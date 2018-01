Férias. Obrigado e até o início de 2007!

Queridos amigos:

Depois de voar 550 horas este ano e não estou citando, aqui, o que faço com o monomotor Corisco de meu melhor amigo, Juca, bem como as aulas de acrobacia aérea que ele me dá com o Decatlo do Campo de Marte.

Depois de voar 200 mil milhas por esse mundão e enviar textos praticamente diários para os jornais O Estado de São Paulo e Jornal da Tarde, bem como produzir comentários da mesma forma diários para as rádios Globo e CBN, acho que mereço umas feriazinhas,não?

Ah, ia esquecendo: faço free lances para uma série de publicações, do Japão, da Itália, Suíça, Holanda e agora Inglaterra também, ainda que esporádicos, mas não deixa de ser trabalho.

Agora é hora de ter um pouquinho de vida pessoal, tão ausente diante desse desafio todo. Não estou reclamando, não, por favor, amo o que faço.

Vamos voltar a nos ver neste espaço no início de janeiro. Os ensinamentos adquiridos com o blog este ano foram muitos. Vocês me mostraram, por vezes, ângulos de nosso tema de exposição que mesmo estando lá, nos eventos, não enxerguei. Crescemos juntos. Essa maior bagagem permitirá produzirmos um blog ainda mais denso de informação, interpretação e opinião.

Obrigado pelo profundo carinho que tenho recebido. Leio cada comentário, acredite, com o mesmo interesse, ou mais, de quem os escreve. Até os críticos pessoais, como em algumas ocasiões ocorre. Eles fazem parte.

Que em 2007 seus projetos se realizem o mais próximo possível do que você planejar!

