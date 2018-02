Férias. Obrigado, amigos. Até janeiro.

Amigos:

Depois de voar 560 horas este ano, entre os vôos de carreira e minha paixão pela aviação esportiva, ter me deslocado por cerca de 200 mil milhas, a hora é de tirar férias. De tudo.

Obrigado pelo imenso retorno que tenho obtido neste blog. Como já escrevi, antes, sem essa troca com vocês eu aprenderia bem menos durante a temporada.

Grato também pela paciência e imenso carinho recebido com os textos do Diário de Bordo. Em outubro, o tufão me fez permanecer horas e horas no aeroporto de Xangai. Comecei a ler alguns textos e deparei com aquela história de entrar ou não em Adu Dabhi. A senhora ao meu lado, no aeroporto, me olhava com desconfiança, tal eram as minhas risadas. Tenho certeza de ela me achou meio louco. Quanto mais lia os comentários, mais me divertia.

Agora nosso próximo encontro será já na Europa. Na primeira semana de janeiro embarco para a Itália.

Grande abraço, amigos!

