Galvão Bueno: "Vou parar"

Olá amigos. Como Galvão Bueno é tema de muitos comentários aqui no blog e o conheço há quase duas décadas, por conta de dividirmos aos autódromos pelo mundo, eu lhe solicitei uma entrevista. Ele, por sua vez, pediu autorização à Globo e na tarde anterior ao jogo da seleção no Morumbi, dia 21, permanecemos quase duas horas conversando, num hotel próximo da Globo, aqui em São Paulo. Um retrato desse nosso bate papo profissional apresento a seguir. A mesmo entrevista publicamos no caderno de variedades do Jornal da Tarde de ontem, dia 3. Se alguém leu, desculpe. Quem não viu tem a oportunidade agora. Penso que vale a pena.

Obrigado, amigos.

Aviso do locutor mais polêmico da televisão brasileira, tido como um torcedor de microfone nas mãos, a voz do esporte no País, capaz da proeza de ser amado e duramente criticado ao mesmo tempo, durante décadas: “Meu contrato com a Globo vai até 2014, quando o Brasil vai organizar a Copa do Mundo, será a minha décima Copa, e depois chega.”

É engraçado, não? Galvão Bueno gera empatia e rejeição em milhões de brasileiros, nas transmissões de tudo, jogos de futebol, vôlei, corridas de automóvel, luta de boxe, abertura de olimpíada, copa do mundo e até desfile de escola de samba. Mas mesmo seus críticos mais contundentes, ao menos a maioria, mantêm a TV sintonizada na Rede Globo, ainda que haja outra emissora transmitindo o evento. Os números comprovam a audiência.

Nessa conversa franca, sem policiamentos, Galvão Bueno fala da sua paixão intacta pelo que faz, do significado, e desgaste, de entrar na casa das pessoas há 30 anos, sobre seus planos de dedicar-se mais à família, “meu grande combustível”, de escrever um livro, da frustração de não ser piloto de carros, de jornalismo esportivo e da aversão à política. “Candidato, eu? Nem sob tortura.”

– Como você consegue manter-se por tanto tempo como principal locutor da Globo, narrando de tudo? Você acha que as pessoas ainda identificam-se com você ou estão cansadas?

GB – Há um público cativo que me adora e, claro, ninguém entra na casa das pessoas por 30 anos, quase todos os dias, sem incomodar um pouco. Mas a Globo faz pesquisas constantes de aceitação e rejeição do público e o resultado é altamente positivo. Claro que existe rejeição, mas mantém-se nos níveis mínimos.

– Há alguma técnica especial para continuar agradando, de acordo com o levantamento da Globo?

GB – Eu mexo com os produtos mais explosivos que existem, paixão e emoção. Futebol é isso. Fórmula 1 é um pouco diferente, mais técnica. Nas disputas de futebol entre clubes, essa paixão é dividida, o que não é o caso da seleção brasileira, mas todos mexem com a emoção das pessoas. E isso me agrada muito, é o que eu sei fazer, embora trabalhe no fio da navalha. De um lado se explora essa paixão e emoção e do outro entra a informação. Temos sempre de buscar o equilíbrio. Lembro-me de a dona Neide, mãe do Ayrton (Senna) vir a mim e dizer: ‘Pára com essa coisa de dar toda hora a diferença do Beco (Ayrton Senna) para o Prost, você vai me matar do coração’. A TV é o veículo mais difícil que existe para o esporte. Você não pode se imaginar mais importante que a imagem, senão cai no ridículo, e ao mesmo tempo não minimizá-la ao ponto de se tornar indispensável.

– Como você disse, está na ativa há mais de 30 anos, deslocando-se pelo mundo todo. Não pensa em parar?

GB – Meu tesão pela profissão, por meu trabalho, está intacto. Em 1974, narrei a Copa da Alemanha daqui, mas desde então fui a todas. Meu contrato com a Globo vai até 2014, quando o Brasil vai organizar a Copa do Mundo, será a minha décima Copa, e depois chega. Terei 64 anos. Não escondo a idade. Não sou como o Reginaldo Leme (comentarista de automobilismo da Rede Globo), meu amigo de tantos anos. Daqui a pouco eu vou ultrapassá-lo, irei me tornar mais velho (risos). Se fizer alguma coisa depois de 2014 será por aqui, não quero mais ficar pendurado no rabo de avião.

– Há alguém na sua área, outros locutores de esporte, por quem você tenha uma admiração profissional?

GB – Temos ótimos profissionais, como o Luciano do Valle, grande narrador, o Cléber Machado é consagrado e o Luis Roberto (de Mucio)a pessoa que melhor se prepara para isso. Na TV, as pessoas de texto vinham dos jornais, os papagaios, como eu, do rádio, mas hoje há uma nova escola, a da TV fechada, por assinatura. A Globo tem dois canais de esporte, SporTV, 24 horas no ar, precisa de narrador, comentarista, editor, produtor, em quantidade. Dessa quantidade sai a qualidade. E tem mais: o esporte ocupa cada vez mais espaço na grade das emissoras. Há 26 anos, quando comecei na Globo, nosso espaço era muito menor. Em 2008, vamos transmitir 30 corridas, 18 de Fórmula 1 e 12 de Stock Car.

– Sua fama é de ser um dos profissionais mais bem pagos da TV?

GB – E sou. Não tenho vergonha do que ganho, do sucesso e, principalmente, de ser feliz. Dou a minha parte de volta. Realizo um trabalho social com imenso carinho, criei a Fundação Galvão Bueno, em Londrina (no Paraná, onde reside) da qual minha mãe é a presidente. Atendemos idosos carentes, estamos terminando a primeira parte de uma obra de 9 mil metros quadrados, o Centro de Convivência do Idoso. Damos assistência médica, distribuímos remédios e, ao mesmo tempo, os ocupamos com atividades como construção de mesas. Começamos, agora, um programa de assistência odontológica. Um ônibus equipado com recursos modernos percorre as comunidades mais pobres no norte do Paraná. Faço eventos para levantar recursos, como leilões. O Felipe Massa doou um macacão e conseguimos R$ 70 mil, a camisa autografada do Rogério Ceni deu R$ 18 mil, uma camisa do Santos com a assinatura do Pelé, R$ 28 mil. Segui o exemplo de alguns jogadores, que também têm suas instituições, como Raí, Jorginho, Cafu.

– Nem todos conhecem esse seu lado mais humanitário, ao contrário, há quem o veja como uma estrela.

GB – É, dizem que falo muito, sou prepotente, sou estrela. É completamente diferente ser e agir como estrela. Ser é prestar um serviço importante. E não me lembro de ter agido como estrela. Sou, isso sim, perfeccionista, cobro demais.

A torcida nos estádios nem sempre demonstra gostar de você.

Essa história começou na Copa de 1998, a torcida brasileira expunha os cartazes ‘filma eu, Galvão’ . Depois surgiram outros e até cantos, duros, do tipo ‘Galvão, veado’; faz parte dos grandes jogos, do folclore. Mas a maioria gosta de mim, nunca sofri uma tentativa de agressão, saio e entro dos estádios com minha família e muitos pedem autógrafo.

– Os telespectadores te vêem pelo Brasil inteiro e em países como China, África do Sul, México, Austrália, Bolívia. Sobra tempo para a família?

GB – Sou muito ligado na família e nos amigos. Tive a felicidade de ter tido três filhos no primeiro casamento, os três vivem do esporte. A Letícia tem sua empresa de marketing esportivo, o Cacá e o Popó são pilotos. Do segundo casamento, com a Desiré, a estrela de minha vida, tenho o Luca, mais o filho dela, o Leo, e há ainda os meus dois netinhos. A minha família é a maior vitória da minha vida. Amo reunir meus pais, meus sogros, todos moram em Londrina, os amigos, ficar 4, 5 dias sem sair de casa, viver um pouco distante da enorme pressão do que faço. Nada me dá mais prazer. Tenho uma fazenda no norte do Paraná, adoro reunir todo mundo lá, minha família é o meu combustível.

– Seus filhos são pilotos da Stock Car. Você perdeu um grande amigo, o piloto Ayrton Senna, num acidente nas pistas. Isso não o preocupa?

GB – O interesse deles pelo automobilismo é natural. Cresceram no meio. Nós tínhamos casa em Angra dos Reis que era freqüentada pelo Ayrton Senna, por Mauricio Gugelmin, dentre outros. Ouviam falar de corrida o tempo todo. Agora, no automobilismo, sem talento você não se torna um vencedor. E meus dois filhos têm títulos. Penso que o Cacá (bicampeão da Stock Car), hoje, é o melhor piloto brasileiro fora os que estão na Fórmula 1. Você falou de acidente. Eles estão há tantos anos nessa vida, o Cacá começou com 9 anos e o Popó com 8, ambos no kart. O único acidente sério foi do Popó, em Monza (Fórmula Renault). Tenho, sim, receio, mas é muito menor que se não fosse do meio. Aliás, pratiquei quase todo tipo de esporte, mas me frustra não ter sido piloto. Meus filhos e o meu trabalho representam uma forma de eu me realizar.

– Você estava lá, em Ímola, Itália, naquele 1º de maio de 1994. Hoje, quase 14 anos depois, o que te vem à mente da sua relação de amizade com o Ayrton Senna, das experiências vividas junto, das viagens?

GB – As imagens que mais me vêm à cabeça são do Ayrton moleque, brincalhão, mas ao mesmo tempo muito determinado, da sua doação social sem dizer nada a ninguém. Lembro-me, também, de passagens que acabaram sendo determinantes para tudo acabar como acabou. Uma ocasião, o Flavio Briatore (diretor da Benetton) telefonou e eu atendi, na casa do Ayrton. O Flavio queria falar com ele e como o Ayrton não pôde atender, o Briatore pediu para mim que solicitasse ao Ayrton para não assinar com a Williams. A Ferrari, da mesma forma, queria ele. Mas o Ayrton comentou comigo que já estava três anos sem título e não pretendia permanecer outros três, até a Ferrari ser competitiva de novo. Infelizmente uma fatalidade o levou. Se o braço da suspensão tivesse tocado o capacete um centímetro mais para baixo ou para cima não teria acontecido nada. O Nelson Piquet e o Gerhard Berger sofreram acidentes mais graves na Tamburello e não se feriram com gravidade.

– E o seu livro, contando um pouco desses mais de 30 anos de experiências ricas?

GB – Eu já tinha até o nome: ’25 anos de estrada”. Mas aí por conta da absoluta falta de tempo e até um pouco de preguiça o transformei em ’30 anos de estrada’. Só que já são 34 anos de estrada e nada. Mas irei escrevê-lo. Não tenho a presunção de contar minha história. O interessante será contar as experiências vividas com personagens como Pelé, Zico, Rivellino, Romário, Ronaldo, Ayrton Senna, Nelson Piquet, Oscar, Felipe Massa, Rubens Barrichello, Hortência.

– A popularidade que você tem o levaria a eleger-se em algum cargo público. Não pensa nisso?

GB – Nem sob tortura. Já recebi vários convites, não tem a ver com minha personalidade, a política no Brasil me dá muita tristeza, quero distância.

Amigos, eu de novo. O que vocês acharam? Comentem! Abraços.