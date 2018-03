Coulthard, o "inimigo comum", gera deserção na GPDA

10/V/08

Livio Oricchio, de Istambul

Quando os carros deixarem os boxes, hoje, para a importante sessão classificatória do GP da Turquia, muitos pilotos estarão atentos ao comportamento de um colega em especial, o veterano David Coulthard. O escocês de 37 não estabelecerá nenhum recorde em Istambul, como Rubens Barrichello, o de maior longevidade na Fórmula 1, com 257 GPs, mas suas ações na pista este ano preocupam a classe. Questões de segurança: foram quatro acidentes em três corridas.

Os maiores favoritos para vencer a prova amanhã, Kimi Raikkonen e Felipe Massa, a dupla da Ferrari, reconhecem que a temperatura inesperada de 14 graus no circuito Istambul Park pode levar a Ferrari a enfrentar dificuldades, hoje, no treino que definirá o grid da quinta etapa do campeonato. “Tivemos problemas para aquecer os pneus”, disse ontem o campeão do mundo, Raikkonen. Mesmo assim ficou com o melhor tempo da tarde, 1min27s543.

Massa confirmou não estar totalmente satisfeito com seu carro, pelo mesmo motivo, embora também, de manhã, tivesse sido o primeiro, 1min27s323. Lewis Hamilton, McLaren, segundo à tarde, e Robert Kubica, BMW, sexto, ambos com boas chances de pódio, amanhã, gostaram da evolução de seus carros. “Preocupamo-nos, basicamente, com a verificação dos pneus e acerto do chassi e o resultado não foi ruim”, afirmou Hamilton, que lembrou a necessidade de voltar a vencer. “Para não perder o tino das vitórias.” Ele ganhou na Austrália, este ano.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os pilotos da Ferrari não fazem parte da Grand Prix Drivers Association (GPDA), a associação dos pilotos. Massa deixou a GPDA depois do GP da Malásia e o finlandês nunca se interessou muito. “Não concordo com algumas coisas. Não posso dizer o que é, por conta de um acordo nosso. Não dá para dizer mais nada”, disse o brasileiro, na Turquia. Há um grande descontentamento com a forma como os mais jovens são tratados pelos mais experientes. E as reclamações convergem, essencialmente, para um ponto: Coulthard.

O atual piloto da Red Bull envolveu-se num acidente com Massa na etapa de abertura do Mundial, na Austrália, quando seria ultrapassado, depois foi a vez de Jenson Button, da Honda, em Bahrein, e para dar sequência ao seu trabalho Coulthard e Timo Glock, Toyota, colidiram há duas semanas, na Espanha. “Em Melbourne, fui ganhar sua posição, tinha meu carro lado a lado e ele simplesmente quis fazer a curva junto”, explicou Massa. O escocês criticou Massa, para espanto geral, fora e dentro da própria associação. “Há pilotos que não assumem seus erros.” Massa não gostou.

Já Button lamentou que Coulthard mudasse a trajetória em plena frenagem para não perder a colocação e Glock afirmou algo semelhante. Pela ancianidade, 232 GPs, Coulthard acaba tendo voz forte da GPDA, de quem já foi diretor. Hoje o presidente é Pedro de la Rosa, piloto de testes da McLaren, e seus diretores, Jarno Trulli, Toyota, e Mark Webber, Red Bull.

O que está incomodando os colegas do último romântico da Fórmula 1, um verdadeiro Romeu das pistas, com namoradas das mais distintas nacionalidades, é que depois de cada acidente em que se envolve sai culpando a todos, enquanto ele próprio é, em geral, o maior responsável pelo ocorrido. A maioria acontece quando está sendo ultrapassado.

É por isso também que pilotos como Raikkonen e o vice-campeão do mundo, Lewis Hamilton, não se sentem estimulados a fazer parte da GPDA e outros a desertá-la, como Massa. Até Bernie Ecclestone, promotor do show, já mandou seu recado ao escocês: “Recolher-se e aproveitar o muito que a Fórmula 1 lhe permitiu ganhar”. A TV Globo transmite a classificação ao vivo, a partir das 8 horas (14 horas local).