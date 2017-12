Dá para refazer a imagem de piloto na Fórmula 1?

Antonio Pizzonia foi o mais veloz dos 26 pilotos que treinaram, hoje, em Jerez de la Frontera, no teste coletivo da GP2. E a diferença imposta aos demais impressionou. Com o carro da equipe de Giancarlo Fisichella, o amazonense de 26 anos estabeleceu a marca de 1min27s184 na melhor das suas 21 voltas. O francês Franc Perera, da Durango, ficou em segundo, 1min27s893 (33), nada menos de 7 décimos de segundo mais lento. Outros 6 brasileiros também treinaram.

A mensagem que ficou no ar nem é o tempo registrado por Pizzonia. Nesses ensaios, de repente às 10 horas da manhã a pista está bem mais rápida que no fim da tarde, contrariamente ao que em geral ocorre. Uma série grande de fatores interfere no resultado. As diferenças por vezes são enormes e nem sempre representativas. Os tempos são apenas referências do trabalho do piloto e da equipe.

A questão é outra. Os seguidos testes do amazonense com um carro da GP2 levantam a questão: o que um piloto que já foi titular da Jaguar e da Williams está fazendo numa categoria bem aquém da Fórmula 1, preparatória para o Mundial? Não é um retrocesso? Não pega mal para ele, profissionalmente? Não pode sugerir desespero de causa?

Tudo isso, de fato, procede. Mas Pizzonia acredita ser possível retomar a carreira, desembarcar de novo na Fórmula 1, depois de passar com sucesso pela categoria que seria, em princípio, a maior geradora de talentos para a principal competição do automobilismo, mesmo tendo já disputado duas temporadas de Fórmula 3000, disputa que deu origem à GP2.

Até onde se sabe, o que ele fará em 2007 não está definido ainda, mas é possível que corra pelo time que treinou ontem. E sem levar patrocinador. Pizzonia receberia para correr na GP2. O objetivo do piloto italiano da equipe Renault de Fórmula 1, sócio da escuderia da GP2, seria elevar o nível de sua organização. O outro piloto do time levaria patrocinador, o que garantiria a manutenção do projeto. Vamos ver se o desfecho da história é esse mesmo.

É possível um piloto que já criou uma imagem não muito positiva refazer passos da carreira e de novo voltar a convencer os donos das escuderias ser ainda uma aposta válida? Não há dúvida de que é muito mais difícil refazer uma imagem desgastada do que criar uma imagem partindo do que um piloto fez na Fórmula Renault, Fórmula 3, World Series, Fórmula Indy, Cart ou GP2. Com um sério agravante: as oportunidades na Fórmula 1 são raras. Para quem não aproveitou a sua, como é o caso do Pizzonia na Williams, tudo se torna duplamente mais complexo.

Se Fisichella fizer mesmo o que se está comentando, contratar Pizzonia para sua organização na GP2, será mesmo o primeiro passo do amazonense no sentido de provar que, aos 26 anos, não mostrou, pelos mais distintos motivos, o que poderia. De repente, um belo campeonato na GP2, de preferência conquistando o título – mesmo porque é o mínimo que o meio irá esperar dele -, pode levá-lo a novos testes na Fórmula 1.

O que parece incomodar o mundo da Fórmula 1 é o que ouvi de mais de um profissional que trabalhou com Pizzonia: ele parece não vibrar, aceitar o que lhe acontece com resignação extrema. Vou dar um exemplo: Pizzonia abandonou o GP do Japão do ano passado, pela Williams, no início ainda da corrida, por ter rodado. Ele é piloto da Williams, ainda um nome forte. Essas coisas são graves. Saiu do carro dizendo ter passado sobre determinada zebra que o seu engenheiro de pista repetidas vezes orientou para evitá-la. Tudo como se nada fosse.

Alguém que reveja o ocorrido em minúcias, cobre de si próprio maior perfeição, provavelmente será mais eficiente nas próximas oportunidades. Pizzonia saía do carro no mesmo estado de espírito, tanto no brilhante 7.º lugar no GP da Itália, ano passado, depois de entrar na disputa apenas no sábado, substituindo Nick Heidfeld, como no erro crasso de Suzuka, também em 2005 e que fez Frank Williams rever o que pensava dele.

Faltou gana, faltou determinação, faltou ser mais duro consigo próprio. Velocidade, todos viram, ele tem. Mas isso não é suficiente para ser um bom bom piloto de Fórmula 1. As chances, agora, são apenas remotas, mas se surgirem, que tenha aprendido a lição.