, deve ser inteligente”, falou Prost, quatro vezes campeão do mundo. “Vencer em Mônaco, onde é preciso inteligência e senso de limite, será bastante importante para a sequência da carreira de Bruno. Pilotou muito bem.”