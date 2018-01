GP2: 3 brasileiros dentre os 5 primeiros!

Acabo de chegar do paddock da GP2. Fui cumprimentar e ouvir os meninos pelo ótimo trabalho na primeira sessão de classificação da temporada. Uau! Três brasileiros dentre os cinco primeiros. Como está rápida a GP2. Aqui no circuito de Sakhir ficaram a apenas sete segundos da Fórmula 1.

Assisti à parte do treino no fim da reta dos boxes, próximo da placa dos 100 metros para a curva 1. Os caras brecam lá dentro, quase como a Fórmula 1. E olha que se aproximam a 300 km/h.

Luca Filippi, italiano da Super Nova, conquistou a pole, mas o Xandynho Negrão, da Minardi Piquet, ficou em segundo, o Lucas Di Grassi, Art, em terceiro, e o estreante Bruno Senna, da Arden, em quinto.

Mais: o Antonio Pizzonia, da Fisichella Motorsport, obteve o 12º tempo e o

Sérgio Jimenes, da Racing, o que menos treinou, o 22º.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Bruno estava feliz como poucas vezes o vi. “Agora sei o que esperar da temporada. Antes de começar o campeonato existe aquela tensão natural, mas depois que liga o motor some tudo. Não sabia o que pensar. Nos testes de Paul Ricard não fomos eficientes. Agora vimos que em outras pistas podemos ser. Aos poucos a relação com meu engenheiro vai evoluindo também e ele compreenderá melhor o que desejo.”

Disse mais e demonstrou realismo com sua inexperiência: “Vou largar de posição ímpar, quinto, do lado de fora da pista, é o mais limpo, espero sair dos problemas que em geral ocorrem na primeira curva. Meu objetivo é concluir a prova, ganhar experiência. Se terminar entre os seis primeiros terá sido, na minha opinião, um bom trabalho. Dentre os 10, razoável. Fora disso é porque cometi algum erro.”

Mas se Bruno estava feliz, Xandynho Negrão não ficou atrás com o segundo tempo. Sua maior dificuldade nas duas primeiras temporadas na Piquet Sports foi na sessão de definição do grid. Seu ritmo de corrida era muito bom, por vezes excepcional. “Até que enfim, não?”, disse-me.

“Já nos testes de inverno nosso carro mostrou-se bom. Não estive dentre os primeiros por algum erro meu na hora de registrar o tempo, mas tinha consciência do nosso potencial. Esperava, aqui, estar dentre os cinco primeiros. Mas as coisas foram se encaixando, ajustamos bem o carro e acertei a volta toda, no limite.”

Ouvi Lucas Di Grassi que, apesar do quarto tempo, é o que me parece ter maiores chances na corrida. A Art tem enorme experiência em como preparar o carro para a corrida, condição bastante distinta da dos treinos classificatórios. Com o calor da pista de Sakhir e a natureza do traçado, pneus e freios serão por demais solicitados.

“A constância vai fazer a diferença aqui. Ganhará o piloto de melhor média nas 35 voltas. Dispomos, ainda, da estratégia de corrida, com a possibilidade de substituir 2 ou 4 pneus. A Art se sobressaiu exatamente nesse parâmetro aqui.”

Em 2005, Nico Rosberg, da Art, conquistou o título no GP de Bahrein, último do campeonato, por conta do seu talento, claro, mas também da capacidade da ART preparar o carro. Seu adversário era Heikki Kovalainen, da Arden, hoje time de Bruno, líder durante quase o ano todo.

Sérgio Jimenez realizou dois treinos na pré-temporada, em Paul Ricard e Barcelona, e só. No treino livre da manhã, hoje, para acertar e conhecer os 5.412 metros do traçado, quebrou um semi-eixo e deu apenas 7 voltas.

“Não é desculpa não, mas fui para a classificação no escuro. Minha maior dificuldade é explorar as 2 ou 3 primeiras voltas do pneu, por ter treinado pouco.” Sérgio usou como referência para seu trabalho o resultado do companheiro, Javier Villa, com um ano de experiência, 21.º.

Não consegui conversar com o Antonio Pizzonia. Estava fechado com os engenheiros em reunião. Eles tinha o carro bem acertado de manhã, tanto que ficou em sexto dentre os 26 pilotos da prova, mas depois, à tarde, caiu de rendimento e obteve o 12º tempo apenas.

A largada da corrida, amanhã, será às 16 horas para mim, 10 horas da manhã no horário de Brasília. Bruno Senna me disse: “Quem sabe, agora, com 3 brasileiros dentre os 5 primeiros a SporTV decide transmitir a prova.” Tomara!