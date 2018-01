Diário de Bordo. Malásia, 2º dia. Agora já cheguei mesmo.

Cá estou, na sala de imprensa do circuito de Sepang. Neste instante, 18 horas e 50 minutos de quinta-feira, 7 horas e 50 minutos no horário de Brasília, quase noite aqui próximo a Kuala Lumpur. Temperatura externa: 33 graus. Umidade do ar: 52%.

Não sei se é a possibilidade real de Cingapura organizar seu GP, mas o governo malaio, proprietário do Autódromo de Sepang, promoveu melhorias na bela obra inaugurada em 1999. O estado de semi-abandono do ano passado deu lugar a produto bem acabado, limpo, e semelhante a quando tudo começou.

A Malásia completa este ano 50 anos de independência. Era uma colônia inglesa. Não seria um belo papel receber o mundo no seu autódromo em franca deterioração, como era o caso. Não apenas pintaram como recuperaram o que já estava caindo e até construíram novas áreas.

A entrada da sala de impresa encontra-se num terraço, no primeiro andar, sobre os boxes. Eles o revestiram, originalmente, com porcelanato. Com o volume de chuvas que há na Malásia, invariavelmente o terraço permanece molhado. Claro que virou ringue de patinação.

Não havia quem ficasse em pé, de tão escorregadio. Agora a imensa área ganhou novo piso, bem mais aderente. E bonito. Os banheiros foram reformados também, assim como os elegantes reservados para as equipes, no paddock, dentre outras ações. O paddock, aliás, é o mais arborizado dentre todos no calendário. Iluminado, agora, artisticamente, tornou-se belíssimo.

Nossa conversa havia parado no aeroporto de Cingapura. De lá para cá, Kuala Lumpur, equivale a um vôo da ponte aérea. São menos de 400 quilômetros. É por isso que os malaios estão preocupados. Duas corridas separadas por distância tão próxima, entre nações que não se vêem com muita simpatia, pode acabar sobrando para uma delas.

Cingapura se separou da Malásia há 40 anos, em 1967, 10 anos depois da independência da ex-colônia britânica. É uma cidade-estado. E rica. Há alguns anos passei um dia apenas lá e levei comigo impressão muito boa. Tudo muito bem organizado, limpo. Aeroporto e porto são estratégicos para a região. Seu movimento é elevadíssimo.

O governo de Cingapura está disposto a pagar quanto Ecclestone desejar para sediar uma etapa do Mundial. Vi seus representantes conversarem com o dirigente enquanto o aguardava, no circuito Albert Park, a fim de ouvi-lo para a matéria especial sobre os 30 anos da morte do José Carlos Pace.

Vim terminar o texto aqui no hotel Empress, onde me hospedo, num lugar chamado Bandar Baru Salak Tinggi. Trata-se de uma pequena vila construída, originalmente, para receber os trabalhadores do imponente aeroporto de Kuala Lumpur, projetado pelo escritório de arquitetura de Heman Tilke, o arquiteto de todos os novos autodrómos da Fórmula 1. Os malaios gostaram tanto do seu trabalho no elegante e funcional aeroporto que o convidaram para projetar o autódromo.

Nesse instante Ecclestone o conheceu, falamos aí de 1997, e passou a indicá-lo para as demais nações interessadas. Nem de longe me passa pela cabeça existir qualquer negócio envolvendo os dois, Ecclestone e Tilke. Nada escuso, por favor.

Bandar (Cidade) Baru (Nova) Salak Tinggi (decodificá-las é desejar demais de mim, não?) acabou por virar um nucleozinho urbano, em meio a uma imensa área verde, simples, sujo e feio. A grande vantagem de estar em Salak Tinggi é não ter de deslocar-se por 50 quilômetros até o centro de Kuala Lumpur. Estamos a 12 quilômetros da pista.

Não, amigo, pista de velocidade, não do aeroporto. O aerporto dá um pouco mais. Ok, reconheço, não me expliquei direito. Escreve com 11 horas de fuso horário nas costas para ver como é, faça essa experiência. Tenho certeza de que você também cometerá seus deslizes, sem pretender me desculpar com nada, por favor.

Aqui era uma região de floresta tropical. Até quando comecei a frequentar o lugar, podia-se ver a mata nativa. Hoje foi reduzida a bolsões. Sabe o que a sucedeu? Imensas plantações da palmeira que produz o dendê. A Malásia está entrando de vez nesse mercado de biocombustíveis, no caso o biodiesel.

Os malaios já foram os maiores produtores mundiais de borracha natural, depois de no fim do século XIX os ingleses trazerem para cá mudas de seringueiras até mesmo cedidas pelas autoridades brasileiras, por acreditar que só cresceriam na Amazônia. Foi o fim do ciclo de maior prosperidade da região no Brasil.

Os ingleses passaram a criar as seringueiras e não realizar extrativismo, como os brasileiros. Até porque elas não existiam aqui na Malásia. Melhoraram sensivelmente sua produção e tomaram conta do mercado mundial num momento em que a borracha tornara-se imprescindível à vida dos cidadãos. Hoje a Malásia é a terceira maior produtora de borracha, atrás da Tailândia e Indonésia, nações localizadas aqui do lado também, ao lado da linha do Equador.

Sentei na mesma mesa, hoje, em que estavam Felipe Massa e, na sequência, Kimi Raikkonen, num dos reservados para a Ferrari, no paddock. Podemos ter no circuito de Sepang o primeiro pega entre os dois da temporada. Se Raikkonen não substituir o motor – penso que a Ferrari fará a troca -, a tendência é de os dois largarem bem próximos nas duas primeiras filas, se não estabelecerem pole position e segundo tempo.

“Estou aqui para vencer”, disse Massa, visivelmente mordido, ainda, por ter perdido a primeira batalha, na Austrália, ainda que a culpa não tenha sido sua. “Será uma luta apertada”, comentou Raikkonen. A curiosidade é enorme de saber como reagirá a Ferrari se Massa e o finlandês começarem a duelar pela liderança. Não deixe de ler um post que colocarei no ar sobre o que se está passando na Finlândia com a transferência de Raikkonen para a Ferrari.

Conversei com o Rubinho sobre o que pode acontecer se Massa e Raikkonen iniciarem um duelo particular. “Ultrapassar o companheiro é sempre mais difícil que outro piloto. O carro tem a mesma reação nas entradas e saídas de curva. No caso do Massa com o Raikkonen, dependerá do que a Ferrari deseja.” Rubinho e Massa passaram, semama passada, bons dias nas ilhas Maldivas, ao sul da Índia, no Índico.

É melhor parar por aqui, o texto está ficando extenso demais. E tenho de redigir dois deles para o Estadão, que os colocarei no ar na categoria Originais do Estadão. Vai como os envio para a redação. Comi num daqueles restaurantes chineses a que já me referi no Diário de Bordo. Há muitos chineses na Malásia, cerca de 30% dos seus 25 milhões de habitantes.

O frango à tailandesa é desbundantemente gostoso, apesar de apimentado.Fica uma casquinha crocante, super-saborosa. Mas é como falei: o lugar é sujo. É necessário abster-se até mesmo de preceitos básicos de higiene. O arroz é servido pela garçonete-proprietária com uma xícara de plástico, recolhido de um balde de plástico também.

Nesse instante você procura pensar na crise nuclear envolvendo o Irã a fim de desassociar-se por completo do que vivencia. Tudo só irá mudar quando pôr na boca o primeiro pedaço de frango à tailandesa. Gasta-se pouco. Média de 50 ringts por refeição com bebida à vontade. São precisos 4,5 ringts para um euro, ou seja, comi por cerca de 10 euros. Nada se comparado com a Europa.

Ah, convém não sentar-se perto dos aquários. Há dois: um apenas com rãs, à espera de um pedido. Mas fique tranquilo: são abatidas ali na hora, na sua frente, para não haver dúvida de que não é sapo.

No outro aquário existem peixes mesmo. Se é eles que você deseja comer, não tem problema. O retiram da água e o deixam debater-se até a morte do seu lado, também como garantia de que você irá deliciar aquele animal que tenta sobreviver. Em resumo: tudo muito convidativo!

Nos falamos amanhã. Abraços, amigos!