Campeonato começa a se definir, a favor de Hamilton

17/VI/07

GP dos EUA

Livio Oricchio, de Indianápolis

Restam, ainda, dez etapas para o encerramento do campeonato. Mas a autoridade com que Lewis Hamilton e sua equipe, McLaren, conquistaram outra vitória ontem, no GP dos Estados Unidos, já faz do talentoso inglês, neste momento, o piloto com maiores chances de ser campeão. Aos 22 anos de idade, estreante e líder distante na classificação do Mundial, é um fenômeno.

Ao mesmo tempo em que a temporada começa a se definir a seu favor, o maior favorito ao título antes da realização da primeira etapa, Felipe Massa, da Ferrari, vê suas possibilidades diminuírem a cada corrida. Ontem, sem carro para competir contra a McLaren, fez o máximo possível e terminou em terceiro. O piloto mais atingido com outra vitória de Hamilton, no entanto, foi o espanhol Fernando Alonso, bicampeão do mundo, seu companheiro, segundo colocado.

De novo perdeu a disputa para Hamilton, depois de uma bela, empolgante e limpa batalha, e permitiu que a diferença entre ambos se elevasse para 10 pontos, 58 a 48, agora, depois de sete corridas. “Há alguns anos eu nunca pensei que hoje estaria aqui na América, vencendo duas corridas. Nossa equipe fez um trabalho fantástico no desenvolvimento do carro, seria impossível sem eles”, disse Hamilton. Não quer saber de falar em título.

Curiosamente, depois dos treinos livres de sexta-feira e sábado pela manhã, em que Alonso foi sempre o mais rápido, o próprio Hamilton acreditou que seria difícil vencer em Indianápolis. “Fernando estava muito rápido. Estabelecer a pole position foi uma surpresa para mim.” E os 169 milésimos de segundo que conseguiu ser mais veloz que Alonso, sábado, acabaram sendo decisivos para o resultado de ontem. “Largar na pole position e contornar a primeira curva em primeiro foi a chave da sua vitória”, afirmou o carrancudo Alonso, que reagiu contra sua escuderia, ontem.

A grande notícia para a Fórmula 1 é que Ron Dennis, diretor da McLaren, assim como Jean Todt, da Ferrari, não interferiram na disputa de seus pilotos. O pega entre Hamilton e Alonso teve instantes de elevada tensão. Deixou de pé boa parte das pouco mais de 100 mil pessoas nas arquibancadas, sob calor de 34 graus. “Na largada, sabia que Fernando iria tenta me ultrapassar e defendi a posição por dentro. Deu certo”, falou o inglês.

Mas o maior ataque ocorreu na 39ª volta. “Meus pneus, depois do primeiro pit stop (21ª volta) apresentaram graining (perda de borracha da banda de rodagem). Com isso meu ritmo caiu”, explicou Hamilton. “Por conta disso, errei na curva 10, o que permitiu Alonso pegar o meu vácuo na reta.”

Os dois percorreram parte da reta dos boxes lado a lado, a cerca de 330 km/h, centímetros um do outro. “De novo freei por dentro e mantive-me na frente”, disse o jovem piloto da McLaren, como se fosse um veterano, apesar de nunca ter corrido em Indianápolis e aquela ser apenas a sua sétima experiência na Fórmula 1.

“Depois meus pneus começaram a limpar e puder abrir uma vantagem confortável (cerca de dois segundos).” Nas voltas finais, perguntou à equipe quanto faltava para a bandeirada. “Quando me disseram 15 voltas pensei, tudo isso…parecia uma vida.” Hamilton cruzou a linha de chegada um segundo e 518 milésimos à frente do que parece ser o seu maior adversário na luta pelo título. “Foi um longo, longo dia, mas realmente o desfrutei junto da energia de tantos fãs aqui em Indianápolis.”

À Ferrari, só restou obter o que era possível, ontem: o terceiro lugar com Massa e a quarta colocação com Kimi Raikkonen, que da mesma forma que Hamilton e Alonso duelaram. Foi a quarta vitória da McLaren no campeonato e a terceira dobradinha. No Mundial de Construtores, o time inglês já soma 106 pontos diante de 71 da Ferrari.

Se os italianos não reagirem já na próxima etapa do calendário, dia 1º em Magny-Cours, na França, a esperança de maiores emoções nas provas se limitarão à luta entre Hamilton e Alonso.

