Espionagem da McLaren é muito mais extensa que a da Renault

09/XI

Há um equívoco nos que acreditam que estou defendendo a Renault. Só não concordo que a pena seja a mesma da McLaren. São situações distintas. A Renault até mesmo admitiu no comunicado de hoje que o engenheiro inglês Phil Mackereth ao deixar a McLaren levou consigo, em disquetes, dados de vários dos sistemas usados pela McLaren.

Como ele trocou a McLaren pela Renault em setembro do ano passado, esses desenhos referiam-se em sua maior parte ao modelo MP4/21, utilizado em 2006, que não gerou nenhum inveja em ninguém, e até algumas especificações do MP4/22, deste ano. No GP da Bélgica, agora em agosto, cheguei na sala de imprensa do circuito de Spa-Francorchamps, quarta-feira, e as cadeiras estavam ainda em cima das mesas, cheias de pó, apesar de tudo ser novo.

Não seria lá que trabalharia. A sala não estava aberta. Michel Schmidt, alemão do Auto Motor und Sport, o jornalista mais bem informado da Fórmula 1, com quem aprendo regularmente, encontrava-se na mesma situação. Desejava ouvir pessoas do meio e enviar um texto a sua redação. No dia seguinte a McLaren seria julgada em Paris.

Schmidt contou-me que suas fontes da McLaren estavam impressionadas com o sistema de refrigeração do modelo R27 da Renault, “exatamente igual ao da McLaren de Alonso e Hamilton”. Disse-me que, tão logo o julgamento do caso de espionagem da McLaren na Ferrari fosse esclarecido, o da Renault na McLaren entraria na ordem do dia. Como quase sempre ocorre, Schmidt estava certo.

Vejo diferenças importantes entre a ação da McLaren e da Renault. Os ingleses criaram um canal de comunicação com um importante técnico da Ferrari, Nigel Stepney. Receberam um pacote com praticamente todas as informações técnicas possíveis, até com os dados de telemetria dos treinos, e foram sendo alimentados por Stepney até durante os fins de semana de corrida. O ex-mecânico telefonava para o projetista-chefe da McLaren, Mike Coughlan, e lhe informava até a volta em que os pilotos da Ferrari fariam os pit stops.

Em resumo, a McLaren ganhou o projeto completo do F2007 e os desenhos básicos, a receita técnica do carro dos italianos de 2008. Souberam, por exemplo, que sua distância entre-eixos será menor, a distribuição de peso distinta e o volume de seu tanque, informações essenciais. É por isso que desde ontem a FIA está analisando o projeto do ano que vem da McLaren, a fim de verificar se algumas das idéias dos projetistas da Ferrari se encontram no modelo MP4/23 inglês.

O envolvimento da Renault, agora, inequívoco, diga-se, é distinto. Contratou um técnico, como todo mundo faz. Não estabeleceu um canal contínuo de comunicação, por meses, com um espião dentro da McLaren, como esta fez com a Ferrari.

Agora, Mackereth levar consigo disquetes contendo desenhos de outras áreas do carro da McLaren que não sejam as da sua responsabilidade é crime. E isso tem de ser punido. É o que espero. Para o bem da Fórmula 1.

Mas assim como a pena dos crimes varia de acordo com a sua extensão, não penso que seja o caso de excluir a Renault ou aplicar multa de US$ 100 milhões, a exemplo do definido para a McLaren. Isso seria equiparar a ação criminosa da McLaren à ação criminosa da Renault. O que para mim não pode ser comparado. O envolvimento da equipe francesa e a dimensão do que lhe foi repassado é infinitamente menor do trânsito de informações da Ferrari para a McLaren.

Posso imaginar que a partir de agora a mídia inglesa vai procurar lançar sobre a Renault todo tipo de suspeita e até acusação. Não sei se vocês sabem o que saiu na França sobre a McLaren. Acabaram com os ingleses. Agora é a vez da imprensa do país da rainha Elizabeth partir para o ataque.

É importante dizer que nas transferências de um time para o outro os técnicos levam consigo soluções que não sejam, necessariamente, as desenvolvidas por eles. Não estou pretendendo justificar a iniciativa de Mackereth que, pelo que podemos compreender, agiu desde o primeiro momento, o de copiar os desenhos da McLaren, para adotá-los na Renault.

Tomemos um exemplo prático. Jorg Zunger aceitou o convite da Honda e deixou a BMW. Ele coordenou o projeto do bom carro da escuderia alemã este ano, F1.07. Luic Bigois, especialista em aerodinâmica, fez o mesmo caminho. Este ano acertou na linha básica do FW29 da Williams. Os dois estão projetando o Honda RA 108. Tenha a certeza de que o carro será um mosaico de soluções da BMW e Williams. Parte concebida pelos dois novos técnicos e parte originária das idéias do grupo responsáel pelo F1.07 e FW29.

É preciso um pouco de cuidado na hora de acusar uma equipe de roubo intelectual da concorrente. Todas as evidências no caso da Renault sugerem, como já escrevi, interesse direto e premeditado de Mackereth de transferir dados da McLaren para os franceses. Mas se o modelo da Honda em 2008 se assemelhar ao F1.07 e o FW29 não significará, ao menos necessariamente, que os japoneses roubaram os alemães e os ingleses.

Abraços, amigos!