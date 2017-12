Diário de Bordo: na França, entre os leões

Passa da meia-noite. Vivemos já a sexta-feira, dia 28 de junho de 2007. Vou lhes descrever a cena como a vivi, ontem, aqui mesmo, na casa da Lise e do Bernard, na área rural de Saint Parize le Chatel. Cá entre nós: não há área urbana.

Ao contrário dos anos anteriores, planejei a saída do aeroporto Charles de Gaulle, ontem, por uma série de estradas que tangenciam Paris, a fim de atingir a rodovia A6, direção de Lion, no sul da cidade. O objetivo era evitar sob qualquer condição a périphérique, uma espécie de anel viário de Paris.

Em 2006, a minha chegada à capital da França coincidiu com o dia antecedente ao feriado prolongado da queda da Bastilha, uma das datas mais celebradas na nação. Em completa oposição ao frio de agora – a temperatura mais elevada que atingimos, hoje, foi de 19 graus e neste momento, calculo, estamos com 12 graus -, fazia um calor desumano.

Para dificultar ainda mais as coisas, a moça da Europecar nos comunicou, em 2006, que restara apenas carros sem ar condicionado. Vamos somar juntos? O aeroporto Charles de Gaulle encontra-se no norte de Paris, eu necessitava dirigir-me para o sul, a fim de seguir pela A6, experimentávamos uma véspera de feriado prolongado, não engatei a 3ª marcha até chegar à autoestrada, tal o tráfego, e a temperatura tocava a casa dos 36, 37 graus.

Horário do dia que saí do aeroporto: 13 horas. Essas eram as condições quando deixei Paris com destino ao circuito de Magny-Cours. Tens idéia, amigo, que horas cheguei no autódromo, precisamente 302 quilômetros distante do aeroporto Charles de Gaulle? 19h40. Isso mesmo, mais de 6 horas.

Dá para compreender, agora, a razão de eu estudar, este ano, a rota pela périphérique exterior, bem mais longa e não tão simples de navegar, do que pela périphérique interior? Pois saiba que, desta vez, tudo funcionou à perfeição. A Europecar me deu um Meriva com ar condicionado e percorri o trajeto estudado, anteriormente, sem dificuldade alguma, em pouco mais de três horas e meia, com direito a breve pit stop para um lanchinho.

Ajudou o fato de estarmos em três: os outros dois eram Felipe Motta, repórter da Jovem Pan, e Eurico Mello, engenheiro da Petrobras, responsável pelo controle dos óleos do motor e da transmissão utilizados pela Williams. Eu sou o motorista, sempre.

Para chegarmos à casa onde nos hospedamos, o melhor caminho é passar pela porta do circuito. Sainte Parize le Châtel encontra-se apenas dois quilômetros atrás da entrada principal do autódromo. Nos aproximamos da casa da Lise às 18 horas, hora daqui, cinco a mais em relação à de Brasília.

Confesso ter sentido sono em razão de praticamente não ter dormido no vôo da TAM de São Paulo a Paris. Também, depois daquele tumulto todo no aeroporto de Cumbica, onde necessitamos de mais de quatro horas apenas para realizar o check-in, controle de bagagem de mão e do passaporte…

O tempo parou em Sainte Parize le Châtel

Queria lhes descrever um pouco este lugar. São casas antigas, a maioria construída de pedra, com dois, três ou mais séculos de existência, dispersas numa região permeada de plantação de trigo e pasto onde cresce o gado charolês. A cultura de girassol está um pouco mais ao leste. Bem em frente à residência da Lise há um espaço aberto grande, por ser o cruzamento de duas estradinhas vicinais, com uma cripta romana bem conservada.

Como sempre fomos recebidos com imenso carinho pela Lise e o Bernard, professores do ensino médio, em Nevers, cidade com 40 mil habitantes, a cerca de 25 quilômetros de Sainte Parize le Châtel. Mas Lise cometeu um erro: eu lhe disse que estaria na França quarta-feira e ela, por alguma razão, entendeu sexta-feira.

Pediu várias vezes desculpa e nos solicitou um tempinho para preparar os dois quartos, afinal nos aguardava dois dias mais tarde. A casa é cercada de área verde, com um estábulo, para seus dois cavalos, e um terreno onde Lise pratica equitação. São funcionários do Ministério de Educação, ensino médio, e podem ter essa qualidade de vida.

Não conseguem realizar tudo que desejam, ao menos de imediato. Haja vista que alugam os dois quartos em sua residência ao preço de 150 euros por dia por quarto para ajudar no orçamento. E a casa necessita de obras como a substituição do forro, demolição e reconstrução de algumas paredes, já planejadas. Não faz muito, trocaram o aquecimento central, imprescindível diante do frio da região. Neva bastante.

O desenvolvimento de nações como a França é grande, mas as coisas não são como muitos imaginam: apenas há poucos anos Sainte Parize le Châtel ganhou a opção do aquecimento a gás de rua. Até então remontava à própria origem do homem: lenha ou mesmo óleo.

Ouvi o rugido de um leão

O único som que ouvimos, aqui, é o da natureza. Não é comum a passagem de carros. E logo em seguida ao comunicar a Lise, ontem, que daria uma volta para ela ajeitar os quartos para nós, ouvi um som que identifiquei de imediato: o rugido de um leão. Parece loucura, não?

Intenso, imponente, abrangente, assustador, não deixava dúvida alguma: era mesmo de um leão. E pela altura do som estava bem perto da gente. Nessa área grande e livre em frente à casa havia, distante uns 30 metros, um imenso caminhão, para onde me dirigi quase instintivamente.

Já comentei aqui que a vida selvagem e Charles Darwin me fascinam e foi a razão de eu cursar Medicina Veterinária na USP por um tempo. Meus canais de televisão prediletos são National Geographic, Animal Planet, Discovery e History Chanel. Programa favorito: Diário dos Grandes Felinos, do Animal Planet.

Tenho a precisa noção do tempo necessário para realizar aqueles documentários. Esse em especial é extraordinário. Com um fator a favor: a dublagem é bem feita, o que é raro.

Dentro do caminhão – já podia identificar, era de um circo -, havia não um, mas três leões adultos. Duas fêmeas e um macho. Eu estava absolutamente excitado. E fiquei transtornado quando um homem dos seus 40 anos se apresentou, vendo-me com a cara na tela do caminhão. Era o domador.

Simpático ao extremo, disse que eu deveria ser mais cuidadoso, pois estava muito perto mesmo dos animais. Com seu francês carregado de sotaque, arrastou-me para a parte de trás do caminhão, onde encostada à tela havia uma das leoas. Ele estabeleceu alguns comandos com as mãos, energicamente, gritou Saha, suponho seja o nome, e a leoa se levantou expondo seus caninos imensos e rosnando o tempo todo.

Assim que ela se levantou, compreendi o que o domador desejava mostrar-me: os dois filhotes nascidos há três dias. Saha aceitou sair de lá, mas um a um, com os dentes, os levantou e carregou a seu novo lugar no cercado, dentro do caminhão. Estava separada dos outros dois leões, um casal, cuja fêmea também encontra-se grávida.

Fiquei sem ação: tudo aquilo acontecendo a centímetros da minha face. Mais: um dos bebês era branco, acontecimento raro. Não preciso dizer que diante da boa vontade do domador em conversar, explicar as coisas, passei a hora soliticada por Lise para preparar os quartos lá mesmo. Ao lado do caminhão havia uma lhama, um casal de cabrito montanhês e um pônei, amarrados com cordas longas, sob a área de grama.

Impressionei-me com a forma como aqueles animais e o caminhão do circo estavam lá, sem nenhum segurança sequer. Tudo bem que do solo à tela do reservado dos leões, sobre o caminhão, havia cerca de um metro e meio, mas uma criança poderia facilmente colocar as mãos lá e sair seriamente ferida. Perguntei ao domador, cujo nome me foi dito, mas acredite, não consegui entender, e ele não se mostrou preocupado.

Hoje pela manhã deixaram o local, para minha tristeza. Eu não sabia que estavam de partida. O domador me deu, ontem, o local onde amanhã oferecerá espetáculo. Chama-se Le Veurdre. Farei o que for possível para estar lá. Conversei com a Lise, hoje, e ela me deu um mapa superdetalhado da região a fim de eu pode chegar. Tambem é um agrupamento de casas como Sainte Parize le Châtel.

Amanhã tentarei assistir ao espetáculo

Deve ser um circo mambembe pelo pouco que vi, ontem, mas para ter novo contato com aqueles animais tão magníficos e rever aquele homem tão atencioso e de elevada ascendência sobre os leões, talvez chegue mais tarde ao churrasco que o pessoal da Globo faz tradicionalmente aos sábados do GP da França, na linda casa onde se instalam, em meio a um bosque com lago. A razão é mais que justa para mim. Sairei do circo de Magny-Cours para ir ao circo instalado em Le Veurdre.

Nesse concorrido churrasco com cortes de carne europeus costumam ir Massa e Rubinho, assim como alguns técnicos de várias equipes. Ano passado conversei longamente com Chris Dyer, engenheiro de Michael Schumacher. Na volta de Bahrein, também, permanecemos horas no aeroporto de Manama e discorremos sobre muitos temas. Dyer é diferente da média dos profissionais da Fórmula 1.

Jornalista é, em geral, visto com desconfiança. Não pela pessoa, mas por causa de o “off” de hoje poder ser o “título” da reportagem de amanhã. Saber preservar a fonte é uma das tarefas mais difíceis na Fórmula 1. Vivemos entre a tentação de escrever o que, por vezes, nos foi discretamente contado e preservarmos aquilo tudo apenas como conhecimento, investimento na nossa formação, em detrimento de estender a informação a quem gosta de acompanhar a competição em detalhes e à custa também de deixar de capitalizar profissionalmente, lógico. Dyer se expõe com sinceridade desarmante.

Lise e Bernard viajam amanhã para a Bélgica, deslocamento de umas 7 horas de carro. Seu filho Thilbault forma-se veterinário. Hoje ela me contou que domingo à noite estarão de volta porque Thilbault começa a trabalhar numa clínica em Nevers segunda-feira, às 8 horas. Irá formar-se amanhã e segunda-feira inicia na sua atividade profissional. Nada mal. Ele é também um exímio pianista, já nos ofereceu belos recitais na casa da mãe.

Nossa, olha onde foi parar o texto. Se alguém conseguiu vir até o fim darei um prêmio. Aliás, vou começar a estudar propostas dos meus amigos leitores do blog para um concurso. Tamas Rohonyi, diretor da Interpro, empresa que promove e organiza o GP do Brasil, me ofereceu três ingressos para eu distribuir a vocês.

Mais: eu serei o seu guia num passeio pelos boxes na quinta-feira anterior ao domingo da prova. Por cerca de meia hora – mais não é possível pois tenho muito trabalho -, caminharemos pela área e solicitarei a meus amigos das equipes lhes expor um dos carros em detalhes, o que possibilitará verificar com as próprias mãos o volante, por exemplo. Sentirão nas mãos uma troca de marcha e o acionamento da pequena alavanca da embreagem, usada para engatar a primeira marcha, além de ter contato com todos os comandos do volante.

Se tiverem sugestões de como podemos viabilizar a distribuição desses três ingressos com direito a passeio pelos boxes, comigo, expressem-se. Sou todo ouvido.

Até amanhã, amigos!