Demos o dedinho e nos tornamos amigos de novo

Olá amigos. Escrevo aqui da bela sala de imprensa deste espetacular circuito construído no deserto de Sakhir, a cerca de 30 quilômetros ao sul de Manama, a capital do Reino de Bahrein, pequena nação localizada numa ilha do Golfo Pérsico, separada da Arábia Saudita por uma ponte apenas.

Depois de todo aquele alvoroço criado pelo fato de os responsáveis pela cessão de visto dos Emirados Árabes terem alegado “razões de segurança” para não me concederem o direito de entrar no país, acabei, ainda, passando como trânsito por Abu Dhabi, antes de desembarcar em Manama. Quer saber de uma coisa? Antes não tivesse solicitado o visto no Brasil.

Enquanto aguardava meu vôo em Abu Dhabi, fui conversar com o pessoal da imigração. Desejava compreender o que os levou a me considerar “perigoso” para entrar nos Emirados Árabes. O pessoal do controle de entrada no aeroporto não soube explicar o motivo de negarem o meu pedido. Mas me informaram que nem mesmo seria necessário todo aquele processo.

Eles emitem regularmente vistos no próprio aeroporto quando você desembarca. Preenche um formulário, paga uma taxa equivalente a 20 euros e pronto. Não acreditei quando me explicaram. Há um tempinho já trabalhava na produção de reportagem com os responsáveis pela construção do parque temático da Fórmula 1 em Abu Dhabi.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Meu interesse aumentou ainda mais quando Bernie Ecclestone oficializou a entrada da nação do calendário da Fórmula 1, em 2009, e a construção, dentro da área do parque, imagine as suas dimensões, do autódromo, já em fase de estudos por Herman Tilke, o arquiteto alemão dos últimos circuitos. Ainda há instantes o vi aqui no paddock. É sempre muito acessível. Vou perguntar a ele sobre o projeto de Abu Dhabi, amanhã.

Quando disse ao pessoal que me atendeu com extrema cortesia no aeroporto de Abu Dhabi que entrevistaria o diretor da empresa Aldar, seus olhos se abriram mais. Há cartazes da construtora já dentro da área de desembarque e embarque, pelo visto a mais importante do país. Perguntaram se eu não deseja mesmo ficar em Abu Dhabi, porque não seria problema. Não acreditei mais ainda.

Não foi simples agendar o encontro com Ousama Ghannoum, maior responsável pelo projeto. E foi o pessoal da Ferrari que me ajudou, com quem Ousama mantém relacionamento direto. Se permanecesse ontem à noite em Abu Dhabi perderia o dia de trabalho hoje aqui no circuito de Sakhir, o que é bem ruim para a cobertura do GP e depois para minha compreensão do restante do fim de semana.

São 19h39 desta quinta-feira, seis horas a mais em relação ao horário de Brasília. Faz 27 graus e a humidade do ar está surpreendentemente elevada: 66%. Costuma ser de 8 ou 9 % apenas, oposto da Malásia. Sabe por quê? Está chovendo. Forte. Várias pessoas ligadas à organização do evento saíram correndo para as paredes de vidro da sala de imprensa a fim de ver a chuva cair. Pelo que compreendi, é uma atração. Faz sentido, estamos no meio do deserto.

Mas voltando, os meus problemas foram também causados por estar com meu passaporte italiano vencido e a burocracia do consulado em São Paulo ser altamente estimulante para que não o revalidemos. Com ele eu não precisaria nem mesmo de visto. Solicitado antes ou lá na hora. Pertencer à Comunidade Européia abre portas em toda parte.

De qualquer forma, acredito que nos divertimos, aqui, com essa história. Se alguém se engraçou com as passagens que descrevi, como o meu plano para sensibilizar os responsáveis pela imigração para me aceitarem no país, tenha a certeza de que ler os comentários foi delicioso. Até mesmo aqueles que tiveram interpretação bastante pessoal disso tudo e criticaram a iniciativa dos textos, sobre Bin Laden e o seguinte. Faz parte. E não deixa de acrescentar.

A seguir vou redigir dois textos com o que apurei no circuito de Sakhir, sim, sobre Fórmula 1, amigos, e os colocarei no ar. Deixemos de lado, mas não por muito tempo, nosso sistema de comunicação em código para evitar sermos descobertos pelas forças internacionais ocultas, capazes de coisas terríveis. Sabemos que em breve algum fato novo nos levará a recorrermos aos sistemas Zenit Polar ou Alfa, Bravo, Charlie de comunicação.

Abraços!