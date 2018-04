Ferrari impõe condições para permanecer na F-1

07/XII/11

Livio Oricchio, de Nice

Primeiro Luca di Montezemolo, presidente da Ferrari, ameaçou, domingo, na Itália, deixar a Fórmula 1 se muita coisa não mudar no evento. E não foi a primeira vez. Depois a assessoria de imprensa da equipe, diante da repercussão do discurso, explicou que não é bem assim, Montezemolo foi “mal interpretado”. Na realidade, a reação do presidente da Ferrari decorre, dentre outros fatores, de a Comissão de Fórmula 1, reunida quinta-feira em Genebra, não ter concordado com a sua proposta de os times poderem competir com três carros.

Desde o período em que era presidente da associação das equipes, Fota, 2008 e 2009, Montezemolo defende mudanças estruturais na forma de se disputar a competição. E agora, com o fim do contrato com a Formula One Management (FOM), de Bernie Ecclestone, ao término do próximo Mundial, o dirigente italiano vai regularmente expor para a imprensa suas condições para estender o compromisso. Palavras contundentes, como as últimas, representam, na realidade, recados para Ecclestone.

Durante a etapa final do campeonato destinado a clientes da Ferrari, no autódromo de Mugello, domingo, Montezemolo afirmou: “A Fórmula 1 ainda é a nossa vida, mas sem a Ferrari não existe a Fórmula 1, assim como sem a Fórmula 1 a Ferrari seria diferente”. Depois comentou não haver sentido ser proibido treinar e a aerodinâmica condicionar 90% no desempenho, como agora. “Construímos carros, não helicóptero, foguetes ou aviões.”

A respeito da liberação do terceiro carro para as equipes, mais uma vez rejeitada pela Comissão de Fórmula 1, Montezemolo argumentou: “É do interesse do torcedor, da imprensa, dos patrocinadores ter um número maior de carros competitivos em vez daqueles que são dois, três segundos mais lentos e que se tornam retardatários depois de algumas voltas”. Complementou: “Se a Fórmula 1 ainda deseja a Ferrari então terá de mudar, voltar-se novamente ao desenvolvimento tecnológico, mantendo sempre atenção com os custos”.

E sobre contenção de custos, quinta-feira haverá no circuito Yas Marina, em Abu Dabi, onde será disputada no próximo fim de semana a 18.ª etapa do campeonato, uma reunião que decidirá o futuro da Fota. Representantes das escuderias tentarão esclarecer as falhas do Acordo de Restrição de Gastos, que limita os seus investimentos. A Mercedes acusa a Red Bull de descumpri-lo. A Red Bull nega com energia.

Sem esse acordo, a Fota acaba. E com ela as possibilidades de uma Fórmula 1 bem diferente a partir de 2013, pois a FOM sairá fortalecida do episódio e Ecclestone é contra as propostas de mudanças importantes da Fota, como os times participarem da definição do calendário, o evento entrar na internet e maior aproximação com o público, dentre outras alterações, como o maior repasse de dinheiro para as escuderias. Hoje é de 50% do faturamento, descontadas as despesas da FOM.