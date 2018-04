Decisão de Alonso ainda é desconhecida

Amigos:

Conversei “em rede”, hoje, com vários amigos jornalistas na Europa e até com pilotos brasileiros e ninguém sabia qual havia sido a resposta de Fernando Alonso a Flavio Briatore, da Renault. Pelo que conhecemos, o italiano deu prazo até hoje para o espanhol dizer se aceita ou não a proposta da equipe francesa.

De qualquer forma, a decisão do futuro de Alonso não está longe. E, como consequência, o de vários pilotos, dentre eles Nelsinho Piquet e Lucas Di Grassi.

Amanhã ou depois a notícia virá à tona. Não há como se estender demais. Terça-feira começam os treinos para a temporada de 2008, em Barcelona, e será importante iniciar logo com o novo time num ano em que haverá mudança significativa no regulamento técnico, a exemplo da proibição do controle de tração.

Amanhã os jornalistas que cobrem a Fórmula 1 irão adotar a mesma rotina de tentar descobrir o que se passou entre Alonso e Briatore. Pode ser, de repente, que alguém mais próximo aos dois já saiba qual foi o desfecho da história e saia com manhete amanhã. Meu voto é para que o asturiano retorne à Renault. Ajudará a que o campeonato de 2008 seja também emocionante.

Quem tiver novidade por favor manifeste-se. Abraços!