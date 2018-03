Bruno Senna leva o maior susto da carreira

11/V/08

GP da Turquia

Livio Oricchio, de Istambul

Desde a sua estréia no automobilismo, há pouco mais de três anos, Bruno Senna, de 24 anos, não havia levado um susto tão grande quanto ontem, na segunda corrida da etapa turca da GP2, competição que tem fornecido seus campeões à Fórmula 1. Na 12ª volta de um total de 23, Bruno lutava com Mike Conway pelo quinto lugar, depois de largar em 15º. “É um absurdo o que aconteceu, havia um cachorro no meio da pista, no ponto mais crítico, no topo da subida, na reta, e eu bati nele a 282 km/h”, disse Bruno.

Quando viu o animal, Bruno teve uma fração de segundo para desviar o carro. “Graças a Deus toquei nele apenas com a roda dianteira direita, não sofri nada”, explicou o piloto. Os prejuízos foram emocionais, como disse, e materiais. “O choque danificou não só a suspensão mas até o monocoque (onde se encontra a célula de sobrevivência), terá de ser enviado ao fabricante (Dallara, na Itália) e nossa equipe, ISport, não tem tantos recursos para arcar com as despesas”, falou Bruno.

Viviane Senna, mãe do piloto e irmã de Ayrton Senna, estava abalada com o ocorrido no circuito Istambul Park. “Já na série asiática da GP2 houve problemas com a segurança e agora de novo. Não pode existir uma segurança para a Fórmula 1 e outra para a GP2”, afirmou. Viviane assistia à prova numa TV no motorhome da ISport. “Vi ele entrar no box e imaginei que tivesse tocado no Conway. Mas quando a seguir vi a imagem dele atropelar o cachorro…nossa.” Sua preocupação procedia: dia 4 de agosto de 2006, Christiano da Matta acertou um veado com a mesma roda dianteira direita, durante teste da Champ Car, em Elkhart Lake, parte do animal projetou-se na direção do capacete e a pancada levou o piloto ao coma. Recuperou-se e voltará a competir novamente em breve.

Paul Jackson, proprietário da ISport, pensa em cobrar dos organizadores do evento os cerca de Euros 60.000 que custará reparar o Dallara de Bruno. Um segundo cão entrou também na pista, o que levou Charlie Whiting, diretor de corrida da Fórmula 1, a advertir os responsáveis e exigir fiscalização mais precisa dos controles de acesso ao circuito. Bruno reclamou, ainda, da ação do comissário. “Ele apenas expôs a bandeira amarela, que pode ser tanta coisa, como um carro mais lento. Ele deveria ter sinalizado melhor aquela situação de risco.”

Sábado, na largada, onde era quinto, o motor do carro de Bruno apagou. Conseguiu largar, mas na segunda volta entrou no box. Regressou à pista e terminou em 15º, sempre com as melhores voltas da competição. Largou em 15º, ontem, colocação da prova do dia anterior, e já estava em sexto quando se acidentou. Não marcou pontos no fim de semana, como o ex-líder, Álvaro Parente. Sábado, Giorgio Pantanto venceu a primeira corrida e ontem, Romain Grosjean, agora primeiro e segundo no campeonato, com 24 e 19 pontos. Bruno caiu para sexto, com 11.

