Ficou difícil, mas não impossível

25/VI/07

Olá amigos!

Li apenas hoje, segunda-feira, os comentários dos últimos dias. Como permaneci 16 dias na América do Norte e já amanhã embarco para a Europa, onde ficarei outros 16 dias, tenho de encontrar uma maneira de realizar tudo que necessito no pouco tempo de Brasil. Isso implica, por vezes, como agora, tornar-me menos presente no blog, o que me chateia, mas não há outra maneira.

Nos seis dias de Brasil tive de dar seqüência a questões profissionais, a exemplo de algumas entrevistas para o livro sobre a história da Fórmula 1 no Brasil, como o evento veio parar aqui, atender às obrigações com o Estadão e Jornal da Tarde, e ainda cuidar de minha vida pessoal. Obrigado por sinalizar sentirem a falta de novos posts.

Fico feliz, com o retorno, e triste por ter contato com notícias que gostaria de comentar mas, por absoluta falta de tempo, tenho de renunciar. Sem falar na gripe que acomete a tanta gente na redação e eu, claro, acabei assimilando-a. Droga, justo na época de pular fogueira e comer batata doce que tanto gosto. Soltar balão, hoje sei, é perigoso. Mas já fiz cada um…

Vi no site do Flavio Gomes, ainda há pouco, as imagens de Fernando Alonso com o punho cerrado, próximo à mureta dos boxes da McLaren, depois de tentar ultrapassar Hamilton na volta anterior na prova de Indianápolis. Na realidade, já sabia da história conforme escrevi ainda no dia da corrida. Foram meus amigos alemães que, de volta do TV Compound, me contaram. Na realidade, um grupo de jornalista ficou sabendo, dentre eles, eu.

Alguns leitores do nosso blog me perguntaram como eu sabia da história em razão de as imagens da transmissão não as exibirem. Como os alemães me pediram discrição com o fato, não pude citar a fonte.

O que me chamou a atenção, na hora, e agora vendo o gesto de Alonso, é: o que ele queria com aquilo? Protestar contra o quê? No seu íntimo, adoraria que Ron Dennis ordenasse Hamilton, pelo rádio, para não impedir a ultrapassagem. O que se viu, no entanto, foi um novato agindo como um campeão, tal a maturidade da manobra legítima de defesa de posição Só para lembrar, no fim da reta os carros se aproximam dos 340 km/h.

E na coletiva, escrevi textualmente que o espanhol mentira deliberadamente na explicação do porquê da trajetória interna depois da curva 13, no início da reta. “Limpar a viseira”. Não fazia mesmo sentido. O mesmo Alonso que tanto aprendi a admirar me faz ser mais comedido na sua análise. Piloto brilhante, sem dúvida, mas despreparado para conviver com companheiros de equipe possivelmente do seu nível já hoje.

Redigi um texto para a minha coluna de hoje no Jornal da Tarde o qual coloco agora no ar. Nos falamos amanhã e depois só de Magny-Cours, quinta-feira. Considero esse o mais rural dos GPs do calendário. A região do circuito é rica em culturas de girassol, trigo e na criação do gado charolês, enfim tudo profundamente ligado à velocidade da Fórmula 1.

Sem hotéis, só resta nos instalar nas casas de moradores. Falei, hoje, com Lise e Bernard, o simpático casal de professores, criadores de cavalos, que me hospeda há alguns anos. O jantar de sábado à noite na sua residência, grande, de pedra, em meio a belos campos, é um dos momentos mais gostosos do fim de semana para mim. Os filhos do casal vêm de Paris, onde residem, com sua tropa e um enorme grupo se forma. Tudo regado a deliciosos vinhos franceses, lógico.

Abraços!

A coluna: Ficou difícil, mas não impossível

A pergunta mais freqüente dentre os brasileiros que gostam de

Fórmula 1, hoje, é: acabou para a Ferrari? A superioridade técnica da

McLaren e a vantagem de 19 pontos de Lewis Hamilton para Felipe Massa

já são tão significativas que não dá mais para o brasileiro disputar o

título com o próprio Hamilton e seu companheiro, Fernando Alonso?

Curto e grosso: não, ainda há esperança, apesar de ter ficado bem

mais difícil. O que ainda mantém as possibilidades de Massa? O fato de

as pistas onde o modelo MP4/22 da McLaren ter-se mostrado mais veloz

que o F2007 da Ferrari, Mônaco, Canadá e Estados Unidos, não

apresentar, a rigor, uma única curva de média ou elevada velocidade. E

os circuitos da sequência do campeonato, pela natureza de seu traçado,

com mais curvas rápidas, ao menos a maioria, tenderem a não ser tão

desfavoráveis ao time de Massa.

As corridas de Magny-Cours, na França, oitavo da temporada, domingo,

e a de Silverstone, Inglaterra, no fim de semana seguinte, responderão

se esse fator é mesmo decisivo para equiparar as performances de

Ferrari e McLaren. É importante colocar nessa balança, também, o

trabalho dos italianos para melhorar o modelo F2007, em parte

experimentado semana passada em Silverstone.

Mais: Hamilton e Alonso, da forma como estão competitivos, deverão

continuar roubando pontos um do outro. Ora vence um ora o outro. E como

correm muito próximos, vê-los se tocar em detrimento de ambos é uma

possibilidade bem real. Em algum instante isso irá ocorrer. A disputa

interna na McLaren pode ajudar a Ferrari.

O que joga contra as chances de Massa? Existir apenas um fornecedor

de pneus na Fórmula 1, a Bridgestone. Em 2003, a Ferrari, com Michael

Schumacher, Ross Brawn e tudo, estava atrás da Williams, de Juan Pablo

Montoya, e da McLaren, Kimi Raikkonen, equipes da Michelin. Os técnicos

da Ferrari, os japoneses da Bridgestone e Schumacher conseguiram

reverter um Mundial que parecia perdido. Resultado: Schumacher campeão,

pela sexta-vez, quarta seguida.

Ano passado não foi diferente. Alonso chegou a abrir mais de 20

pontos de vantagem para Schumacher, e não fosse o motor da Ferrari

quebrar em Suzuka, provavelmente Schumacher teria conquistado seu

oitavo título. Italianos e japoneses avançaram mais que os franceses da

Renault e da Michelin. Agora a reponsabilidade está toda com a Ferrari,

desfalcada, diga-se. O adversário também utiliza pneus Bridgestone.

FIM