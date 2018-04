É preciso reduzir o número de pit stops

12/V/13

Barcelona

Paul Hembery, diretor da Pirelli, disse ontem que a empresa deverá rever os pneus para o GP da Grã-Bretanha, oitava etapa do calendário, dia 30 de junho, próxima corrida onde os pneus serão muito exigidos, como foram ontem no Circuito da Catalunha. Ele definiu como “demasiado” o número de quatro pit stops feito pela maioria.

Até o vencedor, Fernando Alonso, viu dessa forma: “Aqui há uma torre que informa a colocação da prova, mas em outros autódromos não existe. Se eu estivesse na arquibancada sem um rádio ou algo assim não poderia acompanhar a disputa, fica confuso para o espectador”.

As duas corridas a seguir, Mônaco, dia 26, e Montreal, 9 de junho, estão dentre as menos exigentes para os pneus, por isso a escolha recaiu sobre os supermacios e macios para o Principado e supermacios e médios para o GP do Canadá.

A ideia da Pirelli é endurecer seus pneus, levando-os mais para a versão de 2012. “É preciso tomar cuidado para não privilegiar uma equipe que hoje não estava no pódio”, disse Hembery, referindo-se a Red Bull, defensora dessa política. De qualquer forma, fornecer pneus que farão as corridas terem dois ou, em ocasiões especiais, três pit stops, é mais saudável para a Fórmula 1.

Primeiro permite não só quem está no circuito como os milhões que assistem às provas pela TV acompanhar melhor o desenvolvimento da disputa. E depois torna a competição mais técnica também. Não resolveria o problema da Mercedes, por exemplo, mas atenuaria sua crônica tendência de degradar os pneus, o que poderia, em algumas etapas, lançar o time alemão na luta pelas vitórias junto da Red Bull, Lotus e Ferrari.

A Mercedes tem no próximo GP sua grande chance de resultado até agora. Como estabeleceu as três últimas poles e a de Mônaco em 2012, será surpreendente se Lewis Hamilton ou Nico Rosberg não voarem na classificação e estabelecer lá o primeiro e segundo tempos. Ocorre que nos 3.340 metros do Principado se quem está na frente, mesmo com pneus degradados, não quiser, quem está atrás não passa.