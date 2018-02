Hamilton, na rota de Jenson Button

03/XII

Este é o texto da minha coluna no Jornal da Tarde, às segundas-feiras. É sobre o Lewis Hamilton.

A Fórmula 1 já assistiu a esse filme antes. Não faz muito tempo e foi também protagonizado por outro piloto inglês: Lewis Hamilton anda falando demais. Os sinais de que está se perdendo emocionalmente, como já aconteceu com Jenson Button, já haviam sido dados nas etapas finais do campeonato, quando tinha todas as condições para conquistar com enorme brilhantismo o título, na sua primeira temporada, e, por erros seus, perdeu um dos Mundiais mais ganhos da história.

Agora, em entrevista para o News of the World, afirma pretender superar Michael Schumacher. Até aí tudo bem, tem mesmo é de pensar grande. Mas suas reações denotam uma pessoa que está acreditando no que lê, em especial na Inglaterra, de que já é o melhor do mundo e com talento para conseguir tudo. Parece não haver dúvida de que essa postura de subestimar os adversários, apesar da sua inexperiência, colaborou para a perda do título.

Conheceremos melhor Hamilton ano que vem, o quanto ele conseguiu se blindar dessa festa do “já ganhou” dos ingleses e como reagirá sem um líder na equipe, capaz de conduzir com sabedoria o desenvolvimento do carro, como Fernando Alonso. Ele deveria mirar-se no exemplo de seu conterrâneo, Jenson Button.

O atual piloto da Honda, em 2000, estreou por acaso na Fórmula 1, como substituto de Alessandro Zanardi, na Williams. Fez bem mais do que se esperava dele; mostrou talento, aos 20 anos. Os britânicos o colocaram, como fazem com Hamilton, nas alturas. Estão carentes de um jovem capaz de lhes dar outro Mundial. O último foi Damon Hill, em 1996.

Não foi por acaso que Button declarou, há algumas semanas, que Hamilton talvez tenha perdido, este ano, aquela que pode ter sido sua única chance de ser campeão. Ele lembra as enormes dificuldades, emocionais, de seu segundo campeonato na Fórmula 1, ao ser dispensado por Frank Williams e ir para a Benetton. No GP de Mônaco de 2001, Button já estava com um superbarco, ancorado ao lado do paddock da Fórmula 1, como faz Hamilton, agora, no jetset internacional.

Flavio Briatore, diretor do time, em conversa com os jornalistas, apontou para o barco e afirmou: “Ele já não pensa mais na Fórmula 1.” Button perdeu feio, em 2001, a disputa com o companheiro, o limitado Giancarlo Fisichella. O inglês voltou a ter uma boa temporada novamente apenas em 2004, quando terminou o campeonato em terceiro.

Sua expressão este ano, nos dias em que a imprensa britânica fazia plantão em frente ao motorhome da McLaren, aguardando Hamilton, era reveladora. Algo do tipo: “Já passei por isso. Só Lewis ainda não percebeu o próximo capítulo da história se não rever, radicalmente, sua postura”.