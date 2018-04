Diretor da Pirelli diz que pneus vão mudar muito pouco a partir do GP do Canadá

20/V/13

O discurso do diretor de competições da Pirelli, Paul Hembery, parece não deixar mais dúvidas: os pneus vão mudar pouco a partir do GP do Canadá, dia 9, etapa seguinte à de Mônaco, sexta do calendário, no fim de semana. A empresa italiana chegou a pensar em voltar a fornecer pneus com as características dos usados no ano passado, de menor degradação que os atuais.

A FIA, no entanto, lembrou não ser possível, pois implicaria diferença no desempenho durante a temporada, enquanto o regulamento apenas autoriza alterações que visem aumentar a segurança. Equipes como Red Bull incentivaram a mudança nos pneus, enquanto outras, a exemplo de Lotus e Ferrari, condenaram. Vivíamos um desgastante impasse.

Hembery afirmou, hoje: “As modificações são menores das que pensávamos inicialmente”. Nas duas últimas etapas, quatro pneus, dentre os utilizados pelos 24 competidores, dechaparam. “Não comprometeu a segurança, os pilotos regressaram aos boxes com os pneus cheios. Parte da banda de rodagem se soltou depois de os carros passarem por determinado tipo de detrito no asfalto”, explicou o inglês. As alterações têm como objetivo reduzir a possibilidade de novos incidentes dessa natureza, provavelmente tornando os pneus um pouco mais duros.

Pneus mais duros apresentam, em geral, menor degradação, maior vida útil. O fato associado às características dos circuitos das próximas etapas, com exceção de Silverstone, Spa-Francorchamps e Suxuka, e a crescente adaptação dos carros aos pneus deverá fazer com que não mais haja corridas com quatro pit stops, como ocorreu dia 12 no Circuito da Catalunha, em Barcelona, estratégia do vencedor, Fernando Alonso, da Ferrari.

Essa é uma das preocupações da Pirelli que, junto de Bernie Ecclestone, promotor da Fórmula 1, desejam provas com dois ou três pit stops, não quatro.

Outra questão básica nessa história é a necessidade de times como a Lotus, o que melhor respondeu ao desafio proposto pelos pneus Pirelli deste ano, não serem prejudicados com a mudança. “Estamos estudando uma forma de rever os pneus sem que nenhuma equipe possa ser privilegiada, prejudicada e tampouco tenha de alterar sua forma de trabalhar”, explicou Hembery.

A manutenção dos pneus existentes é a solução mais justa, pois mantém as regras que todos conheciam previamente.

No GP de Mônaco o degaste dos pneus não deve gerar maiores preocupações entre os pilotos e seus engenheiros, pois os 3.340 metros da pista do Principado tradicionalmente não são exigentes quanto aos pneus, mesmo a Pirelli tendo disponibilizado os dois tipos mais moles, o macio e o supermacio. No ano passado a maioria fez um único pit stop. “Este ano esperamos duas paradas”, revelou Hembery.

O primeiro treino livre começa antes, quinta-feira, às 5 horas, horário de Brasília, 10 horas em Mônaco.