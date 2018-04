Chances de Nelsinho ser titular da Renault cresceram

07/XI

As confirmações de Nico Rosberg e Kazuki Nakajima na Williams e do alemão Timo Glock na Toyota aumentam e muito a possibilidade de a dupla da Renault, em 2008, ser Fernando Alonso e Nelsinho Piquet.

Duas das quatro portas de Alonso se fecharam, Williams e Toyota. Não que essas equipes não o desejassem, mas por opção do espanhol. Assim, restam Renault e Red Bull na luta pelo bicampeão do mundo.

Hoje, pessoas ligadas à Renault disseram que o desfecho do caso, por um lado ou outro, poderá se estender por mais de uma semana. “Alonso está impondo uma série de exigências a fim de evitar não só desgastes vividos este ano na McLaren como na própria Renault quando trabalhou lá.”

Como Rosberg era um dos candidatos mais fortes para a vaga deixada por Alonso na McLaren, o piloto que surge com maior chance de ser o companheiro de Lewis Hamilton em 2008 é o finlandês Heikki Kovalainen, este ano na Renault.

Em conversa com Luca Di Grassi, brasileiro vice-campeão da GP2 e já no programa de jovens talentos da Renault, Kovalainen ressaltou as dificuldades do acordo, mas ainda “tudo era possível”. Di Grassi deve assumir a função de piloto de teste na Renault.

A permanência de Rosberg na Williams ajudará, agora, a que as negociações entre McLaren e Renault avancem. A McLaren não tem muitas opções. Fala-se também em Adrian Sutil, da Spyker, ex-companheiro de Hamilton na Fórmula 3.