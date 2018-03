Hamilton confirma favoritismo

22/V/08

Livio Oricchio, de Mônaco

Pode ser que amanhã chova, como todas as equipes estão esperando, e as indicações das duas sessões de treino livre do GP de Mônaco, ontem, não sirvam de referência para o que pode ocorrer na sessão de classificação, amanhã, e ao longo das 78 voltas da corrida, domingo. Mas, ao menos no primeiro dia da programação da sexta etapa do Mundial, Lewis Hamilton, da McLaren, demonstrou ter grandes possibilidades de realizar seu sonho: vencer o GP de Mônaco.

Na sessão da tarde, a mais representativa dos treinos, pelo uso dos pneus novos, como os pilotos utilizarão amanhã na definição do grid, Hamilton registrou a melhor marca, 1min15s140. “Eu simplesmente amo este lugar”, disse o inglês que, embora não assuma, parece manter certa mágoa com a decisão de sua equipe, em 2007, que literalmente interveio na sua luta com Fernando Alonso e optou por garantir o primeiro lugar ao espanhol. “O carro mostrou-se rápido desde o início aqui e o melhoramos ainda mais.”

A Ferrari confirmou, ontem, ter realizado grande progresso em relação ao fraco desempenho de 2007. Pela manhã Kimi Raikkonen registrou o melhor tempo, 1min15s948, mas à tarde ficou a 432 milésimos de Hamilton. O finlandês comentou o treino, sem esconder sua preocupação: “Com pneus usados, de manhã, nosso ritmo era forte, mas não estamos conseguindo fazer o pneu funcionar na primeira volta, não vem tempo, é um problema.”

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como Felipe Massa, seu companheiro, quarto de manhã e à tarde, a 729 milésimos de Hamilton, Raikkonen sabe que precisa de toda maneira ser veloz amanhã, na classificação. “Para isso é preciso compreender a razão de não sermos rápidos numa volta lançada com os pneus macios”, explicou Raikkonen. “Se resolvermos esse problema, teremos boa chance na corrida porque estamos bem velozes.” Massa reconheceu a eficiência da McLaren. “Nos avançamos, mas eles ainda parecem estar mais rápidos.”

A outra McLaren, a de Heikki Kovalainen, ficou atrás dos dois pilotos da Ferrari à tarde, apesar de Raikkonen e Massa enfrentarem dificuldades, como disseram, com os pneus novos. “Eu também não consegui tirar tudo dos pneus, além de não ficado satisfeito com minha volta”, falou Kovalainen. “Mas para tirar as quatro primeiras colocações dos pilotos da McLaren e da Ferrari só será possível se chover”, opina Alonso, da Renault.

O espanhol realizou bom treino, ontem, com o sétimo tempo à tarde, 1min16s310. “Em condições normais, os três primeiros são Ferrari, McLaren e BMW. Na Turquia nosso adversário pela sétima colocação era a Red Bull, aqui em Mônaco será a Williams. Ontem Nico Rosberg, da escuderia inglesa, obteve ótimo segundo tempo à tarde, 1min15s533. Apesar de ter sido um dos mais contundentes a falar dos riscos de correr em Mônaco na chuva sem o controle de tração, ao menos ontem, no seco, Alonso reduziu seu discurso. “Está bem melhor do que imaginávamos.”

Foi repreendido pelos comissários por ter conduzido seu carro a extensão toda da pista com o aerofólio traseiro pendurado. “Não entendi, disseram que eu deveria estacioná-lo. Onde, perguntei, se não há área de escape?” Seu companheiro de equipe, Nelsinho Piquet, teve outro dia difícil, ao registrar apenas o 15º tempo, à tarde, 1min17s246. “É mais difícil pilotar em Mônaco com um carro de Fórmula 1 que um da GP2”, explicou.

Enveredou por um discurso perigoso: “Estou melhorando, guardei tudo para a classificação”. Sua meta, comentou, é passar para a segunda fase do treino classificatório, amanhã. “Já a do Alonso é a de chegar entre os 10 melhores.” Para Nelsinho, a experiência conta muito aqui e “eu não sou o melhor piloto para andar em Mônaco”.

Rubens Barrichello, da Honda, demonstrou otimismo com a décima colocação, ontem, bem como a oitava de Jenson Button, seu parceiro. “As condições do tempo serão decisivas. Se chover sábado, como esperamos, o trabalho de hoje não terá servido para nada. Mas as perspectivas para o fim de semana são, desta vez, boas.” Hoje não haverá atividade de pista para a Fórmula 1 em Mônaco. Os carros voltam ao circuito amanhã, pela manhã. A rede Globo transmite a classificação ao vivo, a partir das 9 horas (horário de Brasília).