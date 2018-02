FIA acertou ao não punir a Renault

No fundo, é mais uma derrota para a McLaren, cuja moral começa a se aproximar da classe política brasileira, a mesma que acabou de inocentar Renan Calheiros, diante de todas as provas duramente levantadas pela Polícia Federal. Olha que é imagem de bandido da mais baixa estirpe e maior virulência possível à nação, hein?

O Conselho Mundial da FIA seguiu o modelo adotado para a McLaren no primeiro julgamento por espionagem contra a Ferrari. Considerou, hoje, em Mônaco, a Renault culpada, da acusação de dispor de propriedade intelectual da McLaren, mas não a puniu. A FIA prometeu para amanhã divulgar as razões da decisão.

Mas diferentemente do julgamento da McLaren, ao menos hoje, não ficou no ar aquela coisa …”se novas informações vierem à tona a Renaut pode voltar para o banco dos reus.” Fiquei com a impressão de que o veredicto é definitivo.

Pelo que sabemos da ação contra a Renault, o engenheiro Phil Mackereth, ao se transferir da escuderia inglesa para a francesa, levou consigo disquetes de computador, quase peça de museu hoje, com desenhos de alguns sistemas, como refrigeração, dos modelos 2006 e 2007 da McLaren.

A organização de Ron Dennis, atingida por ter sido excluída do Mundial de Construtores e ter de pagar multa recorde de US$ 100 milhões, exatamente por, comprovadamente, ter utilizado dados técnicos da Ferrari, partiu para o ataque como forma de respoder ao mundo esportivo que sua ação se estendia a quase todos na Fórmula 1. Acusou oficialmente a Renault na FIA. Ao mesmo tempo, passou a informar os jornalistas o que se passara.

Deu números da possível falcatrua. E a imprensa inglesa, sensibilizada com a perda do título mais ganho da história, por Lewis Hamilton, e pela McLaren ser também britânica, defendia abertamente pena semelhante a imposta pela FIA ao time de Hamilton para a Renault. Tomou partido de forma até pouco profissional em alguns momentos.

Estava aqui na redação, ontem (quarta-feira) à noite quando acessei o site da revista autosport e deparei com um texto assinado por Jonathan Noble, com quem converso regularmente em autódromos, aeroportos e aviões. A notícia meio que passou despercebida, mas fiquei impressionado.

A FIA exigiu da McLaren a correção dos dados que foram anunciados à imprensa a respeito da extensão da espionagem realizada pelo engenheiro Phil Mackereth. O texto da McLaren está no ar no site autosport.com Tem o título “McLaren correct spy briefing errors”. Leitura obrigatória, amigos.

Não inocenta a Renault de dispor de informações da McLaren, por ter contratado um dos seus engenheiros, mas reduz significativamente os números divulgados antes. Sem desejar sair em defesa da Renault, mas o que o time fez nada mais é do que todos fazem na Fórmula 1.

Como já disse aqui. O carro da Honda, ano que vem, terá muitas soluções do modelo da BMW deste ano. Jorg Zander, responsável pelo monoposto alemão, é o mesmo, agora, dos japoneses. Levará consigo suas idéias e a dos colegas, adotadas no F1.07 da BMW este ano. O engenheiro da McLaren levou com ele os disquetes do seu trabalho e de outros em algumas áreas do carro.

Claro que configura apropriação indevida, mas de minhas conversas com técnicos do meio, todos me dizem tratar-se de um procedimento normal nas transferências. Há os que levam os disquetes ou cds para a nova escuderia e existem os que são mais discretos, os mantêm em casa. Mas que é fonte de consulta não há dúvida. Não há como controlar esse repasse. Daí, na minha visão, fazer sentido a FIA não punir a Renault. Dá para imaginar que os engenheiros serão daqui para a frente mais discretos.

É tudo muito, mas muito diferente de dispor de todos os desenhos do carro da Ferrari, como tinha a McLaren. Mais: conhecer muitos dados levantados nos testes e nas corridas, desejar saber algo e consultar o espião dentro da organização italiana, e até ser informada da volta que os pilotos da Ferrari fariam seus pit stops.

Amanhã, sexta-feira, a McLaren volta para o banco dos réus. A FIA vai verificar se o seu modelo 2008 não tem propriedade intelectual da Ferrari. A turma de Ron Denis dispunha de desenhos do novo carro da Ferrari e de sua concepção básica, como menor distância entre-eixos, por exemplo, para se ter mais uma idéia do estrago que sua espionagem fez.

Faz sentido, agora, imaginarmos que as diferenças entre Fernando Alonso e a Renault se resolvam. Nelsinho Piquet já está acertado. Será anunciado dia 19. E com Alonso se entendendo com a Renault, como acredito, a McLaren divulga, na sequência, o novo companheiro de Hamilton, o finlandês Heikki Kovalainen. Salvo surpresa, nos próximos dias essas serão as notícias que receberemos.