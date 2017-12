Dois circos. Duas medidas.

GP da França

Livio Oricchio, de Magny-Cours

Início

Quem diria, o circo da Fórmula 1 sendo desafiado. É o que está acontecendo hoje na França. Não distante onde Bernie Ecclestone apresenta seu espetáculo, em Magny-Cours, os irmãos Alex e Tarzan Gougeon, junto de seus 16 filhos polivalentes, também oferecem um show circence, em Le Veurdre.

E sequer demonstram preocupação com a concorrência. Tanto que a sessão do seu circo, apenas um pouco menos famoso que a Fórmula 1, Menagerie, começa enquanto os vencedores do evento de Ecclestone celebram no pódio a conquista do GP da França, às 16 horas.

Se Ecclestone tem um bicampeão do mundo, Fernando Alonso, no cardápio de atrações, Alex contra-ataca com seu penúltimo filho, Sandros, de apenas 5 anos. “Tem dotes excepcionais de palhaço. Está dentre os mais aplaudidos do nosso espetáculo”, diz, com orgulho, o pai.

Os públicos atingidos são um tanto distintos, é preciso reconhecer. Enquanto Alonso e outros malabaristas da velocidade de Ecclestone, como a nova estrela Lewis Hamilton, atingem cerca de 10% da população do planeta, algo como 600 milhões de pessoas, cem mil no autódromo, os Gougeon celebração se seus três degraus de arquibancada reunirem 300 pessoas.

“Não é fácil sobreviver, hoje, com um circo”, explica Alex, cuja família há 150 anos já profissionalizava-se nessa atividade. “São dez gerações”, explica. Quem desejar assistir às exibições de trapézio, destreza de equilíbrio, desenvoltura sobre o cavalo e até Alex domando duas leoas e um leão deve pagar 10 euros. Das crianças os irmãos Gougeon cobram 8 euros.

Aqui também o concorrente vence a disputa. Ver de perto os carros da Ferrari, McLaren, BMW e Renault custa, em média, 100 euros e essa nem é a principal fonte de renda da Fórmula 1. A venda de direitos de TV e cessão do nome rende US$ 1 bilhão por ano. Não é o caso do Menagerie.

Vitória para os irmãos Gougeon na graça de seus artistas. Saha, uma das suas leoas, deu à luz a dois lindos filhotes machos há apenas uma semana, um deles branco. Alex não os esconde no caminhão dos leões. Todos na pequena Le Veurdre desejam vê-los sendo tratado com extremo carinho por Saha.

Ah, o pequeno Sandros no picadeiro, com seu carisma já nessa idade, levaria Ecclestone, caso o visse fazer adultos rirem, imaginá-lo numa Ferrari.

O circo da Fórmula 1, com seus equipamentos capazes de preencher quatro aviões jumbo, deixará Magny-Cours amanhã, com destino ao Canal da Mancha, e em seguida Inglaterra.

Os Gougeon têm de acomodar tudo nos seus dez veículos e já quarta-feira estar com a lona estendida em Semoise, uma hora distante da Place du Champ de Foire, onde estão. Os deslocamentos deste show são menores. O vilarejo, com certeza, os aguarda com ansiedade semelhante à de Silverstone. “Au revoir”, despede-se o sempre sorridente Alex.

FIM