Em Jerez, a cara da Fórmula 1 no futuro

01/XII/09

A cara da Fórmula 1 nos próximos anos terá muitos traços dos talentosos pilotos, todos muito jovens, que desde ontem testam os carros das equipes que competiram na última temporada em Jerez de la Frontera, na Espanha. As quatro estreantes só vão começar os ensaios práticos em fevereiro.

Nunca um treino teve tantos jovens pilotos juntos como ontem. O mais rápido do dia foi o espanhol Andy Soucek, com o carro da Williams que foi de Nico Rosberg e Kazuki Nakajima, com o tempo de 1min19s168. Completou nada menos que 87 voltas no traçado de 4.428 metros.

Os tempos registrados são importantes, lógico, mas os chefes de equipe consideram também vários outros fatores no julgamento do trabalho dos pilotos aspirantes a titular da Fórmula 1. Exemplos: como ele construiu seu tempo, a progressão da velocidade, constância, precisão, sensibilidade para repassar o comportamento do carro, interação com os muitos recursos disponíveis, controle emocional, dentre outros. Soucek foi campeão da Fórmula 2 este ano e saiu-se muito bem ontem.

Parte importante das atenções estavam, também, sobre o francês Jules Biachi, com o carro da Ferrari. Ele conquistou o Europeu de Fórmula 3 e seu empresário é Nicolas Todt, o mesmo de Felipe Massa. Biachi completou 91 voltas e fez 1min19s626, quinto. Converso bastante com Nicolas. Ele me conta maravilhas de Biachi. O vi correr poucas vezes, mas causou boa impressão.

Outro talento emergente é o australiano Daniel Ricciardo, campeão britânico de Fórmula 3. Ontem treinou pela Red Bull. Foram impressionantes 113 voltas com 1min19s534 na melhor, quarto do dia. Hoje ele segue no cockpit do carro da Red Bull. Já Lucas Di Grassi assume o modelo R29 da Renault.