Ficou claro no Canadá: Hamilton levou aquela bronca!

Livio Oricchio, de Montreal

Como tem acontecido com frequência cada vez maior na Fórmula 1, o dito ficou pelo não dito. Ontem, no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, onde hoje começam o treinos livres do GP do Canadá, Lewis Hamilton, da McLaren, demonstrou ter assimilado com precisão a bronca de Ron Dennis, diretor da McLaren. Hamilton criticou a própria equipe em Mônaco.

“Eu me surpreendi com a dimensão que a história atingiu. O que posso dizer é que minhas declarações foram colocadas fora de contexto”, afirmou o jovem talentoso inglês.

O estreante de maior sucesso na história da Fórmula 1 disse depois da prova de Mônaco que seu time ordenou que fizesse o pit stop antes do planejado, dando a entender que a decisão favoreceu o companheiro, Fernando Alonso, vencer a corrida.

Até a FIA investigou a acusação, sem comprovar nada. A imprensa inglesa foi dura com a McLaren. Com toda certeza o primeiro piloto negro da Fórmula 1 ouviu o que não desejava de Ron Dennis, algo do tipo aprenda a ficar com a boca fechada.

E mudou o discurso já ontem: “Meu carro é exatamente o mesmo de Fernando. A disputa pelo título se estenderá até o fim do campeonato.” Ao lhe questionarem se as oportunidades serão as mesmas, respondeu: “Sinto que sim.”

Hamilton procurou, ainda, reforçar a idéia de que não existem ordens de equipe na McLaren quando falou da sua estréia no traçado de 4.361 metros de Montreal: “Não estou aqui para ser o segundo colocado, mas para vencer.” Em Mônaco, afirmou com todas as letras que seu carro tem o número 2 e, por isso, tinha de se contentar em ser o segundo piloto.

Alonso se defendeu da acusação de ter a preferência da McLaren. “Hamilton disse que parou antes nos boxes. Verdade. Mas eu também. Já havia sido estabelecido pela equipe que seria assim se nossa vantagem fosse grande.”

A ordem de Hamilton antecipar o pit stop além de não mudar o desenvolvimento da corrida, segundo Alonso, “não era novidade” para seus pilotos. “Eu estranhei quando o vi comentar com a imprensa na coletiva, mas ele pode expressar-se como quiser.”

Enquanto os pilotos da McLaren ainda se explicavam para os jornalistas sobre algo que ocorreu há quase duas semanas, Felipe Massa, da Ferrari, abordou o GP do Canadá. “História conta, sim. Temos condições de fazer uma dobradinha aqui.”

Michael Schumacher ganhou seis vezes a prova pela Ferrari. E algumas das funções de Schumacher na escuderia são exercidas, agora, por Massa. “Eu ligo para os engenheiros, digo como o carro se comporta, as áreas que mais necessitamos evoluir, acompanho tudo de perto e conto, hoje, com admiração de todos.”

Massa disse que parte desse seu bom momento na Fórmula 1 se explica por essa profunda relação de confiança que a Ferrari deposita nele. Ao que parece, seu parceiro, Kimi Raikkonen, limita-se a testar o carro nas datas programadas, não exerce essa liderança no sentido de ditar os rumos da equipe.

Raikkonen afirmou, ontem, não estar sob pressão no GP do Canadá, por ter 10 pontos a menos de Massa e 15 de Alonso. “Por que deveria me sentir pressionado? Dei o melhor de mim das duas últimas etapas e as coisas não funcionaram. Um bom resultado aqui em Montreal não é importante só para mim, mas para nosso time.”

Rubens Barrichello, da Honda, é o piloto em atividade de melhor retrospecto no Canadá: 2º em 1995, 2000 e 2004 e 3º em 2002 e 2005. “Nem sabia. As mudanças no carro da Honda em Mônaco ajudaram. Vamos ver aqui. Adoro este lugar.” O primeiro treino livre da sexta etapa do campeonato começa, hoje, às 11 horas, horário de Brasília.

