De Barcelona para Cotia, sem escalas

Felipe Massa regressou ontem ao Brasil, depois de ter sido o mais veloz nos dois primeiros dias de testes da Fórmula 1, no Circuito da Cataluna, em Barcelona. Vai disputar amanhã a sessão que definirá o grid da 10.ª edição das 500 Milhas de Kart da Granja Viana. Rubens Barrichello e Nelsinho Piquet estão a esta hora, 20h15 de quinta-feira, dentro de seus aviões, regressando ao País. Chegam amanhã de manhã e seguem direto para o kartódromo.

Mas mesmo sem Felipe Massa ou ainda Michael Schumacher, a Ferrari continua dando as cartas na competição. Além de ter o carro que mais bem se desenvolveu ao longo da última temporada, conhece os pneus Bridgestone como nenhuma outra equipe, afinal trabalha com os japoneses desde a saída da Goodyear da Fórmula 1, no fim de 1998. Seus principais adversários, Renault, McLaren, Honda, BMW, utilizavam pneus Michelin e estão tendo, agora, as primeiras experiências com os Bridgestone.

Hoje Luca Badoer, piloto de testes da Ferrari, não enfrentou grandes dificuldades para estabelecer o melhor tempo dentre os 18 pilotos que treinaram, com a marca de 1min16s317 ( 88 voltas). Fiquei sabendo, hoje, que o tempo de Massa ontem, 1min16s406, não foi obtido com menos dos cerca de 60 quilos de gasolina que normalmente a equipe mantém no tanque, mas o resultado da evolução do acerto do carro aos novos pneus japoneses, bem mais duros que os usados até a última corrida deste ano, em Interlagos, dia 22 de outubro.

De repente, Heikki Kovalainen, que nos dois primeiros dias não registrara nenhuma marca expressiva, até porque essa não era a sua maior preocupação, avançou bastante. O finlandês que irá substituir Fernando Alonso no time bicampeão do mundo fez 1min16s609 (119), o segundo melhor do dia. Nelsinho Piquet também foi mais rápido que nos dois primeiros dias, ao marcar 1min17s428, o 8.º. Continuou o trabalho de experiências com componentes do modelo de 2007.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O mais importante é que nos três dias Nelsinho completou 274 voltas no traçado de 4.627 metros, sendo que o GP da Espanha é disputado em 66 voltas. Em outras palavras, Nelsinho já percorreu com o modelo R26 nada menos de 1.267 quilômetros, ou o equivalente a pouco mais de 4 GPs. Mais: sem cometer um erro. Em conversa com meus amigos que estão em Barcelona, o grupo de testes da Renault não escondeu a satisfação com o ótimo trabalho de Nelsinho, em especial se for considerado que ele não tem quase experiência com carros de Fórmula 1.

Robert Kubica, da BMW, ficou com o terceiro tempo, 1min16s729 (65) e Lewis Hamilton, da McLaren, o quarto, 1min17s077 (87). Acho que veremos um Hamilton melhor nos próximos treinos coletivos, em Jerez de la Frontera, entre os dias 6 e 8 de dezembro. Ao menos livre das tensões da estréia e de tudo o que cercou sua confirmação como piloto titular da McLaren, menos pelo retrospecto excepcional de ser campeão por onde passou, Fórmula Renault Britânica, Fórmula 3 Européia e GP2, que pelo fato de ter ascendência negra.

Já o convidado da McLaren, o campeão do mundo de 1998 e 1999, Mik a Hakkinen, fez hoje o que se esperava de quem não pilota um Fórmula 1 desde o fim de 2001. Conseguiu completar 79 voltas, o que já é um avanço em razão das curvas longas e velozes da pista exigirem bastante fisicamente, sendo a mais rápida em 1min19s340, pouco mais de 2 segundos pior que a marca de Hamilton e 3 segudos mais lento que Badoer. Hakkinen ficou em último.

Rubens Barrichello foi o piloto que mais andou nos 3 dias: 82 voltas na terça-feira, 96 ontem e impressionantes 115 hoje. Nada menos de 293 voltas. A Honda recolheu importantes dados sobre os pneus Bridgestone a fim de concluir as suspensões e até distribuição de peso do novo carro, previsto para ir às pistas em janeiro. Hoje na mais veloz das suas passagens Rubinho marcou 1min17s190, 5.º.

As atenções maiores de quem gosta de automobilismo estarão a partir de amanhã aqui em São Paulo, mais precisamente em Cotia, no Kartódromo da Granja Viana. Já amanhã o simpático circuito vai estar cheio de gente na disputa da pole position das 500 Milhas. É um espetáculo. Sábado à noite, então, mais ainda. O momento da largada, com os mais de 70 karts juntos, impressiona. É um belo divertimento. Recomendo.