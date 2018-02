FIA impõe limite para estudos aerodinâmicos: muito bom para a Fórmula 1

07/XII

Amigos, sinceramente não esperava a notícia que, considero, muito boa para a Fórmula 1. Dentre os estudos que realizaria, se fosse técnico, seria o da aerodinâmica. Fascinante, intuitiva, empírica, desafiadora, fundamental para a Fórmula 1.

Mas, ao mesmo tempo, razão de uma série de problemas da competição. Representa a maior parte dos gastos de uma equipe. As principais mantêm três turnos de 8 horas de técnicos estudando 24 horas por dia diferentes soluções para seus projetos.

Muito da excepcional eficiência dos carros de Fórmula 1 decorre do avanço da aerodinâmica empregada neles. Mas as dificuldades de ultrapassagem, as diferenças de performance impensáveis entre as equipes relacionam-se, diretamente, à resposta aerodinâmica de cada projeto.

Por isso, quando li hoje que a FIA impôs restrições severas aos trabalhos em aerodinâmica, me encontro triste e feliz ao mesmo tempo. Triste por ser algo apaixonante para mim e feliz porque tenho certeza que poderá ajudar na redução do orçamento das equipes e na diminuição da diferença de desempenho entre as escuderias.

O texto:

Pela primeira vez na história da Fórmula 1 as equipes terão importantes limitações para o desenvolvimento aerodinâmico de seus carros, componente mais importante na performance geral do conjunto, num campeonato monomarca de pneus e de desenvolvimento de motores congelado.

O objetivo da FIA com as medidas anunciadas, ontem, é reduzir os custos de disputar o Mundial. Mas as limitações irão também reduzir as enormes diferenças de desempenho entre quem pode ter três turnos de engenheiros trabalhando no túnel de vento e os que gastam menos horas nesses estudos.

A partir de 2008, só será permitido o uso de um túnel de vento. E a carga de trabalho cai dramaticamente para 15 séries de oito horas por dia, apenas cinco dias por semana. A velocidade máxima do vento passa a ser 50 metros por segundo, se usava mais, e a escala máxima, 60% do carro e apenas um por vez. Há quem utilize o carro inteiro e chegam a trabalhar com dois a fim de estudar turbulências geradas. Outras restrições, relativas a freios, sistema hidráulico, número de pessoas nas corridas serão anunciadas dia 11 de janeiro.

Mais para a frente penso que deveremos discutir mais tudo isso. Acredito que fará bem para a Fórmula 1.