Está mais que na hora de as pistas voltarem a ter curvas seletivas de verdade

03/VI/07

Texto da minha coluna, hoje, no Jornal da Tarde

Na quinta-feira anterior ao GP do Canadá de 1994, eu caminhava a pé pela Ilha de Notre Dame, a fim de ver as modificações introduzidas no circuito Gilles Villeneuve. Naquela temporada, depois das mortes de Ayrton Senna e Roland Ratzemberger no GP de Imola, todas as administrações de autódromo, sob orientação da FIA, remodelaram seus traçados.

As curvas de alta velocidade, como a Tamburello e Villeneuve, no circuito Enzo e Dino Ferrari, onde se acidentaram Senna e Ratzemberger, passaram a ser as grandes vilãs da Fórmula 1.

Nesse passeio pela pista de Montreal, encontrei logo depois do hairpin, no início da reta que leva até os boxes, trabalhadores instalando tartarugas no asfalto para definir um novo traçado.

Criaram uma chicane, de baixíssima velocidade, antes de uma curva de alta que existia naquele ponto. Nesse momento, se aproximou a comitiva de Bernie Ecclestone, o promotor do show.

Ecclestone comentou: “Wonderful, but wonderful for ladies.” Ou seja, “Maravilhoso, mas maravilhoso para damas.” O dirigente era um crítico contumaz da filosofia que Max Mosley, presidente da FIA, implantou depois do GP de San Marino de 1994: suprir as curvas rápidas.

Hoje, 13 anos depois, estamos assistindo a corridas cujos resultados quase se decidem na sessão de classificação, sábado, e na oportunidade de cada um contornar a primeira curva a frente dos concorrentes.

Há consenso quanto ao diagnóstico para não se ultrapassar na Fórmula 1: os pneus fornecidos pela Bridgestone, bem mais duros que os utilizados ano passado, supervalorizaram o papel da aerodinâmica, obrigando o piloto manter-se distante do carro da frente nas curvas.

Pouco se tem falado, no entanto, dos circuitos. Até os da última geração, como Sepang, Indianápolis, novo Hockenheim, Istambul e China não apresentam trechos onde um grande piloto faça realmente a diferença, como na curva Eau Rouge, em Spa Francorchamps, por exemplo.

Mosley tem de incluir no seu pacote para oferecer mais emoção à Fórmula 1, além de restrições aerodinâmicas, a volta das curvas onde um piloto capaz e corajoso ganhe dois, três, quatro décimos de segundo em relação a seus adversários.

A segurança da Fórmula 1 cresceu exponencialmente depois das tragédias de 1994. Está mais que na hora de as pistas apresentarem trechos de elevada seletividade. Seria, também, uma forma de dar mais emoção às corridas.