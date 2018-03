Bruno Senna vence à lá Ayrton Senna em Mônaco e gera muita emoção

23/V/08

Amigos, vivemos momentos de fortes emoções ainda há pouco aqui em Mônaco. Bruno Senna venceu à la Ayrton Senna, ou seja, de ponta a ponta, a quinta etapa da GP2. Não tem como não associar Bruno no pódio, enquanto o hino brasileiro era executado, com a incrível época de ouro de seu tio nas ruas do principado. De 1989 a 1993 foram cinco vitórias seguidas. Ganhou ainda em 1987.

Tudo bem que GP2 é uma coisa e Fórmula 1 outra, mas essa conquista deve aproximar Bruno ainda mais de seu sonho de competir na categoria em que Ayrton foi um dos maiores de todos os tempos.

Mais tarde venho com mais informações. O resultado leva Bruno Senna, da ISport, à vice-liderança do campeonato, com 22 pontos, diante de 24 do italiano Giorgio Pantano, da Racing Engineering. O venezuelano Pastor Maldonado, da Piquet Sports, recebeu a bandeirada em segundo e o companheiro de Bruno, o indiano Karun Chandhok, completou o pódio em terceiro. Amanhã será disputada a sexta etapa da temporada, com o grid invertido entre os oito primeiros. Assim, Bruno larga em oitavo.