Entenda a guerra estabelecida contra a Mercedes, FIA e Pirelli em Mônaco

26/V/13

Mônaco

Amigos, esse material está disponível também no Portal do Estadão

Só não se falou do teste da Mercedes, em Barcelona, semana passada, hoje no circuito de Mônaco, durante a corrida. Antes da largada e horas depois da bandeirada esse era, essencialmente, o assunto das discussões no paddock. A vitória insofismável de Nico Rosberg, da Mercedes, na sexta etapa do campeonato, colocou ainda mais lenha na fogueira.

O domingo amanheceu com uma bomba na Fórmula 1. O time de ponta com maiores dificuldades em administrar o desgaste dos Pneus Pirelli, concebidos para degradarem rápido, a Mercedes, completou mil quilômetros de testes no Circuito da Catalunha, nos dias seguintes aos do GP da Espanha, há pouco mais de duas semanas. Um escândalo.

O regulamento da competição proíbe testes do início do campeonato até dia 31 de dezembro, conforme acordo entre as equipes. E é essa a razão de a Red Bull fazer um protesto formal, hoje em Mônaco, mesmo antes de seus pilotos conquistarem a segunda colocação, com Sebastian Vettel, e a terceira, Mark Webber.

O argumento é que a Mercedes transgrediu o artigo 22 parágrafo H, exatamente o que trata de testes durante o ano. A Ferrari não protestou, mas solicitou à FIA esclarecimento. “A regra (a mesma citada pela Red Bull) é clara. Não podemos usar o carro deste ano em nenhum teste. E a Mercedes trabalhou com seus dois pilotos e o modelo deste ano no teste de Barcelona. É isso que precisa ser esclarecido. Afinal é proibido, como está escrito, ou possível”, afirmou, ao Estado, Renato Bisignani, assessor da Ferrari.

Niki Lauda, sócio e diretor da Mercedes, limitou-se a dizer que nenhuma regra foi desrespeitada. A FIA sabia do teste a ponto de enviar um delegado. E com toda certeza a FOM, de Bernie Ecclestone, também.

A Pirelli, da mesma forma, explicou que tudo foi feito de acordo com o regulamento. “Ele diz que todo time, sem exceção, pode ser requisitado pelo fornecedor de pneus, para realizar mil quilômetros de testes. Nós solicitamos a Mercedes e eles aceitaram. Foi pedido também para a própria Ferrari, mas nos disseram não, talvez por acreditar não ser permitido”, disse, ao Estado, Francesco Paolo Tarallo, chefe de comunicação da Pirelli.

Bisignani confirmou a solicitação de testes da Pirelli, mas a Ferrari não aceitou porque não poderia utilizar o modelo atual. “E o teste com o carro velho não nos acrescentaria nada”, explicou o assessor, com o texto do regulamento nas mãos, lembrando o artigo 22, parágrafo h.

Como a FIA estava consciente do teste, com o modelo de 2013, e até enviou um representante, então parece ter sido esclarecida a questão. A fornecedora de pneus pode requer o teste de mil quilômetros, distância equivalente a três Gps, e a equipe usar o carro com que seus pilotos disputam a temporada. É o que se pode compreender do ocorrido.

“É o que todo time gostaria de fazer, um teste exclusico com o modelo em uso”, comentou Christian Horner, diretor da Red Bull, depois da prova, hoje. E claramente associou a súbida evolução do carro da Mercedes na administração dos pneus, seu grande problema este ano, ao teste de três dias em Barcelona, semana passada.

Paul Hembery, diretor de esportes a motor da Pirelli, desmentiu categoricamente a suspeita de Horner. “Realizamos o teste, mas nosso principal foco foi nos pneus de 2014, muito distintos dos atuais. Apenas 10% do tempo foram empregados para testar os pneus que pretendemos utilizar a partir da próxima etapa do calendário, um pouco diferentes dos de hoje.” Será em Montreal, entre os dias 7, 8 e 9. Horner não acreditou na informação.

A Pirelli se defendeu: “Nós pedimos o teste para a Mercedes, o mesmo que solicitamos a Ferrari. Para nós, se eles apareceram com os carros deste ano melhor ainda. Não cabe ao fornecedor de pneus questionar o time se ele está respeitando o acordo com as demais equipes ou não. Se houve transgressão não foi nossa”, afirmou Tarallo.

A pergunta ao diretor da Pirelli é inevitável: quer dizer, então, que daqui para a frente qualquer escuderia, que não seja a Mercedes, pois já usou seu direito, pode dizer sim a Pirelli e também realizar mil quilômetros de testes? A resposta é surpreendente: “Sim”.

O teste de Barcelona não precisou ser anunciado pela Mercedes ou mesmo a Pirelli. Quem esclarece é o próprio assessor da Ferrari, Bisignani. “Só temos de informar o teste de filmagem, em que não podemos nem mesmo aí usar o carro deste ano, ou o teste em linha reta, para estudos aerodinâmicos. O regulamento impõe que a FIA deve saber desses testes.” Mas do testes particular com a Pirelli, incrivelmente, não, apesar da imensa importância técnica.

O final da história parece já estar desenhado: todas as equipes, ao menos as interessadas, vão poder fazer o teste para a Pirelli e com isso acumular fundamentais informações. Tanto para si como para o fabricante de pneus que, por dispor de um modelo de três anos atrás para suas experiências, está enfrentando dificuldades. As críticas ao fabricante italiano por vezes são violentas.

Se for esse o desfecho do imbróglio de Mônaco, como tudo indica, caso contrário representará um privilégio sem precedentes para a Mercedes, será o final feliz de uma história que revolta até a FIA: proibição dos testes. Não deixa de ser a volta, ainda que disfarçada, dos testes durante o ano. Tímida, verdade, mas um passo à frente nesse sentido.

Em qualquer competição é possível treinar, não importa a natureza, por qual motivo, então, na expressão máxima do automobilismo, a Fórmula 1, a palavra teste gera ojeriza em alguns profissionais? Não faz sentido.