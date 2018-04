Ecclestone quer aposentadoria já para os velhinhos

28/XI/07

Não é a primeira vez que Bernie Ecclestone manifesta-se contra a permanência de pilotos que durante anos habitam a Fórmula 1 e não realizaram nada de maior destaque. Em entrevista à revista Auto Motor und Sport, o dirigente inglês de 77 anos questionou se é inteligente Giancarlo Fisichella e Ralf Schumacher testarem o carro da Force India, semana que vem em Jerez de la Frontera, na Espanha.

Para bom entendedor, o recado me parece claro: “Vão para casa, Padilhas!” Os dois têm lindas esposas, acumularam patrimônio respeitável em mais de uma década na Fórmula 1, estão inteiros, tiveram carros capazes de produzir bem mais do que fizeram, já mostraram em todas as cores os seus limites, não irão acrescentar quase nada aos times que forem defender.

E, essencialmente, sua saída permitirá a entrada de sangue novo na Fórmula 1. Nico Rosberg, Heikki Kovalainen, Lewis Hamilton, Sabatian Vettel, Adrian Sutil são exemplos recentes do quanto a renovação de pilotos pode ser útil à Fórmula 1. Em outras oportunidades, Ecclestone não se esquivou de citar David Coulthard e Rubens Barrichello como mostras de pilotos que deveriam “aproveitar a vida”.

