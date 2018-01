Existe espionagem industrial na Fórmula 1?

Ainda cabe recurso, mas a justiça italiana condenou, hoje, Mauro Iacconi a um ano e quatro meses de prisão e Angelo Santini a nove meses. Os dois eram funcionários da Ferrari e foram considerados culpados por levarem para a equipe Toyota de Fórmula 1 segredos industriais da equipe italiana.

A decisão da Corte de Modena levanta a questão: existe espionagem industrial, ainda, na Fórmula 1?

A opinião da maioria dos projetistas é de que com a eletrônica embarcada gerenciando os mais distintos sistemas do carro e, essencialmente, integrando-os, mais a forma de se conceber um monoposto da competição, copiar soluções, como já se fez muito na Fórmula 1, tornou-se bem mais difícil.

Já conversei com Adrian Newey, atual diretor-técnico da Red Bull, sobre o tema, quando ainda trabalhava na McLaren. “Sempre há espaço para suas idéias serem assimiladas por outros projetistas, mas é mais complexo você fazer com que tenham a mesma eficiência do carro de origem”, disse. “Essa solução implica outras, que por sua vez são resultantes da idéia original.”

Copiar, hoje, seria tomar um sistema inteiro do carro. “Suponha que você posicione seus radiadores de maneira bastante particular, de comprovada eficiência térmica sem comprometimento aerodinâmico”, disse o engenheiro aeronáutico inglês.

“Isso pode servir de inspiração para um projetista conceber o monoposto do ano seguinte, usando aquele posicionamento específico. Para o carro já existente, pouco poderá representar porque o sistema de arrefecimento teria de ser repensando como um todo, com implicações em todo o conjunto traseiro. Seria necessário quase que reprojetar o carro.

No início dos anos 70, Jo Ramirez era o chefe de equipe da Tyrrell, ao lado da Lotus as melhores escuderias da Fórmula 1. Em 2002, prestes a deixar a McLaren, como coordenador logístico, o mexicano lembrou como era fácil e possível um time literalmente adotar as soluções descobertas pelos engenheiros das organizações adversárias e que tornavam os carros mais velozes.

“Você pode percorrer os boxes, hoje, ter visão técnica, e praticamente regressará para os seu box sem trazer nada”, disse. “Está tudo escondido. A eletrônica revolucionou a Fórmula 1. Ou melhor, a informática. Você não consegue mais copiar porque tudo está num chip.” Se roubar o chip, Jo Ramirez, resolve, então? “Na maioria das vezes também não. Vale para o que está no carro, duvido que em outro funcionaria.”

As soluções possíveis de serem copiadas, como disse Jo Ramirez, tinham natureza mecânica e aerodinâmica. Até o sistema de injeção de combustível era mecânico, nem mesmo o motor possuía gerenciamento eletrônico. “Lembro da Lotus, quando apareceu com o conceito de carro asa. No mesmo ano alguns times já tinham o sistema no seu carro, adaptado, e na temporada seguinte, 1979, todos. A Lotus ficou para trás.”

A Ferrari dominou a Fórmula 1 de 2000 a 2004, ganhou tudo por 5 anos. Mas ninguém foi capaz de copiar seus carros, como fizeram com a Lotus em 1979. Um defletorzinho nos projetos do time italiano já seria capaz de induzir fluxos aerodinâmicos quase decisivos para a eficiência de todo o projeto.

Tudo é muito específico, monitorado e integrado. Um componente é função do outro. Essa integração era muito menor no passado, pela quase impossibilidade de se ser tão específico, não havia monitoramento de nada. As soluções eram mais genéricas. A aerodinâmica não chegava nem de longe ao requinte de detalhes da Fórmula 1 moderna.

Você sabe qual é a acusação contra Iacconi e Santini? Terem acessado a arquivos não permitidos dos computadores da Ferrari e terem levado desenhos para a Toyota. Quer saber para o projeto de que temporada? 2003! A equipe italiana dominou o Mundial de 2002. Não seria nada mal conhecer alguns dos segredos do modelo de Michael Schumacher e Rubens Barrichello em 2002.

Se partirmos da premissa de que a justiça italiana está certa, ou seja, os dois técnicos levaram mesmo para a Toyota alguns dos possíveis segredos da Ferrari, a performance de TF103, de Cristiano da Matta e Olivier Panis, nos leva a crer que alguma coisa saiu errada. Os dois, juntos, não somaram mais de 16 pontos, o que fez a Toyota ocupar a 8ª colocação entre os construtores.

Já a Ferrari no campeonato anterior, com o modelo que teria servido de base para o TF103, Schumacher e Rubinho conquistaram 158 pontos, ou 10 vezes mais que o monosposto “derivado” do seu no ano seguinte.

Se os japoneses de fato aceitaram a ajuda de Iacconi e Santini para tentar melhorar seu projeto de 2003, teriam de solicitar o projeto inteiro do carro italiano. E ainda assim, por passar a utilizar o motor Toyota em substituição ao Ferrari e pneus Michelin em vez de Bridgestone, perderiam qualquer garantia de que teriam a mesma eficiência.

Curiosamente, o motor japonês poderia até ser mais eficiente que o italiano, assim como o Michelin em relação ao Bridgestone, mas não teria sido para eles que o F2002 havia sido concebido. Como resultado dessa não especificidade chassi-motor-pneus, é bem provável que sua performance ficasse bem abaixo do esperado.

A espionagem industrial, hoje, se dá mais em outro nível. Um técnico pode levar à escuderia concorrente informações de que determinada liga metálica apresenta melhor resultado que a em uso, programas de simulação complexos desenvolvidos nos próprios times, técnicas de como produzir peças com menos material e maior resistência.

Mais: métodos de trabalho, administrativos, logísticos, reações esperadas dos modelos no túnel de vento diante de determinado fenômeno, detalhes do sistema de transmissão, capaz de garantir alguns milésimos de segundo na troca de marchas, benefícios e prejuízos absorvidos com experimentos conceituais específicos, dentre tantos outros.

O que praticamente não existe mais na Fórmula 1 é sugar uma solução daqui e acreditar que funcionará lá. Se antes já era difícil, pela especificidade dessas soluções, agora mais ainda. Por isso não estranha que se, de fato, os dois italianos desejaram mesmo ajudar a Toyota, acabou não dando certo.