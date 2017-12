Dennis responde: "Alonso e Hamilton têm o mesmo tratamento na McLaren"

13/VI/07

GP dos EUA

Livio Oricchio, de Indianápolis

O ambiente no paddock do circuito de Indianápolis, ontem, era de muita calma. Domingo será disputado o GP dos Estados Unidos, sétima etapa do campeonato. Sob calor intenso, os técnicos recebiam, ainda, o material das equipes proveniente do Canadá. Para o clima da McLaren, no entanto, a temperatura de 30 graus do ar representava pouco: as coisas estão bem quentes.

Ron Dennis, diretor do time inglês, apesar de dizer que as recentes tensões entre Fernando Alonso e a McLaren são fruto “da imprensa”, com toda certeza irá bater um papo não muito amistoso com seu piloto, hoje, quando se encontrarem no circuito. Em entrevista para a rádio espanhola Cadena Ser, segunda-feira, Alonso afirmou não sentir-se bem na McLaren, por ser uma escuderia inglesa e em razão de Lewis Hamilton, inglês também e seu companheiro, contar com a preferência do grupo.

“É compreensível que as imprensas espanhola e inglesa explorem cada palavra de nossos pilotos e às vezes até as utilizem fora de seu contexto”, disse o sisudo dirigente, maníaco compulsivo por limpeza e ávido sempre por passar a idéia de pertencer à nobreza britânica, apesar da origem como mecânico de automóveis. Dennis procurou, sem criar polêmicas externas, desmentir Alonso. “Atesto, categoricamente, mais uma vez, que nossos dois pilotos dispõem do mesmo equipamento e têm as mesmas oportunidades de vencer.”

E deu sua interpretação para a declaração de Alonso: “As suas palavras, quando lidas cuidadosamente, fazem sentido. Alonso está há pouco tempo conosco e esse relacionamento pode apenas crescer. A McLaren não fará nada para atrapalhar nosso já positivo trabalho conjunto.” Tudo muito bonito, mas o asturiano vai ouvir hoje o que não não deseja: trate de ficar com a boca fechada. Acusações devem ser dirigidas internamente à equipe e não para os jornalistas.

O vice-campeão do mundo de 1982, o irlandês John Watson, vencedor de cinco GPs na carreira, mandou Alonso “crescer.” Em conversa com os jornalistas ingleses, afirmou: “Ele está sentindo falta de ser o centro das atenções.” Para Watson, a performance de Hamilton é tão sensacional que Alonso não consegue compreender direito o que está acontecendo. “Alonso tem de parar, respirar fundo e crescer com a situação.” Sua vitória em Mônaco o fez acreditar que seria o número 1 da equipe, mas depois as coisas não foram assim, lembrou Watson. A McLaren foi acusada, em Mônaco, de favorecê-lo em detrimento de Hamilton.

Há um certo consenso na Fórmula 1 de que o mais competente piloto que surgiu na competição depois da estréia de Michel Schumacher, em 1991, é Alonso. O espanhol afirma no comunicado da McLaren para a corrida de Indianápolis estar ansioso com relação à prova. Curiosamente seu retrospecto é bastante fraco no GP dos Estados Unidos. Disputou cinco vezes e terminou apenas uma, ainda assim num distante quinto lugar, ano passado.

“Estou numa boa situação no campeonato e nosso carro é fantástico, capaz de nos permitir vencer. Vou dar a volta por cima nos Estados Unidos que, espero, não precise do safety car”, falou o asturiano. Ele está em segundo na classificação, com 40 pontos, diante de 48 do líder, Hamilton. Felipe Massa, Ferrari, ocupa o terceiro lugar, com 33.

Já na BMW a preocupação é outra. Ontem Daniele Morelli, empresário de Robert Kubica, disse que o piloto polonês chegaria à noite à Indianápolis e hoje passará por exames para saber se corre no fim de semana. Sofreu dramático acidente na etapa de Montreal, domingo. “Os médicos da FIA vão verificar suas condições, mas é pouco provável que dispute a prova”, adiantou, ontem, Mario Theissen, diretor da BMW. Ainda não havia sido escolhido seu substituto, se não der para ele. Deverá ser Timo Glock ou Sebastien Vettel, ambos alemães.

Aviso aos amigos do blog:

Em primeiro lugar obrigado pelos comentários nos últimos dias. Leio todos, sem exceção, com extremo interesse. Amaria comentá-los, um a um, como faço quando posso. Mas nossa atividade aqui no exterior impõe correria que quem está de fora muitas vezes não sabe. Ontem, por exemplo, para viajar de Montreal para cá, Indianápolis, via Chicago, perdi praticamente o dia todo. A verdade é que gosto desse desafio itinerante e estou aqui por opção. O problema é privar-se de coisas mais pessoais, como viver mais perto dos participantes do blog. Essa troca é realizadora, além de me permitir crescer como pessoa e profissional.

Abraços, amigos!