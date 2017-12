Hamilton: brilhante, extraordinário, excepcional, humilde…um campeão de verdade!

10/VI/07

GP do Canadá

Livio Oricchio, de Montreal

Quem decidiu não assistir ao GP do Canadá por acreditar que a prova, ontem, seria como a de Mônaco, sem maiores emoções, certamente se arrependeu: aconteceu de tudo no circuito Gilles Villeneuve. O cada vez mais brilhante Lewis Hamilton, da McLaren, deu mais um show, venceu a corrida, isolando-se na liderança do Mundial, e seu companheiro, Fernando Alonso, perdido diante da eficiência do estreante, foi apenas sétimo.

Mais: Felipe Massa, Ferrari, acabou desclassificado e Robert Kubica, BMW, gastou seis das suas sete vidas ao sair vivo de um acidente pavoroso. O safety car entrou na pista quatro vezes, diante de mais de 100 mil entusiasmados torcedores.

Está ficando cada vez mais difícil os fãs, a equipe e a imprensa encontrarem adjetivos para qualificar o trabalho de Hamilton, 22 anos. Bastante emocionado ao falar com os jornalistas, afirmou: “Dedico essa vitória a meu pai. Sem ele nada disso seria possível.” Tinha lágrima nos olhos.

Anthony Hamilton, pai do primeiro piloto negro da F-1, chegou a ter três empregos para permitir que o filho seguisse carreira no automobilismo. “Precisei me controlar no fim, gritava, gritava no rádio da nossa equipe”, contou Hamilton. “Hoje estou em outro planeta, primeira pole, primeira vitória, primeira vez aqui no Canadá. Próximo sonho que desejo realizar? Ser campeão.”

E o campeonato começa a se desenhar mais a seu favor do que a qualquer outro adversário. Fernando Alonso demonstrou não saber conviver com um companheiro tão ou, quem sabe, já mais eficiente que ele. Errou na largada ao tentar ultrapassá-lo e perdeu o segundo lugar para Nick Heidfeld, da BMW.

O espanhol procurou desculpas no novo regulamento do safety car, que impede de os carros entrarem nos boxes até que todos os pilotos alinhem conforme a colocação da corrida. “Fui o mais prejudicado por esse regulamento enquanto meu parceiro na McLaren o maior favorecido”, afirmou Alonso. Teve de cumprir um stop and go por entrar no box para o primeiro pit stop enquanto estava ainda fechado.

Ao ver Alonso tentar ultrapassá-lo por fora na primeira curva, depois da largada, Hamilton sorriu: “E o vi e disse a mim mesmo…não.” Alonso seguiu reto. “Ele ainda cruzou na minha frente e o passei”, explicou o inglês. Para manter o “bom relacionamento” com Alonso, Hamilton falou: “Tenho certeza de que ele irá se recuperar. É bicampeão do mundo. Já na próxima etapa (EUA, domingo) ele será o piloto forte de sempre.”

Mas enquanto o asturiano viveu seu inferno astral, ontem, também com problemas nos freios, Hamilton comentou que ao menos para ele, de dentro do cockpit, não deu para sentir o caos reinante na maioria das 70 voltas da sexta prova do campeonato. “Honestamente, foi uma corrida fácil, a não na largada e nas relargadas.” Não manteve o giro ideal para começar a competição, conforme explicou, e por isso quase perde a liderança para Nick Heidfeld, ótimo segundo, com BMW.

Apesar de nunca ter disputado uma única corrida nos seletivos e perigosos 4.361 metros do traçado de Montreal, Hamilton não cometeu um único erro. Nem no melhor dos seus sonhos acreditou chegar ao pódio nas seis primeiras etapas do calendário no seu ano de estréia, tampouco liderar sozinho o Mundial, como agora, com 48 pontos, diante de 40 de Alonso e os mesmos 33 de Massa.

“Sei que vivo um momento especial, mas tenho consciência de que também enfrentaria dias difíceis.” Se depender apenas na sua capacidade será pouco provável. “Demos um grande passo adiante em relação à Ferrari. Vou extremamente confiante para Indianápolis.”

Alexander Wurz, da Williams, completou o pódio, em terceiro, para se ter uma idéia do quão bizarra foi a competição, e Rubens Barrichello, da Honda, com estratégia também estranha, terminou em 12º, apesar de ser terceiro a sete voltas da bandeirada, quando fez seu 2º pit stop.

