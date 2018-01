Diário de Bordo. Malásia, 3º dia.

– Não tem o menor sinal de partida, tampouco as luzes funcionam. Só pode ser a bateria.

Foi o que disse a um amigo, no estacionamento da imprensa, ontem à noite, quando regressava para o hotel. O meu Proton (marca existente só aqui)V-6 alugado, novinho, recusava-se a dar sinal de vida. Nos aproximávamos já das 22 horas.

Nesse instante meu amigo Luís Vasconcelos, português, um dos jornalistas mais capazes da Fórmula 1, e outro colega, Dan Knutson, norte-americano, também se preparavam para sair e levaram-me até a companhia onde havia alugado o carro, Mayflower (é o nome dela, vê lá o que você irá pensar, hein?), no aeroporto.

Em uma hora e meia eu já estava de volta ao autódromo com o rapaz da Mayflower e um carro novo. “O sistema de alarme costuma descarregar a bateria. Não é a primeira vez que acontece com esse Proton”, explicou o funcionário da Mayflower. De qualquer forma, é melhor do que ter um Golf Turbo Diesel em pane em meio a uma autoestrada alemã, como já me ocorreu.

Mesmo à noite o calor é intenso aqui na Malásia. Estou escrevendo este texto no fim da tarde. Estamos com 34 graus, o asfalto, 51, e a umidade do ar é de 58%. Já enfrentei condição ainda pior aqui, em 1999, na estréia de Sepang na Fórmula 1. Imagino o desgaste para os pilotos competir nessa condição.

Depois de dez minutos no paddock, você já está molhado de suor. Todo ano dois ou três fotógrafos desmaiam. Permanecer horas sob sol intenso, ao lado do asfalto, com aquele peso todo do equipamento, não é mesmo para qualquer um. É interessante ver a solução que cada um desses profissionais desenvolve para atenuar o desgaste.

O mais comum é a tradicional toalha molhada ao redor do pescoço, embora reclamen que, em pouco tempo, seca e passa até a gerar mais calor. Outros resgatam a indumentária da Legião Estrangeira, com aquele tecido que se estende por detrás do boné. Miniguarda-chuva, específico para esse fim, fixado ao redor da cabeça é outro recurso.

Voltei tarde para o hotel, ontem. Há duas opções básicas de caminho. Uma que passa pelo aeroporto de Kuala Lumpur e outra mais curta, via um pequeno núcleo urbano, Nilai, formado por casas feias, mal-conservadas, sem pintura, semelhantes às da periferia distante de São Paulo. A utilizo mais. A criminalidade na Malásia é bastante baixa.

As estradas aqui, no entanto, são autoestradas. Quatro faixas, largas, modernas e, apesar do calor intenso, asfalto de excepcional qualidade. Portanto, essa história de que o asfalto de São Paulo é sofrível não relaciona-se à temperatura média anual da cidade, como alegam, mas à qualidade do trabalho realizado pelos responsáveis.

Incrível como quase tudo no nosso País é assim. Chega a revoltar. Não dá para comparar o potencial da Malásia com o do Brasil e mesmo assim vários serviços são mais eficientes que os nossos. Pode parecer um detalhe sem tanta importância, mas circule pelas vias públicas principais da tórrida Kuala Lumpur e pelas de São Paulo. Compare a qualidade dos pisos.

É a mesma avenida ou estrada que circulo desde que venho aqui, em 1999. Fazem uma vez, mas bem feito, com contrapiso e não pedras acomodadas sob terra batida para então receber o asfalto. Não é preciso entender de construção de estradas para ver a importância que dedicam ao contrapiso aqui. Bem ao contrário do Brasil, onde em geral não existe.

Chega.

A partir do momento que começa efetivamente o GP, sexta-feira, nossa vida limita-se ao trabalho. Invisto muito do meu tempo para conversar no paddock com personagens com quem tenho boa relação, em especial na área técnica. Você nem usa aquelas informações, na maioria das vezes, nos textos, mas ajudam a te formar no tema.

Reencontrei, ontem, o engenheiro Giorgio Ascanelli, novo diretor-técnico da Toro Rosso. Eu o conheço de quando comecei a cobrir a Fórmula 1 esporadicamente, em 1987, e de forma regular a partir de 1991. Ascanelli tem muita história. Foi o engenheiro de Ayrton Senna na McLaren. Os dois desenvolveram bela amizade.

Deixou a McLaren para trabalhar na Benetton. Com quem? Nelson Piquet. Ascanelli me cumprimentou efusivamente, aprendi vários aspectos do acerto que cada um desses extraordinários pilotos brasileiros apreciava no carro. Sem falar nas famosas histórias de um aprontar para o outro.

Uma delas me foi contada, uma ocasião, por Gerard Ducarouge, projetista da Lotus de Senna, em 1987, e da Lotus de Piquet, em 1988. No meu primeiro GP como jornalista profissional, Rio de Janeiro 1987, protagonizei uma passagem com Ducarouge única. Um dia conto aqui.

O engenheiro francês me disse, em Mônaco, naquelas sextas-feiras sem treino, que estudava uma maneira de vingar-se de Senna e Maurício Gugelmin. Os dois haviam colocado sobre o vaso sanitário de seu banheiro, no hotel, um plástico absolutamente transparente, desses que se fixam onde encostam.

Ducarouge chegou do autódromo, certa noite, cansado – o próprio francês descrevendo – e foi ao banheiro de seu apartamento. Sentou no vaso e começou a urinar. “Eu senti aquele líquido quente escorrer nas minhas pernas e não conseguia entender o que se passava. Quando me levantei vi uma espécie poça no meio do vaso, meia suspensa no ar, não sabia o que pensar. Coloquei a mão e então compreendi tudo. Fiquei realmente irritado naquele dia.”

Surpreendi Ducarouge planejando a vingança daquela peça de Senna e Gugelmin. Mesmo agora, tantos anos depois, de vê-lo vou perguntar qual foi o troco. Ducarouge sumiu da Fórmula 1. Ouvi dizer que trabalha na pesquisa de mísseis balísticos.

Ascanelli não é homem de expor essas situações. Ainda que me conheça há tantos anos e, ontem, combinamos de comer juntos, não falaria, imagino, dessas coisas. Nesses dias no circuito de Sepang o vi trabalhar horas e horas seguidas. Rapidamente disse-me que necessita estruturar melhor a área técnica da equipe.

Em 2003 deixou a Ferrari para dirigir o departamento de competição da Maserati. Na Ferrari ocupou-se por anos da pesquisa de novas tecnologias possíveis de serem aplicadas no carro. É um cargo destinado aos que já tiveram importância na equipe.

Não vejo como manter-se atualizado com a atual realidade técnica da Fórmula 1, bastante diversa da de seu tempo, sem viver o dia-a-dia. Por isso não sei se poderá, de fato, ajudar a Toro Rosso a explorar seu potencial de crescimento. Tomara, mas tenho dúvidas.

Hoje é sábado. O que eu redigir para o Estadão o leitor lerá domingo. Terá, portanto, já assistido à corrida. Neste GP, no da Austrália, China e do Japão, o leitor sabe mais de nós que estamos aqui. Não posso escrever nada sobre a sessão que definiu o grid, por exemplo. Tampouco falar deste ou daquele piloto. Suponha que lhe aconteça algo durante a corrida.

O texto que saiu na edição de hoje, apresentando a prova, foi redigido ontem, sem que eu soubesse do resultado da classificação. É um desafio interessante, mas de risco elevado. Só podemos ser factuais mesmo, ou seja, escrever sobre algo que já ocorreu e o leitor não teve contato com fatos novos entre a redação e a publicação na banca, amanhã, com o que se passar na corrida.

Tudo por conta do fuso de 11 horas a mais de Kuala Lumpur em relação a Brasília. Felizmente já na etapa de Bahrein, no dia 8, voltaremos à maneira normal de cobrir o evento. Confesso ser menos desgastante, assim como exige menos da nossa imaginação e tampouco nos expõe menos a cair até no ridículo, por procurar adiantar algo que pode, pelas mais distintas razões, sair completamente diferente. Damos a cara para bater mesmo!

Vamos ficando por aqui? Ah, hoje vou jantar num daqueles restaurantes sujinhos em Bandar Baru Salak Tinggi. Nossa mesa será semelhante a uma reunião da ONU. Estarão o Bob Constandourus, apesar no nome grego é inglês, entrevistador oficial da FIA, o Luís Vasconcelos, como já disse, de Portugal, o Dan Knutson, dos EUA, Mike Doodson, inglês, Paolo Bombara, italiano, Paul-Henri Cahier, francês, dentre outros. Não tem jeito. A comidinha daqueles sujinhos atrai o mundo, como você pode ver.

Abraços, amigos!