É tudo ou nada para Kovalainen

GP da Malásia

Livio Oricchio, de Kuala Lumpur

Se existe um piloto que vai para o tudo ou nada no GP da Malásia é o finlandês Heikki Kovalainen, da Renault. Na etapa de abertura do Mundial, na Austrália, os dois finlandeses da Fórmula 1 experimentaram emoções exatamente opostas: enquanto Kimi Raikkonen até sorriu, por ter vencido na sua estréia na Ferrari, Kovalainen, estreante também, mas na Fórmula 1, errou várias vezes, terminou em 10º e foi execrado publicamente por Flavio Briatore, diretor da Renault.

Na sessão que definiu o grid, hoje, Kovalainen sofreu com as enormes dificuldades do modelo R27 da Renault e não foi além da 11ª colocação, enquanto seu companheiro, Giancarlo Fisichella, vencedor da prova ano passado, sai em 12º.

Ontem, depois de estabelecer bom terceiro tempo nos treinos livres da tarde e ter completado 37 voltas no circuito de Sepang, sem sair da pista, Kovalainen falou sobre a importância da prova malaia para o seu futuro. “Preciso disputar um boa corrida, sem erros. É essencial, agora. Manter o carro no asfalto, sem exigir além da realidade.”

Demonstrou consciência de que a paciência de Briatore, acostumado a pilotos como Michael Schumacher, na Benetton, e Fernando Alonso, na própria Renault, não é das maiores.

Quem vai estar de olho no que Kovalainen fará ao longo das 56 voltas no seletivo e tórrido traçado de 5.543 metros é Nelsinho Piquet. Piloto de testes e terceiro piloto da equipe, sabe que novo fracasso do finlandês pode bem significar uma oportunidade para ele estrear na competição. “Pronto, 100%, trabalhando como piloto de testes, você nunca está, mas se sugir a chance eu a encaro, estou aqui para isso”, falou ontem.

Mas não está nos planos de Kovalainen lhe entregar a vaga assim facilmente. “Depois do que aconteceu em Melbourne era importante eu ser rápido aqui na Malásia e não errar. Foi o que felizmente aconteceu hoje (ontem).” Felipe Massa ficou o melhor tempo do treino livre da tarde, 1min35s780, mas Kovalainen foi muito bem, com 1min36s106, ou 326 milésimos mais lento do piloto da Ferrari.

A nuvem negra que o acompanhou na prova de Melbourne faz parte do passado, afirmou Kovalainen, ontem. “Era tudo novidade. Eu me classifiquei mal (largou em 13º), saí da pista algumas vezes, mas não penso mais naquele dia.” Briatore não o poupou para a imprensa.

“Aceito críticas procedentes. Lógico, preferiria algo mais privado, não ser exposto daquela forma. E também tenho autocrítica, não preciso ser lembrado dos meus erros.” Giancarlo Fisichella, o companheiro, terminou a prova no circuito Albert Park em quinto.

Kovalainen está até otimista, agora, com a corrida de amanhã, apesar da péssima performance da equipe na classificação: “Nos testes da semana passada, aqui também, conseguimos boa evolução em relação à Austrália para a condição de corrida. Largarei focalizado em marcar pontos.” Não pode falhar. Sabe disso.

