GP da Espanha tem pelo menos sete candidatos à vitória

11/V/13

Barcelona

Os próprios Nico Rosberg, pole position, e seu companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton, já adiantaram, hoje, que será muito difícil manterem-se na frente na corrida, amanhã. É bem mais provável que a luta pela vitória no GP da Espanha reúna Sebastian Vettel, da Red Bull, terceiro no grid, Kimi Raikkonen, Lotus, quarto, e Fernando Alonso, Ferrari, quinto, Romain Grosjean, Lotus, sexto, e Mark Webber, Red Bull, sétimo.

“Trabalhamos muito para tornar nosso carro melhor na prova, não apenas na classificação, mas sinceramente não senti evolução”, disse Hamilton, depois da sessão que definiu o grid, hoje, no Circuito da Catalunha, em Barcelona. Rosberg explicou o motivo de nem mesmo ele acreditar numa vitória: “Administrar o uso dos pneus será um desafio aqui. O nosso consumo ainda é elevado”.

Pelor essa razão Vettel comentou, rindo: “Estou muito contente com a minha posição de largada”. O tricampeão do mundo sabe que salvo uma grande surpresa, pouco provável, Rosberg e Hamilton vão ter de parar antes nos boxes para substituir os pneus. A Pirelli distribuiu em Barcelona os novos pneus duros e os macios.

A previsão é de muitas paradas. “Creio que a maioria vai fazer quatro pit stops embora penso que alguém vai tentar três”, comentou Felipe Massa, da Ferrari, sexto na tomada de tempo, mas nono no grid por ter sido punido: atrapalhou a volta lançada de Mark Webber, da Red Bull, sétimo colocado, no Q2.

Vettel adiantou que fará uma corrida tática, como fez este ano na China, quando largou em nono e recebeu a bandeirada em quarto. Agora, no entanto, seu objetivo é a terceira vitória na temporada – o GP da Espanha é o quinto do calendário -, segunda seguida, e ampliar a diferença que o separa como líder do Mundial de Raikkonen, 10 pontos: 77 a 67. Na sequência vêm Hamilton, 50, e Fernando Alonso, Ferrari, 47.

O histórico das quatro provas disputadas este ano, no entanto, faz de Raikkonen o principal candidato à vitória, amanhã. A Lotus dispõe de um carro que atende o que mais será exigido nas 66 voltas no traçado de 4.655metros, ou seja, manter um ritmo veloz sem desgastar em demasia os pneus, de forma a propiciar a seus pilotos um pit stop a menos dos adversários. “O carro, de fato, melhorou com as mudanças que fizemos, mas não creio que podemos fazer menos paradas”, afirmou o finlandês.

Foi essa característica do modelo E21 da Lotus a principal responsável pela vitória de Raikkonen na abertura do Mundial, na Austrália. Seu companheiro, o francês Romain Grosjean, vai largar em sexto. Vem de um pódio, terceiro, no GP de Bahrein, e não pode ser descartado dentre os candidatos a pelo menos subir no pódio. “Nosso carro está muito bom. Daria para ter feito um pouco mais na classificação, mas errei na primeira volta e decidi voltar para os boxes para economizar os pneus”, disse Grosjean.

Para justificar o otimismo quanto ao que pode fazer amanhã, Alonso comentou: “Nós estávamos a dois ou três décimos da Mercedes na definição do grid. Aqui ficamos a meio segundo. Quer dizer que perdemos terreno. Mas em condição de corrida dispomos de um carro que está dentre os melhores se não for o melhor”. A meta de fazer o modelo F138 da Ferrari tornar-se mais competitivo na sessão de classificação, com os novos componentes, não foi atingida, afirmou Alonso.

O asturiano deu mais argumentos: “Nico (Rosberg) largou na pole também em Bahrein, há três semanas, e acabou a corrida em nono. Acredito num pódio, amanhã, e quem sabe até algo melhor”. Alonso já venceu este ano o GP da China.

“Não acho que prejudiquei o Webber”, falou Massa. Os comissários viram de outra forma e lhe puniram com a perda de três posições no grid. Era sexto e agora larga em novo. No Q2, segunda parte do treino que define o grid, Webber vinha numa volta lançada. Mas depois de fazer a curva 10 encontrou Massa na melhor trajetória das curvas 11 e 12, o que o fez perder tempo. O australiano gesticulou dentro do cockpit.

“Quando olhei no espelho Webber estava longe. Eu fazia a trajetória normal da curva 11 e ele chegou em mim. Era o pior ponto possível, pois não daria para abrir lá. Acelerei, não o fiz perder tempo, e logo em seguida abri para ele passar”, explicou Massa que regressava aos boxes.

A responsabilidade por avisar a aproximação de um piloto na volta lançada é da equipe também, por rádio. Webber inocentou Massa de ação voluntária. “O rádio pode não ter funcionado.” Ao que parece Massa não recebeu a informação da equipe. O australiano da Red Bull começa o GP da Espanha na sétima colocação.

A largada amanhã será às 9 horas de Brasília, 14 horas em Barcelona. A lista de candidatos à vitória talvez seja a maior até agora no campeonato. Uma curiosidade: houve sete vencedores diferentes, de cinco equipes distintas, nas sete últimas edições do GP da Espanha. Para se ter uma ideia do quão imprevisível é a competição, bem como quanto a Williams andou para trás, Pastor Maldonado ganhou em 2012 e hoje ele e seu companheiro de Williams, Valtteri Bottas, não passaram sequer do Q3. Largam nas últimas filas.

O público nas arquibancadas do Circuito da Catalunha tem sido melhor do esperado para uma nação que atravessa uma das maiores crises econômicas de sua história.