Dificilmente as corridas voltarão a ter quatro pit stops, como na Espanha

13/IV/13

Zurique

Paul Hembery, diretor da Pirelli, atendeu a imprensa domingo, depois do GP da Espanha, como de hábito. E também após a prova Bernie Ecclestone, promotor da Fórmula 1, reuniu-se com o proprietário da Red Bull, o austríaco Dietrich Mateschitz. Para os jornalistas, Hembery disse que os quatro pit stops realizados pela maioria dos 22 pilotos representaram, de fato, muito. No total a corrida no Circuito da Catalunha teve 76 paradas nos boxes.

O Estado já questionou Hembery a respeito de produzir pneus de menor degradação. “Estamos fazendo o que nos foi solicitado. É uma questão de opção. Se desejarem o fornecimento de pneus que durem a corrida toda e ninguém ultrapassa ninguém posso garantir que é mais fácil e econômico produzi-los que os atuais”, respondeu o diretor da Pirelli.

“Qualquer um pode ver a quantidade de pneus que fabricamos e levamos aos autódromos. Tudo isso seria simplificado enormemente. Como falei, trata-se de uma escolha entre um tipo de competição e outra.”

Um pouco mais tarde, domingo ainda, na conversa de Ecclestone com Mateschitz, segundo informa o site da revista inglesa Autosport, o clima foi mais tenso que no encontro de Hembery com a imprensa. O tema também foram os pneus usados hoje na Fórmula 1.

Quando a Bridgestone deixou a competição, no fim de 2010, Ecclestone colocou como condição básica ao novo fornecedor de pneus que as corridas tivesses vários pit stops. “Vimos no GP do Canadá (temporada de 2010) como as provas se tornam imprevisíveis. É isso o que precisamos”, argumentou o inglês. Naquela corrida os pneus apresentaram inesperada degradação e os pilotos tiveram de fazer vários pit stops.

A Pirelli venceu a concorrência e seus pneus para a Fórmula 1 acatam a orientação do homem que comanda o evento. Mas para Mateschitz a proposta extrapolou suas funções: “Vivemos hoje uma situação distinta da ideia inicial”, explicou. “Tudo bem, o objetivo era tornar as provas mais emocionantes com mais paradas para substituição dos pneus, mas a coisa foi longe demais.”

O empresário austríaco, que investe cerca de 36% do seu faturamento de US$ 2 bilhões (R$ 4 bilhões) por ano em marketing esportivo, falou mais sobre a Fórmula 1 atual: “Todos viram o que aconteceu aqui (Barcelona). Não teve nada a ver com uma competição de velocidade, mas de administração do uso dos pneus”.

Sebastian Vettel e Mark Webber, pilotos de sua equipe, largaram em terceiro e sétimo e chegaram na quarta e quinta colocações. “Nessas condições não podemos exigir o máximo de nosso carro e tampouco pedir o máximo de nossos pilotos”, acrescenta Mateschitz.

“Para nossos pilotos darem tudo de si e tirar tudo do carro seriam necessários, dependendo do circuito, oito ou dez pit stops.” Seu discurso contrário à política de Ecclestone prossegue: “Não há mais uma real sessão de classificação, luta pela pole position porque é preciso economizar os pneus para a corrida.”

As duas frentes vão se encontrar, agora. Hembery, representante da Pirelli, e Ecclestone, quem decide quase tudo na Fórmula 1. Do lado do fornecedor de pneus já existe a disposição de rever os pneus para os circuitos onde serão muito solicitados, a exemplo de Silverstone, oitavo do calendário, dia 30 de junho. Se fosse mantido o atual menu de opções de pneus, provavelmente o GP da Grã-Bretanha teria, como na Espanha, quatro paradas para a maioria também.

No GP da China, em conversa com o Estado, Ecclestone já adiantou que prefere também as provas com dois ou três pit stops. E agora está sob pressão não apenas do dono e dos integrantes da Red Bull como de representantes de outros times, a exemplo da McLaren, ainda que neste caso a falta de desempenho se refira ao projeto equivocado e não à falta de adaptação aos pneus de desgaste rápido.

Nas próximas duas etapas, Mônaco, dia 26, e Canadá, 9 de junho, os pneus não deverão ser tema de debate como têm sido este ano. As características dos circuitos de Monte Carlo e Gilles Villeneuve submetem os pneus a esforços menores. Mas em Silverstone o discurso voltará com força.

É muito provável, contudo, que depois dos últimos acontecimentos, excesso de paradas no GP da Espanha e a reivindicação de parte das escuderias da Fórmula 1, Ecclestone e Hembery tomem a decisão de, a curto prazo, rever o que se está assistindo.

Será surpreendente se no GP da Grã-Bretanha e mesmo nas provas até o fim da temporada alguém tenha de fazer mais de três pit stops. Todos os elementos estão reunidos para a Fórmula 1 mudar já nesse aspecto. O que é saudável para a competição.