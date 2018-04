GP da Espanha: dentre os mais mal organizados

10/V/13

Barcelona

Alguns dos principais responsáveis pela bela organização do GP do Brasil de Fórmula 1 estão em Barcelona para acompanhar como seus colegas trabalham no GP da Espanha. “Viemos ver se há algo que possamos aproveitar, bem como repassar conhecimento. É uma troca”, disse Carlos Montagner, diretor de prova em Interlagos.

Mas se existe um evento que tem pouco ou quase nada a acrescentar aos organizadores do GP do Brasil, não por acaso vencedores já de os mais eficientes da temporada, é o de Barcelona. O GP da Espanha está dentre os piores, senão o mais mal organizado. Salva-se com louvor nessa história, contudo, os serviços na sala de imprensa, em completa oposição aos demais, pela eficiência, cordialidade e boa vontade em ser útil.

Não há paddock mais congestionado que o do Circuito da Catalunha. Nem mesmo na corrida de Mônaco, onde o número de convidados das equipes e patrocinadores é recorde. E há de tudo no paddock do autódromo catalão. São milhares de torcedores num espaço destinado a profissionais.

Os integrantes das equipes, dentre eles pilotos, dirigentes da FIA, FOM bem como a imprensa têm de dividir o espaço com pessoas que estão em festa, a maioria mal educada, desrespeitosa, não consciente do que podem ou não fazer sem interferir diretamente no andamento dos trabalhos.

E jamais espere que os homens da organização intervenham. Agora há pouco, por exemplo, 15h50 local, 10h50 em Brasília, Fernando Alonso concedeu a tradicional e tumultuada entrevista para as emissoras de TV, atrás dos boxes da Ferrari. Não foi possível se aproximar 5 metros sequer do espanhol. A maior parte das pessoas que se espremiam ao redor do exíguo espaço destinado à entrevista era de fanáticos, muitos deles crianças. Não é hora desses encontros. O contato com os fãs, não importa a idade, é essencial. Mas no momento certo.

A sala de imprensa situa-se ao lado do chamado Vip Club, onde se instalam os convidados ou os que adquirem a preços bastante elevados os ingressos sobre os boxes, com direito a refeições. A imprensa deve acessar a área de paddock pela mesma escada por onde circulam centenas desses cidadãos. Há uma única catraca de controle e, claro, formam-se filas.

Torcedores se divertindo, bebendo, fumando, gritando e jornalistas junto deles, no aguardo da sua vez de passar a credencial na catraca para ir ao paddock. Trabalhar. Não raro, a credencial dos espectadores não passa, por não terem direito de ir ao paddock. E em vez de saírem do reduzidíssimo espaço, para liberar a fila, ficam lá discutindo. É realmente inaceitável.

Isso para não mencionar o banheiro com três áreas reservadas apenas e pia com três torneiras, destinada a atender a centenas de cidadãos. Obviamente há fila de novo. A higiene passa longe também por conta da superocupação. O pior é que esses problemas existem há anos. E não adianta os jornalistas, dentre os muitos atingidos, reclamarem, propor soluções.

Os organizadores, na realidade desorganizadores, sequer mostram-se sensíveis a entender as reivindações de todos os segmentos que compõem um GP de Fórmula 1.O competente grupo de Carlos Montagner provavelmente voltará para casa assustado com o que está vendo. O que talvez ele não saiba é que esse descaso é antigo.

Em 1975, quando o Circuito da Catalunha não existia ainda – foi inaugurado em 1991 -, o GP da Espanha era disputado, por vezes, num circuito de rua numa área nobre da encantadora cidade espanhola, Montjuic, próxima ao porto. Emerson Fittipaldi, então na McLaren, campeão no ano anterior, viu que as grades de proteção colocadas sobre as calçadas estavam soltas e concluiu, com precisão, que não reteriam impacto algum.

Em protesto, não se classificou, pois manteve uma mão para fora do cockpit enquanto pilotava na definição do grid, e regressou para sua casa, na Suíça. No dia seguinte, na corrida, a Lola de Rolf Stommelen perdeu o aerofólio traseiro e voou sobre uma arquibancada, matando cinco espectadores.

Felizmente a segurança, hoje, é controlada com rigor extremo pela FIA e há padrões rígidos, impostos pela entidade, que devem ser seguidos por todos os organizadores. Caso contrário seria, da mesma forma, temerário, diante do histórico de leviandade com o profissionalismo da Fórmula 1.