Comparar Pedro de la Rosa e Adrian Sutil a Hamilton é irreal

01/XI/07

Recebi a notícia através da agência espanhola Efe, ontem. Pedro de la Rosa, piloto de testes da McLaren, afirmou: “Lewis Hamilton é um bom piloto, mas eu poderia ter obtido resultados tão bons quanto os dele.” Mais: “Hamilton dispôs dos melhores recursos.” Antes do espanhol, o alemão Adrian Sutil, da Spyker, havia dito algo semelhante. Sutil e Hamilton foram companheiros na equipe ASM na Fórmula 3 européia, em 2005. O inglês conquistou o título e o alemão ficou em segundo.

Além dos dois pilotos, muitas pessoas, aqui mesmo no blog, questionaram o mérito de Hamilton na sua temporada de estréia na Fórmula 1, quando lutou pelo título até a última etapa, venceu quatro vezes e chegou ao pódio em 12 oportunidades dos 17 GPs disputados. Os jornais inglêses de hoje execram Max Mosley, presidente da FIA, por ter diminuído, ontem, a importância do trabalho do jovem de 22 anos, este ano, campeão onde passou, Fórmula Renault, Fórmula 3, GP2 e vice da Fórmula 1 no primeiro ano.

Será que é isso mesmo? Por a McLaren lhe oferecer o modelo MP4/22, veloz, equilibrado e ultra-resistente, liderar a maior parte do campeonato representa pouco mais que a sua obrigação? Ou ainda que Pedro de la Rosa ou Adrian Sutil seriam igualmente capazes de trajetória semelhante no Mundial?

Pelo exposto pelos colegas de profissão e até por Mosley, a importância do piloto no resultado final é quase nenhuma. Basta dispor de um carro como o da McLaren para ter a garantia de sucesso. Com o MP 4/22, praticamente qualquer piloto pode superar o próprio companheiro de equipe, Fernando Alonso, o mais completo em atividade, mais Kimi Raikkonen e Felipe Massa, da Ferrari, dentre outros adversários.

O peso do equipamento na equação que defini o resultado numa corrida de Fórmula 1 é, na opinião de Michael Schumacher, de 50%. “Os demais 50% ficam por nossa conta”, costuma dizer. Quem seria eu para afrontar Schumacher? Mas tenho o direito de ter a minha leitura dos fatos. Hoje em dia adicionaria um pouco mais para o conjunto carro-equipe: 60%. Na média ponderada, o piloto ficaria com 40% do peso da responsabilidade.

Mas repare que são, ainda, 40%, ou 50%, como diz Schumacher. Não concordo com a extensão dessa proporção, como defendem muitos, embora, claro, a respeite. Eu gostaria muito de ver Pedro de la Rosa ou Adrian Sutil com a McLaren, Dou de sobra até a experiência que já acumularam na Fórmula 1. Apostaria quase que todas as minhas fichas em Hamilton.

O inglês está longe de ser um piloto completo. Foram, basicamente, seus erros nas duas provas finais que o fizerem perder o título praticamente conquistado. Mas ao longo das demais etapas demonstrou a combinação dos campeões velocidade-regularidade como nunca se viu na história dos estreantes. Ano que vem, se não tiver mais Alonso na McLaren, talvez produza um pouco menos na média total, mas seu desempenho será sempre nos níveis mais elevados.

O que não faz sentido, na minha visão, é contestar o mérito do excepcional trabalho realizado este ano. Vencer Alonso em algumas ocasiões, como fez, é para muito poucos mesmo. Depois de Schumacher, em 1991, o espanhol foi o que de mais completo surgiu na Fórmula 1. Temos uma referência altíssima para julgar a temporada de Hamilton, Alonso. E ele o venceu. Com o mesmo tratamento dentro da McLaren!

Abraços!