GP de Abu Dabi, agora podendo ultrapassar

07/XI/11

Amigos, esse é o texto de minha coluna na edição de hoje do Jornal da Tarde

Livio Oricchio, de Annecy, França

Se existe uma corrida que, em 2010, as características dos pneus concebidos pela Bridgestone mais condicionaram diretamente o resultado foi a de Abu Dabi, de encerramento do campeonato. E como a prova era decisiva para a definição do título, pode-se dizer que o fato de os pneus poderem ser utilizados na largada à bandeirada, praticamente, não fosse a obrigação de um pit stop para substituí-lo pelos de outro tipo, teve responsabilidade histórica na Fórmula 1.

Fernando Alonso, da Ferrari, por exemplo, precisava de apenas um quinto lugar para ser campeão. Acabou em sétimo, depois de largar em terceiro. Sebastian Vettel, da Red Bull, venceu o GP de Abu Dabi, partindo da pole position, e diante da sétima colocação de Alonso e a oitava do companheiro de Red Bull, Mark Webber, conquistou com todos os méritos seu primeiro título mundial.

Como o traçado de 5.554 do autódromo Yas Marina é o mesmo – como as suas dificuldades para ultrapassar –, será bastante interessante verificarmos, no próximo fim de semana, no GP de Abu Dabi, como será o desenvolvimento da corrida, agora, com pneus que se comportam de forma bem diferente dos usados em 2010. A Pirelli vai disponibilizar na 18.ª e penúltima etapa da temporada os pneus médios e macios, o que sugere que a maioria fará três paradas ao longo das 55 voltas da competição.

É bem provável que se em 2010 os pneus não fossem tão previsíveis, tão resistentes, Alonso e Webber teriam chances elevadas de crescer na classificação da corrida, depois de seus pit stops, e lutar com Vettel pelo título. Quem não se lembra de o russo Vitaly Petrov, da Renault, ter mantido atrás de si os dois por cerca de 70% da corrida, mesmo sendo mais lento?

Nada contra Petrov, por favor. Fez o que tinha de fazer e a equipe esperava dele. Quem errou foi a Ferrari, que chamou cedo demais Alonso para os boxes porque Webber havia feito o mesmo, esquecendo-se de que Vettel também poderia ser campeão. A Ferrari perdeu o campeonato por erro próprio. Ponto. Haja vista que o seu estrategista, Chris Dyer, foi dispensado.

A questão aqui é outra: como as características dos pneus interferem no resultado final das corridas e no que é capaz de oferecer de emoção.

Transportando o ocorrido em 2010 para o que os pneus demonstraram este ano, Petrov e Nico Rosberg, que se aproveitaram inteligentemente do safety car, ainda no início da prova, e trocaram os pneus, teriam de fazer pelo menos mais um pit stop. O mais provável é que seriam dois. E Alonso e Webber não ficariam tanto tempo atrás do combativo russo.

Este ano infelizmente não há nada de relevante em disputa, o que não tira a obrigação de todos continuarem dando o máximo de si. E com possibilidades até de um espetáculo melhor diante de os pilotos poderem assumirem riscos extras, já que um erro não tem consequências para o campeonato.

O que desejo dizer é que o cenário é perfeito para, como talvez nenhum outro GP este ano permitiu, compreender o efeito dos pneus de breve vida útil na qualidade do show.

Vimos na etapa da Índia, quando a Pirelli levou os pneus duros e os macios, por razões de segurança, já que não conhecia a pista, como a corrida não apresentou maiores emoções. As colocações foram definidas na largada e a não ser uma ou outra ultrapassagem nos boxes, como a de Alonso e Webber, bem a exemplo do que se passava no ano passado, não tivemos lutas empolgantes por colocação alguma, como vimos este ano em várias provas.

Na maioria das 18 etapas realizadas até agora tivemos prova inequívoca de que pneus que exigem várias paradas nos boxes e o uso do flap móvel melhoram o espetáculo. Venceu até o puritanismo de certos críticos. E no fim de semana, na corrida do circuito Yas Marina, teremos a chance de entender, com precisão, mais que a eventual evolução do show como seria a definição do título de 2010 numa Fórmula 1 menos previsível e mais empolgante.