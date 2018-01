Diário de Bordo. Malásia, 1º dia, embora não tenha chegado, ainda.

Olá amigos!

Surpreendo-me, com alguma regularidade, pensando no que deve ocorrer no GP da Malásia, no fim de semana. Depois daquele enorme expectativa criada em torno do Felipe Massa, na Austrália, e dos problemas que enfrentou, parte da emoção toda se transferiu para a prova no belo circuito de Sepang, mas já não tão bem cuidado.

Isso foi o que vi ano passado. Os malaios não têm mais o esmero de outros anos. Daqui a pouco irei vê-lo de perto e lhes conto se voltaram a cuidar bem da belíssima obra concebida pelo arquiteto alemão Herman Tilke. O autódromo foi o primeiro da nova linhagem da Fórmula 1, inaugurado em 1999. Depois vieram os de Bahrein, Turquia, China e Fuji, no Japão.

O problemas dessas praças de esportes e até culturais, já que permitem a prática de outras atividades também, é que criaram uma nova referência de autódromo. Trabalhar em Interlagos, seja jornalista, mecânico, dirigente, piloto, comissário, exige exercícios de reflexão, coisas do tipo “a realidade aqui é outra”, caso contrário gera certa indignação.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pousei ainda há instantes aqui no belíssimo aeroporto de Cingapura, procedente de Johanesburg, com a minha companhia aérea preferida, a Singapure Air Lines. Palavra de quem voa 200 mil milhas por ano. De São Paulo à cidade da África do Sul voei com South African Airways, 9 horas de viagem. Uma tempestade na decolagem, em Cumbica, nos atrasou uma hora. Nada perto do que milhares sofreram nos últimos dias no Brasil. Detalhe: sem que ninguém viesse a público para explicar as medidas em curso para reduzir o problema. Como se brinca até com direitos elementares do cidadão no nosso País, que tristeza!

.

Amo crianças. Mas as que estavam a minha frente e as duas no banco de trás, acompanhadas dos pais, abusaram do direito de serem pequenos nesse vôo. Todas entre 4 e 6 anos. Depois de tantas horas confinadas a espaços desumanos no avião cujo uso na configuração original deveria ser proibido, o Airbus A340, acabam por irritar-se.

E foi esse desconforto que as levou a iniciar brincadeirinhas que culminaram numa guerra. As armas eram as que estivessem a seu alcance. Como tudo ocorreu depois de servirem o café da manhã, a escolha natural recaiu sobre as sobras dos alimentos. Adoraria participar da luta, mas penso que ficaria chato.

O jeito foi assistir, com entusiasmo, aos arremessos que cruzavam a distância de pouco mais de um metro e meio entre uma fileira e a outra, intercalada pela minha. Fiquei no meio, você entendeu certo. Fui a rede da contenda. Claro, você de novo acertou: sobrou um pouco para mim também. Os pais eram do tipo “pode tudo, filhos”. Como iria entrar no chuveiro logo em seguida, não deixei me atingir.

Esse é um dos segredos para cobrir a Fórmula 1 por vários anos. Se você permitir que o que te desagrada atinja mesmo, esquece. Está no lugar errado. Assim como entrar em contato com tantas culturas tem seu lado de fascínio, as viagens e a convivência com leituras da vida distintas da nossa impõem desprendimentos grandes. Não deixa de ser uma forma de amadurecimento.

Em Johanesburg foram 6 horas de espera antes da conexão para cá. Há um hotel dentro do aeroporto. Só que a cada ano seu serviço cai mais e mais. E o preço se eleva desproporcionalmente. Um apartamento por 5 horas custou 115 Euros. Por um pouco menos me hospedo nos hotéis do aeroporto de Frankfurt, a minha principal base de operação. E não dá para comparar um com outro. A temperatura do banho no hotel, hoje, queimava a pele. E olha que tentei de tudo para tornar a água mais fria. Trocar de apartamento já não dava mais tempo. Era aquilo ou nada. Optei pela canja.

Já que vocês tornaram-se meus confidentes, abrirei o jogo: dói em mim entrar e sair da África do Sul e não ficar por lá uma semana que seja. Já estive uma ocasião nesse país que, apesar de não ser a mesma nação de outros anos, seus problemas econômicos expõem-se a cada temporada, sua vida selvagem vai bem.

Depois de compreenderem não ser possível para o governo cuidar sozinho dos muitos parques nacionais, a iniciativa privada entrou pesada no negócio e, pelo que leio e meu amigo Dieter, jornalista que acompanha a Fórmula 1, me conta, o projeto foi um sucesso.

A razão maior de eu estudar por alguns anos Veterinária na USP foi essa: amor à vida selvagem. Tenho uma veia naturalista forte. E ir a África do Sul e não visitar o Krüger Park é uma perda. Havia programado nesta viagem ficar por lá na volta. Alugaria um carro em Johanesburg, dirigiria um dia inteiro, até me aproximar da fronteira com Moçambique, onde se encontra o parque.

É permitido percorrê-lo com seu próprio carro. A área é imensa. Você pode se deslocar durante o dia. À noite hospeda-se nos games, hotéis existentes nos parques. A vida selvagem emerge com intensidade. Durante dias e isso o que o Krüger Park lhe oferece: 11 mil elefantes, 9 mil búfalos, 2 mil leões, dentre outros milhares de animais.

Não vou para o Krüger Park na volta de Bahrein porque será disputado no Rio de Janeiro, dia 21, o Red Bull Air Race, a mais espetacular corrida de aviões do mundo. Vou cobrir o evento para o Estadão. Chego em São Paulo dia 18 para, no dia seguinte, voar para o Rio. Tenho um vôo agendado com o campeão mundial de acrobacia aérea e um dos ases do Air Race, Peter Besenyei.

Não posso demorar muito. São 8h25 de quarta-feira, 21h45 de terça-feira no horário de Brasília. Li no site do Estadão, há instantes, que São Paulo está o caos por causa de fortes ventos. Incrível a fragilidade da nossa cidade. Perdi a conta o número de vezes em que, fora do País, entrei na Internet e li que São Paulo “está parada.”

Mais meia hora e me chamam para o vôo a Kuala Lumpur, na Malásia. Para quem embarcou em São Paulo segunda-feira às 17 horas e ainda não atingiu o destino, mais uma hora de viagem, no deslocamento Cingapura-Kuala Lumpur, não representa muito.

Se o hotel do aeroporto de Johanesburg está um terror, o aqui dessa cidade-estado se aprimora a cada ano. Com um detalhe: menos da metade do preço cobrado lá por um período de 5 horas. Ainda não chamaram para o vôo 604 da Malaysia Airlines, mas como o portão F 31 encontra-se bem longe de onde estou é bom sair já. Ano passado, lembra?, eu e o Reginaldo Leme perdemos o vôo em Frankfurt, com destino a Budapeste, por um detalhe semelhante.

Nosso próximo encontro será da sala de imprensa do circuito de Sepang. Ah, acabei de ler, aqui, que a previsão do tempo para o fim de semana é de chuva. Não é uma boa notícia para o Felipe Massa, em princípio. Até agora não realizou, ainda, um grande trabalho no piso molhado. Mais: a chuva tende a reduzir a vantagem técnica da Ferrari para seus adversários. Confirmada a previsão, as coisas podem ficar um pouco mais difíceis para Massa. Tomara que não.

Abraços!

(Senhores, não reli o texto, desculpem-me, por favor)