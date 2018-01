Diretor da Ferrari critica Raikkonen

GP de Bahrein

Início

Ontem, no início da noite, o novo diretor-técnico da Ferrari, Mario Almondo, surpreendeu ao criticar Kimi Raikkonen, por ter cruzado a linha de chegada, em seguida à saida do safety car, na 3ª volta, a 2 segundos e 4 décimos de Fernando Alonso. “Kimi tem de encontrar uma maneira de melhorar suas relargadas.” O finlandês reconheceu ter errado na largada parada, quando perdeu o terceiro lugar para Alonso.

Faz tempo que três pilotos não dividem a liderança do Mundial. A única vez que ocorreu foi ainda em 1950, ano de estréia da Fórmula 1. Depois das três primeiras etapas, Grã-Bretanha, Mônaco e as 500 Milhas de Indianapolis – faziam parte do campeonato -, Juan Manuel Fangio, Giuseppe Farina, ambos da Alfa Romeo, e John Parsons, com Wynns, tinham 9 pontos, em primeiro. Venceram uma etapa cada, conquistando 8 pontos, e somaram um ponto pela volta mais rápida.

Martin Whitaker, diretor do circuito de Bahrein, estava eufórico com a fluência do público na 4ª edição da prova. Mas os números são reduzidos, ainda, em comparação a outros GPs. Ontem, por exemplo, 24 mil torcedores foram ao autódromo, representando a carga máxima de ingressos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Red Bull vai entrar na justiça com uma queixa-crime contra a Spyker e um engenheiro que trabalhou na sua organização. A equipe da montadora holandesa protestou contra a Red Bull, por repassar para a Toro Rosso, seu outro time na Fórmula 1, o mesmo projeto de carro, apenas com outro motor, Ferrari em vez do Renault. O regulamento proíbe. Ocorre que no processo a Spyker reuniu todos os desenhos do atual modelo da Red Bull. A acusação da escuderia do energético é de espionagem e roubo.

O calendário da Fórmula 1 faz uma pausa, agora. A seguir, começa a fase européia, com o GP da Espanha, dia 13. A última etapa na Europa havia sido o GP da Itália, dia 10 de setembro. Nesses 8 meses sem corrida no continente, cada equipe trabalhou duro no projeto e construção de novos motorhomes, a serem apresentados agora em Barcelona. Trata-se da mais nova competição da Fórmula 1: quem produz o motorhome mais suntuoso, luxuoso, funcional, arrojado, tecnológico, bonito. Custam milhões de euros.

Havia muito tempo que David Coulthard não realizava um trabalho tão bom como o de ontem, apesar de não ter concluído o GP de Bahrein. Com o novo e promissor carro da Red Bull, projetado por Adrian Newey, largou em 21º por conta da quebra do câmbio na classificação, mas na corrida chegou a ocupar a 7ª colocação. “Pena ter quebrado o semi-eixo traseiro direito, daria para marcar pontos”, disse o escocês. A evolução do time com a chegada de Newey é nítida.

FIM